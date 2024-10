Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A mai műsor első részében a vártnál is rosszabb harmadik negyedéves hazai GDP-adattal foglalkoztunk, a magyar gazdaság havi és éves alapon is 0,7%-kal zsugorodott. A témával kapcsolatban Németh Dávid , a K&H Bank vezető elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében arról beszéltünk, hogy milyen gazdasági körülmények között kormányzott Joe Biden az elmúlt négy évben, erről Zsoldos Ákost , lapunk makrogazdasági elemzőjét kérdeztük, aki a témában szerdán egy elemzést is közölt.