Kilőnek a reálkeresetek - mit jelent ez a bérből és fizetésből élőknek?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében a friss bérstatisztikáról beszéltünk. Az átlagfizetések növekedési üteme kissé lassul, de közben az infláció is mérséklődik, így visszatérhetünk a reálbérnövekedés időszakába, bár ha 2023 egészére próbálunk jósolni, akkor nem lesz olyan rózsás a kép. Vendégünk Hornyák József , a a Portfolio markoelemzője. A második blokk témája a növekvő állampapír-állomány volt, a slágertermék továbbra is az inflációkövető PMÁP, de a DKJ is népszerű még, bár ennek kamatai csökkennek. Erről Árgyelán Ágnest , a Portfolio pénzügyi elemzőjét kérdezzük.