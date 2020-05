Mindenki erre a mutatóra figyel most - De mégis hogyan számítják ki a GDP-t?

Pénteken kijött a friss GDP-adat, a magyar gazdaság az első negyedévben -0,4%-ot esett vissza az előző negyedévhez képest. A koronavírus-járvány annak ellenére vetette vissza mélyen a gazdaságot, hogy a lezárások csak az utolsó két héten léptek életbe. A GDP visszaesését előzetesen nagyon nehéz megbecsülni ilyen helyzetben, az előrejelzések ennek megfelelően nagy bizonytalanságot mutattak. De nemcsak a becslés, hanem a GDP mérése sem egyszerű a nagy bizonytalanságok közepette - mi most azt mutatjuk be, hogy ez miképp történik.

A koronavírus korábban nem látott helyzetet teremtett a gazdaságban, a mesterséges leállás hatásait ilyen mértékben még soha nem tapasztaltuk meg. Az elemzők is nehéz helyzetben vannak ilyenkor, hiszen pontosan megbecsülni a hatásokat szinte lehetetlen - ez látszott is a Portfolio-nak nyilatkozó elemzők előrejelzéseiben látott nagy szórásban.

Az első negyedéves GDP adat pénteken vált ismertté, ez alapján pedig látszik, hogy a magyar gazdaság azon kevesek közé tartozik Európában, akik éves alapon még nem mutattak visszaesést - a növekedés 2% volt. Az előző negyedévhez mért -0,4% már kevésbé tűnik kedvezőnek, de a koronaválság első érintését összességében még így is olcsón megúsztuk.

Békeidőben is a GDP a legfontosabb gazdasági mutató, a koronavírus-válság idején pedig a szokásosnál is nagyobb figyelem övezi, hiszen ez mutatja meg, milyen hatással volt a vírus a válságra. A GDP, vagy bruttó hazai termék a gazdaságban egy év alatt előállított termékek és szolgáltatások összege. Ezt a legtöbben tudjuk, az viszont már kevésbé kézenfekvő, hogy pontosan milyen is az összetétele, és hogy ezt a statisztikusok hogyan mérik.

Miből áll a magyar GDP?

A nemzetgazdasági kibocsátást a közismert elv szerint két oldalról mérik: az egyik a felhasználói, a másik az előállítói oldal. A felhasználói, vagy fogyasztási oldalon a háztartások fogyasztása, beruházások, kormányzati vásárlások és nettó export adják meg az egyetemeken fejünkbe vésett képletet:

C + I + G + X = Q.

A másik oldalon, az előállítói oldalon történő számbavétel első ránézésre kicsit bonyolultabb, hiszen ott a nemzetgazdasági szereplők mindegyikének a termékének, szolgáltatásának az értékét kell figyelembe venni, gondosan ügyelve arra, hogy a kettős számbavétel hibáját elkerüljük – azaz a végfelhasználásra kerülő termék ne jelenjen meg minden egyes összeszerelői fázisban a GDP-ben, minden lépcsőfoknál csak a valós hozzáadott értéket vegyük számba.

Például a magyar gazdaság egyik jellemző terméke, a személyautó esetén nem vehetjük számba minden egyes alkatrész tranzakciójának összegét, majd az autó értékét, hiszen utóbbiba már az előbbiek beépültek. Az autógyártásból így értelemszerűen csak az alkatrészek és a végtermék közötti különbség kerül be, ami az előző fázisokban igaz volt az egyes alkatrészekre is (például a csapágyakban már benne van a fém értéke, és így tovább). Mivel az autóiparban Magyarországon csak az összeszerelés fázisa történik, ezért valójában arányaiban a teljes hozzáadott értékben sokkal kisebb súlya van, mint a termelésben való részesedésének. Ezért lehetséges az is, hogy az ingatlanügyletek ágazat termelést gyakorlatilag nem végez, a hozzáadott érték mégis magas, így az ágazat az egyik legsúlyosabb a magyar nemzetgazdaságban.

Ez eddig mind köztudott volt, és a fenti folyamatok megértése és az adatok után már könnyen kiszámolhatjuk a GDP-t. Ehhez nem kell mást tenni, mint az egyes ágazatok hozzáadott értékét összeadni, és meg is kapjuk a kibocsátást folyó áron. Ha ezt egy deflátorral korrigáljuk, akkor az előző évvel összevetve már meg is kapjuk a reálkibocsátás változását (mert nem akarjuk, hogy a teljesítmény változását nem mutató árváltozás torzítsa a képet).

