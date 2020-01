Ki nem találnád, hogy mennyire sok részvény van a világon – Magyarország elbújhat a 41 tőzsdei papírjával

Hány részvény van összesen a világon? Egyszerűnek hangzik a kérdés, de pontosan megválaszolni már nem könnyű. Annyit azért máris leszögeznénk, hogy a hazai 41 tőzsdei papírnál egy kicsit több van. Az alábbi cikkben pedig kísérletet teszünk rá, hogy erről egy átfogó képet adjunk, érzékeltetve, mennyivel színesebb világról van szó, mint ahogy azt itthon megszoktuk.

Építsünk világportfóliót!

A pénz- és tőkepiacok elképesztő mélységgel rendelkeznek, amit nem lehet egykönnyen belátni. A legutóbbi alkalommal mégis kísérletet tettünk rá, hogy vizuálisan megmutassuk, pontosan mekkora pénzmennyiségről is van szó ebben a világban. Ez alkalommal viszont csak a tőkepiacok egyik szeletével foglalkozunk: a részvénypiaccal. Arra a könnyűnek tűnő kérdésre keressük a választ, hogy pontosan hányféle vállalati részvény is van összesen a világon. De ez nem annyira egyszerű.

Az első probléma abból adódik, hogy a részvényekkel igencsak különböző módon kereskednek a piaci szereplők. A legtöbbek számára ismert formája ennek nem más, mint a tőzsde. Az a központosított, formális hely, ahol a vállalatok kiléphetnek a részvényeikkel a piacra, hogy forrást szerezzenek. De annak, hogy tőzsdén jegyezett vállalattá váljon valaki, bizony komoly kritériumai vannak, és ezt egyáltalán nem tudja – és gyakran nem is akarja – minden vállalat meglépni.

A tőzsdén kívüliség ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy az ilyen részvényekkel ne lehetne kereskedni, csak ehhez éppen egy másik felületre van szükség. Erre szolgál az OTC piac, ahol számos lehetőség nyílik arra, hogy a befektetők közvetlenül is megvehessék egy-egy vállalat részvényeit. Vagyis tudnunk kell, hogy a részvénypiac jóval kiterjedtebb annál, mint amit a tőzsdei világ alapján gondolhatnánk.

Az összes részvény megszámolása során a másik nagy probléma az, hogy nem igazán fedi le senki az összes piacot rendesen. Mi itthon főként a fejlett világ részvénypiacairól olvashatunk híreket a Portfolio hasábjain, de ezeken felül van még egy nem éppen elhanyagolható feltörekvő piac (emerging markets), és egy gyorsan változó fejlődő világ is (frontier markets), ami a szegényebb térségek szakmabeli gyűjtőneve. Ezen piacok kapitalizációjuk szerint aprók, de számosságukat tekintve már nem annyira. A jelentőségük pedig egyre csak nőni fog a jövőben.

E két fenti problémából egyenesen következik, hogy sajnos nincs egy könnyen elérhető lista a világ összes piacán elérhető részvényről. De azért mégsem lehetetlen egy számszerű választ adni arra, hogy nagyjából mennyi vállalati papír is van a világon. Mert legalább a tőzsdei jegyzések viszonylag jól vannak dokumentálva.

Ha felkutatjuk a World Bank adatbázisát, akkor megtaláljuk, hogy ők a World Federation of Exchanges nevű szervezetre hivatkoznak, amikor a világ tőzsdén jegyzett vállalatairól közölnek összesített számokat. Ez a szervezet pedig évente publikál egy nagy statisztikai összesítést az általuk követett tőzsdék tagjairól.

A tavaly közölt legfrissebb összesítés szerint (2018-as adatok alapján): 48 913 tőzsdén jegyzett vállalati részvényt találunk. Viszonyításképpen: a Budapesti Értéktőzsdén jelenleg pusztán 41 darab részvény van.

Érdekes áttekinteni ennek a több tízezres világlistának a területi bontását is: a legtöbb fajta papírt – 27 069 darabot – az ázsiai és a csendes-óceáni térségben találjuk. Úgy látszik, hogy ahol sok ember él, ott tőzsdei vállalatokból is következetesen sok van. Ezt követi az európai, közel-keleti és afrikai térség, majd pedig Amerika.

A dollárban számolt piaci kapitalizációját tekintve persze Amerika az első, azon belül is nyilván az észak-amerikai kontinens. Méghozzá olyannyira, hogy csak a New York Stock Exchange-en (NYSE) jegyzett vállalatok összértéke nagyobb, mint az összes európai és afrikai tőzsdén forgó cégeké együttvéve. Durván 30 ezer milliárd dollárról van szó az NYSE esetében, és a második óriást is az USA-ban találjuk: a 10 ezer milliárd dolláros részvényértéket forgató Nasdaq-ot.

Ez még nem minden

Meg kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy ez a kb. 50 ezer féle részvény még egyáltalán nem az összes. Először is a World Federation of Exchanges listája feltehetően nem fed le mindent: a Refinitiv nevű kutatócég (korábban a Thomson Reuters részét képező vállalat) szerint még ennél is több jegyzett vállalat van a világon.

A tőzsdén jegyzett cégeken túl aztán pedig ott vannak még az OTC piacon forgó vállalati értékpapírok is, amik bár sokszor jóval kisebb cégeket takarnak (kivételek azért vannak!), de összességében mégis nagyon jelentős területről van szó. Az OTC Markets Group például 10 790 értékpapírról mutat információkat, vagyis itt is egy rendkívül mély piac tárul elénk, ahol számos olyan részvény érhető el, amiket a tőzsdéken nem látunk. De vannak még más bugyrai is az OTC piacnak, ahol a jelenlévő vállalatok listáját nem tudjuk egykönnyen leszűrni.

Ezekkel a részpiacokkal együtt kapjuk meg a részvények teljes spektrumát a világon.

Sok befektető számára persze csak az az igazán fontos, hogy úgy nagy összességében mi történik a teljes részvénypiacon. Emiatt erre speciális világindexeket hoztak létre, amik többé-kevésbé jellemzik ennek a rendkívül gazdag és szerteágazó eszközosztálynak a teljesítményét.

Ilyen például az MSCI World Index, amiben 1646 részvény van a világ különböző pontjairól, vagy az S&P Global 1200 Index. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy mind az MSCI World, mint pedig az S&P Global is igazából csak a fejlett piacokat követi. A világ részvénypiaci kapitalizációját persze ezzel az egy-két ezer jelentősebb részvénnyel is háromnegyed részt le lehet fedni, de a fenti számosság tükrében láthatjuk: ennél még sokkal-sokkal gazdagabb a részvények világa.

