Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?

Az adóhatóság részletes ütemtervet határozott meg a jelenlegi nyomtatványkitöltő rendszer kivezetésére.
A legfontosabb időpont 2026. december 31-e, eddig lehet még az ÁNYK felületet használni a bevallások beadására
- hangsúlyozta Szadai András.
Az átállás fokozatosan történik majd: 2026. január 31-én publikálják a példaprogramokat, februárban a műszaki mentéseket, május 31-én pedig az XSD formátumot és a szabályrendszert, valamint ekkor fognak az ONYA felületen megjelenni az aktív nyomtatványok is. Júniustól kezdve már elérhető lesz az M2M (machine-to-machine) 4.0 tesztrendszer.
A beszélgetés meghallgatható a harmadik jelölőre kattintva:
Az átállásnak számos kockázati tényezője van, amelyekre a vállalkozásoknak fel kell készülniük. Technikai oldalon fontos figyelembe venni, hogy az új webes felület nem minden böngészővel kompatibilis, az elavult böngészőket frissíteni kell a zavartalan működéshez. Emellett számítani lehet arra, hogy az új rendszer indulásakor előfordulhatnak műszaki hibák, lassulások vagy időszakos leállások - hasonlóan az online számla rendszer vagy az EKÁER bevezetésekor tapasztaltakhoz.
Az emberi tényező kapcsán hangsúlyos, hogy a munkatársakat, akik a bevallások beküldésével foglalkoznak, megfelelően fel kell készíteni az új rendszer használatára, hiszen
az ONYA felület logikája eltér a megszokott ÁNYK működésétől.
eÁFA
A podcastban szó volt az eÁFA rendszerről is, amely már működik, és a szakértő szerint ez egy jelentős fejlesztés. A rendszerbe automatikusan beérkeznek adatok különböző forrásokból, és az létrehoz egy tervezett ÁFA-bevallást, amit szükség esetén kiegészítve azonnal lehet küldeni a NAV rendszerébe. Jelenleg az ÁFA-bevallásokat három módon lehet nyújtani:
- az eÁFA rendszeren,
- a hagyományos ÁNYK felületen keresztül,
- illetve M2M bevalláson keresztül is.
Jövő évtől a 4.0-ás verzió fog elindulni az M2M rendszerben.
Az M2M bevezetésénél fontos áttekinteni a vállalkozás jelenlegi ÁFA-bevallási folyamatát, felmérni, hány könyvelőprogram és vállalatirányítási rendszer működik a cégnél, milyen irányból érkeznek az adatok, és hogyan történik ezeknek az összefésülése. Szadai András szerint
kulcsfontosságú a megfelelő ÁFA-kódolás is, hiszen az M2M rendszer csak akkor tud jól működni, ha megfelelő minőségű adatokkal "etetik".
A bevezetés kisebb cégeknél egy-két hetet, nagyobb vállalatoknál akár egy-két hónapot is igénybe vehet, és természetesen költséggel is jár.
