Halogatod a dolgaid? Szeretnél megváltozni? Akkor ismerd meg a szokások hatalmát

Mitől válik valaki koránkelő, fegyelmezett és sikeres üzletemberré, és mitől lesz az alkoholizmus és a szerencsejáték áldozata? Életbevágó kérdések ezek, szó szerint. Olyan téma ez, amely mind a tudósokat, mind pedig a hétköznapi embereket egyaránt foglalkoztatja. Az igazán meglepő pedig az, hogy már egészen sokat tudunk ezekről a kérdésekről. Például arról, hogy az emberek miért teszik azt, amit, és hogy ezen miként lehet változtatni. Pontosan ez utóbbiról szól Charles Duhigg bestseller könyve: a szokás hatalma.

Ember = szokások halmaza

Szinte nincs olyan ember a Földön, akinek ne lenne egy-egy rossz szokása, amin változtatni szeretne. Talán halogatjuk a feladatokat, talán nem bírunk ellenállni az olyan rossz kísértéseknek, mint a cigi meg az alkohol. Nos, nagy megkönnyebbüléssel szolgálhat a legtöbbünk számára, hogy a rossz szokások a tudomány jelenlegi álláspontja szerint nincsenek belénk égetve. Lehet rajtuk változtatni.

De hogy pontosan mit is derítettek ki erről a tudósok laboratóriumi körülmények között, és a való életben ebből mi figyelhető meg, az bizony nem egy könnyű kérdés. Pontosan emiatt tekinthetjük nagyon fontos munkának Charles Duhigg könyvét. A New York Times Pulitzer-díjas oknyomozó riportere rendkívül aprólékos munkával szedte össze az emberi szokásokkal kapcsolatos tudást. A neurológiai kutatásoktól kezdve, a sikeres értékesítési kampányokon keresztül, egészen a szerencsejáték-függőség mechanizmusáig tárja fel a témát. Számos tudományos eredményt foglal össze a könyvében, amiket remekül passzoló, valóéletbeli történetekkel szemléltet.

A könyv egyik fő következtetése az, hogy az ember tulajdonképpen nagyon is szokáslény. Még amikor valaki egy drámai balesetben el is veszti a teljes emlékezőtehetségét, akkor is képes lehet hazatalálni. Akkor is tudja majd, hogy hol keresse az reggelihez valókat a konyhában, és még sok egyéb bonyolult dolgot csinál automata módon, miközben percenként bemutatkozik az őt interjúztatónak.

Az emberi elmében valahova nagyon mélyen rakódnak le a szokások, amiket sokszor észre sem veszünk. Pedig nem ritkán ezek a bennünk rejlő, alapvető beállítások azok, amik meghatározzák, hogy mire visszük az életben. Mondjuk folyamatosan halogatjuk a feladatokat, engedünk a cigi és az alkohol kísértésének, vagy pedig ezzel szemben erőt veszünk magunkon, és átprogramozzuk a szokásainkat.

A szokások ciklusa

A könyv amellett érvel, hogy ez utóbbi, vagyis az alapvető emberi szokások igenis megváltoztathatók. Nincs rá persze egy aranyat érő recept, de maga a folyamat feltérképezhető. Duhigg visszatérő megállapítása, hogy a legtöbb szokás egy jól felismerhető ciklusban zajlik le. Három kulcsfontosságú dologra kell figyelnünk, ha egy jó vagy rossz szokásunkat meg akarjuk érteni:

Mindig van egy stimuláló jel, ami cselekvésre ösztönöz Van egy kialakult rutinunk arra, hogy mit cselekedjünk ennek hatására És ez az adott cselekvés számunkra mindig jutalommal jár

Lényegében ez a három dolog működteti a szokásainkat, és ezeket kell egyenként megértenünk, ha változtatni szeretnénk rajtuk. Duhigg ennek kapcsán elmesél egy súlyos esetet egy hölgyről, akinek borzalmas szenvedélyévé vált a körömrágás. Tudta, hogy ez egy rossz szokás, de egyszerűen nem ment neki a leszokás, amíg segítséget nem kapott.

Mint kiderült, szinte kivétel nélkül akkor kezdte el ez az illető rágni a körmét, amikor egy adott helyzetben unatkozni kezdett. Afféle pótcselekvésként. Nos, ez volt a szokás hurokban a stimuláló jel. Minden ilyen esetben szépen, egyenként végigment az összes ujján, ami pedig a rutint adta. Az egész pedig számára valamiféle furcsa beteljesülésérzettel párosult, amikor végzett a körömrágással. Ez volt a jutalom.

