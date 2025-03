Kiszállt az alapító a magyar sikercégből – Mi történt a háttérben?

Jelentős változások zajlottak és zajlanak most is a csomagautomaták piacán Magyarországon. Egyszerre sok szereplő jelent meg az elmúlt években és most azt látjuk, hogy a működésüket racionalizálják. A Packeta és a Foxpost már közösen folytatja, utóbbi két alapítója pedig úgy döntött, hogy lemond pozíciójáról. Bengyel Ádámmal, a Foxpost korábbi vezérigazgatójával beszélgettünk az egyesülésről, a lemondásának okairól, a csomagautomata-piacról és e-kereskedelemről. Mindezekről szó esz a Portfolio Retail Day 2025 konferencián is 2025 április 2-án.