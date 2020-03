A lakásvásárlási őrület szülte a lakhatási válságunkat

András Bence Cikk mentése Megosztás

Szinte mindenki saját lakást akar venni itthon, és maga a gazdaságpolitika is eddig kizárólag erre ösztönözte az embereket. A gond csak az, hogy a lakáspiaci kínálatra és a bérlakáspiacra eddig kevés figyelem fordult, ami miatt nálunk is végbement az a jelentős drágulás, amit az OECD országok már korábban megtapasztaltak. Ha sokan szorulnak ki a jó munkahelyekkel kecsegtető Budapestről, az idővel a gazdasági növekedésünknek is árthat. Az alábbi cikkben ehhez a problémához nyújtunk egy rövid bevezetést.