A vonatkozó kutatások szerint az efféle makacs szokásokat nagyon nehéz levetkőzni, de azért nem teljesen lehetetlen. A cél az lehet, hogy magát a káros rutint próbáljuk meg kicserélni valami hasznosra, miközben nem áltatjuk magunkat azzal, hogy legközelebb már nem esünk majd kísértésbe. Sőt, fontos, hogy a jutalom se vesszen el mindeközben. A hölgynek végül azt tanácsolták, hogy bármikor, amikor unatkozik és előjön a késztetése a körömrágásra, akkor mindig vegyen elő egy füzetet, amiben feljegyzi ezt az eseményt. Úgymond számolva, hogy hányszor kellett ellenállnia a körömrágásnak.

Eleinte nagyon sokszor vette elő a füzetet, de aztán a szokásában végül ez vált az új rutinná. A szorgalmas jegyzetelés pedig ugyanazt a teljességérzetet nyújtotta a számára, így nagy nehezen meg tudott szabadulni ettől a kellemetlen és káros szokásától.

Nem mindig sikerül

Sok olyan példát is említ Duhigg, amik ennél még jóval súlyosabbak voltak, és nem is jártak sajnos sikerrel az érintett alanyok a leszokásban. Elmesél például egy híressé vált esetet egy szerencsejáték-függő nőről, aki végül durván egymillió dollárt (300 millió forintot) herdált el különféle kaszinókban, teljesen eladósítva magát és a családját. Az ő esetében annyira mélyen gyökerezhettek a kapcsolódó szokások, hogy még az óriási veszteségek és az egymást követő életbeli pofonok sem voltak elegendők, hogy változtatni tudjon rajtuk. A kaszinók pedig durván kihasználták a helyzetet, állandóan hívogatva szerencsétlent.

Nagyon jó kérdés, hogy pontosan mit is tehetünk mi, hétköznapi emberek akkor, ha egy rossz szokásunkon változtatni szeretnénk. Vagy ha netán egy új, hasznos szokást szeretnénk kialakítani. Duhigg szerint a szokásváltozás aranyszabálya az, hogy elemezzük ki magunkat, vegyük észre, hogy pontosan minek a hatására is cselekszünk, és a három elemből álló szokáshurokban cseréljük ki magát a rutint. Vagyis azt, amit csinálunk.

Ez a módszer nem hoz azonnal sikert, általában időre van szükség, mire át tudjuk magunkat programozni, és sajnos előfordul az is, hogy egy-egy ember ezt nem bírja kivárni. Vagy esetleg eleve nem is hisz benne, hogy ez lehetséges.

A változásban való hit könnyen lehet, hogy meghatározó szereppel bír az emberek átalakulásában, és erre egy igen látványos példát hoz elő a szerző. Bill Wilson esetét meséli el, aki durva alkoholizmussal küzdött az élete során, ami többször is életveszélyes autóbalesetbe sodorta. Amikor egyszer a fiáért ment kocsival, ismét karambolozott, és ha a fia akkor ott ült volna mellette, akkor nem éli túl. Ez az élmény örökre megváltoztatta az életét, ezt követően ugyanis elkezdett hinni. Mind egy felsőbb erőben, mind pedig saját magában, hogy képes megváltozni. Nos, a dolog sikerült is, ugyanis ez az illető nem más, mint a világhírű Alcoholics Anonymous társalapítója, ami emberek tömegeinek segített már leszokni az italról.

A fentiek alapján belátható, hogy itt nem annyira könnyű egyértelmű konklúziót levonni. Nagyon úgy tűnik, hogy a szokások sokkal meghatározóbb szereppel bírnak az életünkben, mint azt gondolnánk. Viszont az is valószínűsíthető, hogy a szokásaink nincsenek kőbe vésve. Ezen a téren képesek lehetünk megváltozni, de ehhez először meg kell értenünk, hogy pontosan miként is működünk.

A könyv végén ehhez egy konkrét tervet is javasol Duhigg, de figyelmeztet: nincs egy mindenki számára használható recept a változásra. A legjobb, amit tehetünk, ha elkezdünk odafigyelni magunkra, és az ösztönösen jövő cselekvéseinkre. Ha valamin változtatni akarunk az életünkben, akkor értsük meg a szokáshurok fenti három lépcsőjét, és kezdjünk el kísérletezni.

