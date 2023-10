Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében folytattuk az izraeli konfliktus elemzését: az elmúlt 48 órában az izraeli védelmi erők fokozták az ellencsapások intenzitását a Gázai övezetben, miközben északról fenyegeti őket a Hezbollah is. Vendégünk volt Ács Bence , a Portfolio Globál rovatának elemzője, akit arról is kérdeztünk: milyen harci előnye származhat Izraelnek abból, ha lerombolja a Gázai övezet magas épületeit. A második részben a magyar költségvetés tarthatatlanságáról volt szó, a tervek nagyrészt az áfabevételek elmaradása miatt borultak, de azt is lehet látni, hogy az áfa-visszaigénylések intenzitása is nőtt. A témáról Csiki Gergelyt , a Portfolio lapigazgatóját, makroelemzőjét kérdeztük.