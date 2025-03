Hullámvasútra kerülhet a tej ára Magyarországon, ha fokozódik a vírushelyzet

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: KÖVESS MINKET

Főbb részek:

Intro – (00:00)

Száj- és körömfájás – (01:20)

Kistelepülések és demográfia – (09:12)

Tőkepiaci kitekintő – (20:37)

Szabó István a műsorban arról beszélt, hogy a járványhelyzet kezelésében kulcsfontosságú a gyors lokalizáció.

A betegség nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is érinti, és több ország importkorlátozásokat vezetett be. Románia például nemcsak az élő állatok importját tiltotta meg, hanem a nyers tej és hőkezeletlen húsáruk behozatalát is, ami komoly gazdasági hátrányokat okozhat a magyar termelőknek - hangsúlyozta.

A hazai tejpiac egyelőre stabil, de a helyzet gyorsan változhat.

A két (érintett) telep körülbelül 2 százalékát adja a hazai tejelő szarvasmarha állománynak, tehát a tejpiacon áruhiány, ellátási nehézség nem jelent meg

– magyarázta Szabó István.

Szabó István OTP Agrár, agrárgazdasági értékesítési igazgató Szabó István felsőfokú gazdasági végzettségét a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán szerezte meg, majd a Debreceni Egyetemen elvégezte a vállalkozásgazdasági szakot is. 2001 óta dolgozik a bankszektorba Tovább … Tovább Szabó István felsőfokú gazdasági végzettségét a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán szerezte meg, majd a Debreceni Egyetemen elvégezte a vállalkozásgazdasági szakot is. 2001 óta dolgozik a bankszektorba

Azonban, ha az export visszaesik, az rövid távon árcsökkenést, hosszabb távon pedig jelentős drágulást okozhat, főként ha több állományt kell felszámolni.

A bankszektor is fokozott figyelemmel kíséri a helyzetet, ugyanakkor pánikra nincs ok. A szakértő a műsorban elmondta: a sertés- és szarvasmarha-tenyésztés a teljes agrárhitelállomány 20-21%-át teszi ki.

A bankszektor az elkövetkezendő időszakban mindent megtesz azért, hogy az ügyfeleknek segítséget nyújtson

– mondta Szabó István. A következő hetekben kulcsfontosságú lesz, hogy a hatóságok és a termelők mennyire tudják megfékezni a vírus terjedését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images