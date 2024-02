Forrás Dávid 2024. február 19. 17:17

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hérfői adása, melyben a pénteken elhunyt orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij politikai pályájáról kérdeztük Takácsy Dorka Oroszország-szakértőt, a Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID) kutatóját. A szakember arról is beszélt podcastünknek, hogy Navalnij 2020-as megmérgezése után 2021-ben miért térhetett vissza Oroszországba, és hogy miért omolhatott össze a jövővel kapcsolatos számítása.