Ha viszont végigtekintünk a fenti ágazatokon, akkor észrevehetjük, hogy az elsőre könnyűnek tűnő számítás már nem is annyira egyszerű.

Hogyan számolja a KSH a magyar gazdaság teljesítményét?

A hozzáadott érték számítás viszonylag kézenfekvő logikája, hogy az adott termék vagy szolgáltatás piaci árát tekinti értéknek. Egyszerűen mondva egy autó legyártása végső soron az autó piaci árával növeli a GDP-t. De mi van az olyan területekkel, ahol nincs piaci ár? Például az ingyenes, vagy majdnem ingyenes állami szolgáltatásoknál? A bonyolult pénzügyi termékeknél? Van egy meglehetősen nagy szelete a gazdaságnak, ahol egészen más módszerekhez vagyunk kénytelenek nyúlni. Ezek az ágazatok:

pénzügyi tevékenységek (hitelezés, biztosítás, vagyonkezelés),

közigazgatás, védelem,

humán-egészségügyi, szociális ellátás,

oktatás,

háztartások munkaadó tevékenysége.

Ezeknek az ágazatoknak az együttes súlya nem is kicsi, így a koronavírus eredményezte válság során nagyon nem mindegy, hogy ezeknek a teljesítményét hogyan mérik. Természetesen a számbavétel ezekben az ágazatokban sem lehetetlen, és a KSH-nak erre megvan a módszere (pontosabban az Európai Unió számítási sztenderdjét követi), amit meg is osztottak a Portfolio-val.

Az ESA2010 (Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszere) azokat az ágazatokat tekintik nem piaci termelőknek, akik más egységek részére ingyen, vagy gazdaságilag nem jelentős áron nyújtanak terméket vagy szolgáltatást – a fentiek közül ilyen a közigazgatás és a védelem. Az oktatás és egészségügy esetében is jelentős a nem-piaci (kormányzat vagy nonprofit szervezetek) által nyújtott kibocsátás, bár itt már jelen vannak piaci szereplők is, esetükben a hagyományos hozzáadott-értékszámítás történik (tegyük hozzá, az ő súlyuk az ágazatban kicsi). A módszertan szerint ezeket a tevékenységeket költségszinten kell számba venni (munkabér, értékcsökkenés, dologi kiadások). A KSH ebből számítja folyó áron a hozzáadott értéket, majd megfelelő árindex használatával az összehasonlító áras adatot, amelyek felhasználásával megkapják a volumenindexet, azaz a változás mértékét.

Képzeljünk el két szomszédos várost: az egyikben az önkormányzat működteti az ingyenesen látogatható múzeumot, a másik városban magántulajdonban van, és a belépésért fizetni kell. A koronavírus-járvány miatt mindkét múzeumot bezárják. A piaci alapon működő múzeum bevételt termel, ezért a piaci ár alapján számítják bele a GDP-be - így tehát a koronaválság alatt 0-ra esik a hozzájárulása. Ezzel szemben az önkormányzati fenntartású intézményt bevétel híján költségoldalról számítják, és mivel a munkavállalók erre az időszakra is megkapják a bért, a költségek ekkor is aktuálisak, így ennek a múzeumnak a GDP-hozzájárulása közel azonos lesz a válság előttivel, szinte nem változik. Így néz ki tehát a gyakorlatban a számbavétel. Természetesen a valós gazdasági aktivitás valahol a kettő között van: mindkét múzeumban egyformán zajlanak háttérmunkák a járvány alatt is, de nem olyan mértékű az aktivitás, mint előtte - a GDP-ben viszont csak a száraz tények jelennek meg.

A piaci termelők esetében pedig a folyó áras hozzáadott érték számításánál a bevételből indulnak ki a statisztikusok, és innen jutnak el a kibocsátásig, amiből a folyó termelőfelhasználást (anyagok és szolgáltatások ) kivonva folyó áron megkapják a hozzáadott értéket. Ezt elosztva a megfelelő árindexekkel végül megszületik az összehasonlító áras hozzáadott érték, innen pedig már csak egy kis lépés a volumenindex.

