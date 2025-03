Tényleg nem érti Donald Trump, hogy működik az autóipar?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

Intro - (00:00)

Autóipari vámok - (01:12)

OTP bankvásárlás - (10:10)

Túry Gábor a műsorban elmondta:

ha Donald Trump és a gazdasági vezetés értené azt, hogy hogy működik a globális autópiac, milyen részesedése van az amerikai vállalatoknak Japánban, Európában, vagy hogy működik az amerikai autóipar, akkor nem ilyen oldalról közelítette volna meg a kérdést.

Mindezt arra reagálva mondta, hogy az amerikai elnök aláírta azt a kiáltványt, amely 25 százalékos vámot vet ki minden, az USA-ba importált járműre. A vámok nemcsak a teljesen összeszerelt autókra, hanem a legfontosabb autóalkatrészekre, köztük a motorokra, a sebességváltókra, a hajtáslánc alkatrészeire és az elektromos alkatrészekre is vonatkozni fognak.

Túry Gábor szerint az amerikai autópiacot alapvetően a hazai és a japán gyártók uralják. Az európai modellek 9, a dél-koreai autók mintegy 11 százalékot hasítanak ki a tortából.

A magyar ipart is megütheti a döntés

A szakember szerint ha például az Audi kereslete csökken Amerikában, az áttételesen rossz lesz a magyar iparnak, hiszen akkor a győri gyár termékeire is kisebb lesz a kereslet.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellátási láncok globálisak, az amerikai autók is tele vannak japán alkatrészekkel, de a Mexikóban összeszerelt amerikai autókkal is gond lehet, ha a vámokat bevezetik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images