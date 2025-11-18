Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?

A NAV 2026 végén kivezeti az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot (ÁNYK), helyét az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) veszi át. Az átállásra részletes ütemtervét már közzétették, a felkészülést érdemes mielőbb elkezdeni. Az automatizált rendszerek hosszú távon jelentős előnyöket hozhatnak a vállalkozások számára, a bevezetés alapos előkészületeket igényel - mondta el Szadai András, a WTS Klient adótanácsadási üzletágvezető partnere a Portfolio Checklistben.

Az adóhatóság részletes ütemtervet határozott meg a jelenlegi nyomtatványkitöltő rendszer kivezetésére.

A legfontosabb időpont 2026. december 31-e, eddig lehet még az ÁNYK felületet használni a bevallások beadására

- hangsúlyozta Szadai András.

Az átállás fokozatosan történik majd: 2026. január 31-én publikálják a példaprogramokat, februárban a műszaki mentéseket, május 31-én pedig az XSD formátumot és a szabályrendszert, valamint ekkor fognak az ONYA felületen megjelenni az aktív nyomtatványok is. Júniustól kezdve már elérhető lesz az M2M (machine-to-machine) 4.0 tesztrendszer.

Az átállásnak számos kockázati tényezője van, amelyekre a vállalkozásoknak fel kell készülniük. Technikai oldalon fontos figyelembe venni, hogy az új webes felület nem minden böngészővel kompatibilis, az elavult böngészőket frissíteni kell a zavartalan működéshez. Emellett számítani lehet arra, hogy az új rendszer indulásakor előfordulhatnak műszaki hibák, lassulások vagy időszakos leállások - hasonlóan az online számla rendszer vagy az EKÁER bevezetésekor tapasztaltakhoz.

Az emberi tényező kapcsán hangsúlyos, hogy a munkatársakat, akik a bevallások beküldésével foglalkoznak, megfelelően fel kell készíteni az új rendszer használatára, hiszen

az ONYA felület logikája eltér a megszokott ÁNYK működésétől.

eÁFA

A podcastban szó volt az eÁFA rendszerről is, amely már működik, és a szakértő szerint ez egy jelentős fejlesztés. A rendszerbe automatikusan beérkeznek adatok különböző forrásokból, és az létrehoz egy tervezett ÁFA-bevallást, amit szükség esetén kiegészítve azonnal lehet küldeni a NAV rendszerébe. Jelenleg az ÁFA-bevallásokat három módon lehet nyújtani:

az eÁFA rendszeren,

a hagyományos ÁNYK felületen keresztül,

illetve M2M bevalláson keresztül is.

Jövő évtől a 4.0-ás verzió fog elindulni az M2M rendszerben.

Az M2M bevezetésénél fontos áttekinteni a vállalkozás jelenlegi ÁFA-bevallási folyamatát, felmérni, hány könyvelőprogram és vállalatirányítási rendszer működik a cégnél, milyen irányból érkeznek az adatok, és hogyan történik ezeknek az összefésülése. Szadai András szerint

kulcsfontosságú a megfelelő ÁFA-kódolás is, hiszen az M2M rendszer csak akkor tud jól működni, ha megfelelő minőségű adatokkal "etetik".

A bevezetés kisebb cégeknél egy-két hetet, nagyobb vállalatoknál akár egy-két hónapot is igénybe vehet, és természetesen költséggel is jár.

