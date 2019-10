Íme, itt a világ összes pénze egy ábrán

36,8 billió dollár: ennyi pénz van a világon, szűken értelmezve. Tágan már majdnem 100 billió, vagyis 100 000 milliárd dollár. Nehéz az ekkora számokat elképzelni, de pont ebben segít nekünk a The Money Project alkotása, amely szemléletesen mutatja meg, hogy miként viszonyul ez a tengernyi pénz mondjuk a világ összes adósságához. Egy óriási ábra következik.

Mennyi pénzt tudsz elképzelni?

Sokan vagyunk vizuális típusú emberek, akik szeretik elképzelni fejben a dolgokat. Vannak olyan jelenségek persze, amiket nem lehet csak úgy fejben átlátni, mert például elképzelhetetlenül nagyok. Mint éppen az univerzum. De könnyebb esetekben azért mégis lehetséges a dolog, főleg ha segít nekünk egy-egy kreatív vizualizáció. Most pedig éppen egy ilyet szeretnénk bemutatni, amit a pénz rendkívüli kiterjedéséről készített a Visual Capitalist és a Texas Precious Metals.

A két cég kooperációjából született The Money Project keretében magát a pénzt akarták minél szemléletesebben megmutatni a nagyközönség számára. Ehhez például az kell, hogy át tudjuk látni, mennyi is van belőle a világon. Ez nem egy annyira könnyű feladat, a pénznek ugyanis rengeteg formája, sőt, többféle kategóriája is létezik.

Ha azt kérdezi valaki, hogy mennyi pénz van összesen a világon, akkor egy közgazdásznak vissza kell kérdeznie, hogy ez alatt csak a szűken vett pénzmennyiséget (M1: készpénz plusz látra szóló betétek) érti-e az illető, vagy annak esetleg az egyik tágabb értelmezését?

Az utóbbi nemcsak, hogy sokkal nagyobb, de meghatározni is jóval nehézkesebb. Ráadásul, ha globálisan nézzük a dolgokat, akkor még azt is el kell érnünk, hogy közös nevezőre hozzunk mindent. A most bemutatott ábrán emiatt dollárban látjuk majd a pénzösszegeket, amik mérete így szemléletesen összehasonlítható.

A grafikán egy normál méretű négyzet 100 milliárd dollárt jelképez, ami nagyságrendileg az éves magyar GDP-nek felel meg (ami kb. 140 milliárd dollár). Megjegyzendő, hogy az ábra nem a legaktuálisabb számokon alapul, de a relatív nagyságrendeket így is gyönyörűen érzékelteti.

Na de ne is szaporítsuk tovább a szót, nézzük, hogyan is viszonyul a globális pénzmennyiség az arany értékéhez. Vagy éppen Bill Gates vagyonához.

A világ összes pénze egy ábrán: