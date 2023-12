Vágyálomnak tűnik a kormány 2024-es célja – Mégis miért kötik az ebet a karóhoz?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy egyre tarthatatlanabbnak tűnik a 2024-es, 2,9 százalékos hiánycél. Hogy ennek mi lehet az oka és mekkora mozgástere van a kormánynak, arról Csiki Gergelyt , a Portfolio lapigazgatóját, makroelemzőjét kérdeztük. A második blokk témája az volt, hogy tényleg érdemes-e várni a téli gumi cseréjével arra, hogy a hőmérséklet 7 fok alá essen, vagy akkor is be lehet-e jelentkezni a gumishoz, ha az ideihez hasonlóan meleg az ősz. Csörgő László vezetéstechnikai szakértőt, a Drivingcamp vezető trénerét arról is kérdeztük, hogy mi a véleménye a négyévszakos gumikról.