Oroszország ott tart, hogy nyugati túszokat ejt

Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A mai műsorban a múlt heti, Oroszország és a Nyugat közötti fogolycsere hátteréről beszélgettünk Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel, a Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatójával. Takácsy rámutatott, hogy nem egy klasszikus, a hidegháborúból ismert kémcseréről van szó: orosz részről inkább kirakatperekben elítélt foglyokat engedtek szabadon, míg hírszerzők csak nyugati börtönökből szabadultak. A politikai logika szerint, mivel ez a stratégia bevált, Oroszország a jövőben is ejthet civil túszokat, hogy kiszabadítsa nyugati börtönökben raboskodó kémeit. Takácsy emiatt óvatosságra int az oroszországi utazásokkal kapcsolatban.