Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. Az első részben arról volt szó, hogy az orosz-észak-koreai közeledés miatt Dél-Korea feladhatja eddigi semleges státuszát, és beszállhat Ukrajna fegyverrel való ellátásába . A koreai félsziget demokratikus hatalmának tele vannak a lőszerraktárai, és fegyvergyártóként is egyre fontosabb országnak számít, így sokat nyerhet vele keleti szomszédunk. A másik oldalról viszont igaz, hogy az észak-koreai partnerség az oroszoknak már most szállíthatja az eredményeket a fronton. A témáról Huszák Dánielt , a Portfolio Globál rovatának vezető elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében Florova Anna , az OTP Bank lakossági hitelezésért felelős ügyvezető igazgatója volt a vendégünk, aki a nemrég elindult új otthonfelújítási program első tapasztalatairól számolt be műsorunkban.