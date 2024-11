Induló cégnél nem a papír, hanem a kémia dönt

Egy tőkebefektetésnél meghatározó körülmény, hogy az üzlet emberek közt jön létre, így a humánfaktor szerepe megkerülhetetlen. A jelenlegi piacon nagyon jó dealeket csak a legjobb cégek tudnak kötni, egy befektető pedig, amikor új országba lép be, az nemcsak új üzleti lehetőségeket jelent számára, hanem a stratégiai partnerkapcsolatait is bővítheti. Egyebek mellett ezekről a témákról beszélt a Portfolio Business podcast új adásában Molnár András , a Portfolion Capital Partners vezérigazgatója. A szakembert kérdeztük még a magyar és régiós kockázati tőkepiac helyzetéről, a különböző befektetési fázisokról, továbbá a külső körülmények szerepéről is a magán- és kockázati tőke piacon.