Leegyeszerűsítve tehát a termelést nem folytató, azt ingyen, vagy jelképes áron végző ágazatoknál (vagy az ágazaton belül akár alágazatoknál) a költségek adják a GDP-számolás alapját.

Mi a helyzet a piaci, de termelést nem végző vállalatokkal?

A KSH is kiemeli, hogy vannak ágazatok, amelyek sajátosságai miatt eltérő kezelést igényelnek: ilyen például a pénzügy. A pénzügyi szervezetek (bankok, biztosítók, alapkezelők) teljesítményének elszámolása során a kibocsátásnál jellemzően nem az árbevételből indulnak ki a statisztikusok (Gondoljunk bele, hogy a bankrendszer mekkora súllyal esne latba akkor a GDP-ben. Pontos képet adna a bankrendszer bevételének hullámzása a magyar gazdaság tevékenységéről? Aligha). Ehelyett a KSH a pénzügyi szolgáltatások kiegyenlítése során kapott közvetett és közvetlen díjakból indul ki, például a jutalékbevételből vagy a kamatoknál elszámolt indirekt szolgáltatási díjból.

Ha belegondolunk, ez teljesen logikus, hiszen a biztosítók és alapkezelők jutaléka, a banki szolgáltatások díjai nem jelentenek mást, mint ezen vállalatok hozzáadott értékét. Így már érthető, miért olyan alacsony a súlyuk.

Álljunk meg egy picit – a KSH-nak minden egyes vállalat eredményére szüksége van?

Ahogy egyre mélyebben megértjük a folyamatot, úgy vetődik fel egyre több és több kérdés. A fentiek során már össze lehet rakni, hogy a KSH miképp számítja ki a GDP-t: gyakorlatilag az egyes ágazati szereplők gazdasági teljesítményét aggregálja. De mégis a KSH-nak honnan van annyi ideje és erőforrása, hogy minden egyes szereplő eredményét átbogarássza – adódik a kérdés. Itt azért ne feledjük el, hogy a statisztikai hivatal kapcsolatban áll egyéb állami szervekkel is, ahonnan azért bőven rendelkezésre állnak az adatok – a NAV például minden egyes vállalat eredményét pontosan tudja.

A KSH a Portfolio-nak küldött válaszában elmondta, hogy a számításokhoz a vállalati és lakossági adatgyűjtéseiből és adminisztratív adatforrásokból származó adatokat használják, a negyedéves számítások esetében is. A negyedéves adatok becslésénél a havi és negyedéves teljesítménystatisztikai adatokat használják a vízellátás, villamosenergia, hulladékgyűjtés esetében. Adminisztratív adatokat is használnak, ezekből számítják a közigazgatás, védelem, és kormányzatba tartozó oktatási és egészségügyi intézmények adatait, a háztartási felmérésekből a háztartások munkaadó tevékenységét. A pénzügy ág alapadatai pedig a Magyar Nemzeti Bank adatgyűjtéseiből származnak.

Mindezek látva már pontosan tisztában vagyunk vele, hogy miből is áll össze a GDP, és az is érthető, hogy miért csak májusban közlik a márciussal véget érő első negyedév adatát. Az is látszik, hogy a számbavétel valójában egyáltalán nem egyszerű, és a statisztikusoknak az évek hosszú során át kidolgozott módszernél eltérő szemléleteket kellett ütköztetniük, míg végül majdnem pontos képet tudnak alkotni a gazdaság teljesítményéről.

De ez még mindig csak majdnem pontos kép, hiszen egyrészt ekkora mintánál természetes, hogy a számbavételnél nem tudnak tökéletesen minden tényezőt lefedni, másrészt vannak olyan tevékenységek, amelyek nem tartoznak bele a hivatalok látóterébe (például a feketegazdaság, korrupció) – ezt nehéz mérni, és a jelenlegi, precedens nélküli helyzet is nehezíti a számbavételt. A negyedévről negyedévre közölt GDP-adat pontos definíciója tehát így kéne, hogy kinézzen: egy gazdaságban adott idő alatt előállított termékek és szolgáltatások összegének a rendelkezésre álló eszközök szerinti lehető legpontosabb becslése.

