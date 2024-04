A szemes kávé felé hajtja a drágulás a fogyasztókat

A Trading Economics friss adatai azt mutatja, hogy az arabica kávé határidős jegyzése 11 havi csúcsra kúszott fel, a hónap első felében az árak több mint 40 százalékkal emelkedtek. Tényleg semmi sem ment meg minket attól, hogy a kávé luxus termékké váljon? Azt, hogy 20 év múlva mi lesz a kávéval, senki sem tudja biztosan, de a magyarországi Coca-Cola kávés portfólióját (Costa Coffee, Caffe Vergnano) vezető szakember biztos abban, hogy néhány éven belül luxus-veszély nem várható.

A híradásokban meg-megjelenő kávépiaci ármozgásokkal kapcsolatban például van egy érdekes körülmény. A brazil hírforrás a kávévilágot leginkább az arabica felől láttatják, ami érthető is, mivel a világ kávétermelésének mintegy háromnegyede az arabica kávéról szól (aminek felét Brazília adja, így ők az arabica legfőbb forrása). Ám mindez megtévesztő is lehet, mivel Magyarországon és a régiónkban a kávéfogyasztás elsősorban robusta alapú - ebből pedig Vietnam adja a világ kávépiacaira a legtöbbet; mintegy 40 százalékot.

Azért is fontos ez, mert míg 2021-ben egy kiló arabica kávé 145 százalékkal volt drágább, mint a robusta, ez a különbség Idén áprilisára mindössze 27 százalékra olvadt.

Az alapanyagnak számító zöld babkávé ára az elmúlt öt évben egyébként is jelentősen emelkedett, de a boltokba kerülő kávé árának alakulását más külső tényezők is meghatározták (mint például a csomagolóanyagok és az energia árának emelkedése). Magyarországon erre még egy lapáttal rátett a forint dollárra szembeni gyengülése is.

Sokkal jobban kell aggódnunk a robusta árának emelkedése miatt

- magyarázta Árok Gábor. A tendencia a következő egy-másfél évben is maradhat, mivel az a kávé, amit idén a csészékbe töltenek, valószínűleg még a 2023-as áron lekötött kávéból származik.

A magyar kávépiac 2021-ig folyamatosan növekedett, majd fordult a trend, és tavaly, volumenben már mintegy tizedével esett az elfogyasztott kávé mennyiség. Az idei év első két hónapjának adatai azonban azt jelzik, hogy elindulhatott egy óvatos korrekció, és jelenleg (év/év alapon) egy mintegy másfél százalékos növekedésben vagyunk. Ez azonban a szakember szerint "a nagy átlagot nézve még mindig inkább stagnálás".

