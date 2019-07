Ezt a röhejesen egyszerű módszert használja a legtöbb befektető

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kutatók egy csoportja annak járt utána , hogy azok a befektetők, akik maguk válogatnak értékpapírokat - ezzel saját portfóliót építve - vajon miként is viszonyulnak a diverzifikáció kérdéséhez. Mint kiderült, meglehetősen egyszerűen.

Mindez nemcsak az optimális elosztástól van távol, de még a diverzifikáció korábban említett, egyszerű, de azért működő 1/N-es szabályának is betesz. A befektetők jelentős része tehát egy efféle, naiv diverzifikációs módszert használ: pusztán a mindenkori vásárlásaikat osztják részekre. Hogy ez mennyire jellemző a befektetőkre azt az alábbi ábrán láthatjuk, ahol az "NBD" jelenti a vásárlások szétosztását és az "NPD" a korábban említett egyszerű allokációt.

A modern portfólióelmélet a befektetések alappillérét jelenti, és talán mindenki hallott már róla egyet s mást. 1990-ben Nobel-díjat adtak érte Harry Markowitznak, aki még egy 1952-es esszéjében vezette be először a köztudatba a dolgot. A pénzügynek ez a területe az eszközök kockázatával, egymás közötti korrelációjával, a hozamokkal és a diverzifikációval kapcsolatos meglátásokat foglalja egy matematikai keretrendszerbe. A jelentősége vitathatatlan, nyilván nem véletlenül hívják ezt az újságot is úgy, ahogy.Mára annyira elterjedt fogalom a portfólió és a diverzifikáció, hogy talán még a laikus nagyközönség számára is dereng valami, amikor felcsengenek ezek a szavak. Sokan hallották már, hogy jobb ötlet többféle részvénybe fektetni egy adott papír helyett. A tudományosabb vénájú emberek erre persze rögtön rávágják, hogy csak akkor, ha ezek az eszközök nem tökéletesen pozitívan korreláltak. Mert akkor mindegy. De az ilyesmi ritka.A legtöbben tudják vagy sejtik, hogy a diverzifikáció nagyon fontos a befektetési döntéseknél. Ez az az eszköz, aminek a segítségével ugyanazt a hozamot kevesebb kockázatnak kitéve érhetjük el. Ennek a keretrendszerét kezdte el kidolgozni Markowitz, matematikailag levezetve, hogy adott körülmények között mi az optimális portfólió. Később, más közgazdászok és matematikusok is ráerősítettek az elméletére, plusz tovább is fejlesztették a rendszert. Ez egy olyan elmélet, ami a gyakorlatban is bizonyítottan működik, de mégsem használja mindenki a befektetései során. Sőt, még csak megközelítőleg sem.Korábbi kutatásokból is jól tudjuk már, hogy a befektetők általában nem diverzifikálnak eléggé, de most John Gathergood, David Hirshleifer, David Leake, Hiroaki Sakaguchi és Neil Stewart a Barclays Stockbroking adatait vették alaposan szemügyre. Ez egy gigantikus online bróker az Egyesült Királyságban, amely kiváló betekintést nyújt abba, hogy a befektetők miként is vásárolnak értékpapírokat.Kiderült, hogy rengetegen az igen egyszerűkövetik, ami azt jelenti, hogy szimplán annyi felé osztják a pénzüket, amennyi fajta részvényt vesznek. Ha vanés kiválasztottak mondjuk öt jónak gondolt részvényt, akkor szimplántesznek majd mindegyikbe. Nem túl bonyolult megoldás. De azért nem kell teljesen lenézni, mert vannak kutatások, amelyek szerint igazából ez a módszer is teljesen jól működik, és ésszerűen mérsékli a kockázatokat.A gond csak az, hogy vannak, akik még ezt a faék egyszerűségű módszert is elrontják. Azt csinálják ugyanis nagyon sokan, hogy csak az adott vásárlásaikat osztják arányosan szét. Azzal már egyáltalán nem törődnek, hogy a korábban megvásárolt részvények ára merre mozgott, és ezáltal mennyire tolódtak el a súlyok. Vagyis, ha a korábban említett 5000 fontos portfólióban az egyik részvény ára mondjuk a duplájára nőtt, ezerről kétezerre, attól még ugyanúgy abból is ezret vesznek a következő ötezres vásárlásuk során. Ezáltal pedig a portfólión belüli arányok eltorzulnak, és a legutóbb jól teljesítő részvény egyre nagyobb súllyal bír majd. Végső soron így túl nagy kitettség alakulhat ki egy-egy részvénnyel szemben, ezáltal növelve a portfólió kockázatosságát.

A diverzifikációs módszer gyakorisága attól függően, hogy hány értékpapírt vett valaki. A döntő többség pusztán a mindenkori befektetett összegét osztja szét, a portfólió arányaira nem figyel. Forrás: Gathergood et al. (2019)

Az efféle befektetői viselkedést feltáró kutatások azért nagyon fontosak, mert végső soron el kell döntenünk minden modellben, hogy az átlagbefektető mit csinál. A viselkedési pénzügyeket kutató közgazdászok próbálnak a racionalitásra vonatkozó feltételezésektől minél távolabb kerülni a keretrendszerükben. Ez a furcsa befektetési módszer talán egy jó kiindulópont lehet a modelljeikben.

Hogy ez miért lehet? A tudósok szerint egy tipikus emberi jelenségről van szó, ami az élet több területére is jellemző. Sokkal hajlamosabbak vagyunk szűklátókörűen, csak az adott helyzetet figyelembe véve dönteni, mint a komplex egészet nézni. Persze az is lehet, hogy a befektetők egyszerűen csak úgy érzik, hogy sokkal fontosabb a megfelelő részvényt kiválasztani, mint az optimális mix megtalálásával bíbelődni, így erre a dologra már nem jut energiájuk.