Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy mit is jelenthet Donald Trump fenyegetése Vlagyimir Putyinnak azzal kapcsolatban, hogy fejezze be a háborút. Beszéltünk arról is, mi az ukránok legnagyobb gondja most, és milyen sikereket értek el az oroszok a fronton. Vendégünk volt Huszák Dániel , a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője. A második részben a novemberi béradatokkal foglalkoztunk, ugyanis a bruttó bérek megközelítették a 700 ezer forintot itthon. Erről Hornyák Józsefet , a Portfolio munkaerőpiaci elemzőjét, makroelemzőjét kérdeztük.