Semmi esélye az igazságnak a hazugságokkal szemben

A hazugság lényegesen gyorsabban terjed, messzebbre jut, mélyebbre hatol és nagyobb közösséget ér el, mint az igazság. Ráadásul ez az információk minden fajtájára igaz, legyen szó tudományról, pénzügyi kérdésekről vagy városi legendákról. Egy téma ugyanakkor kitűnik a többi közül: a politikában kimagasló fölénnyel üti ki az igazságot a hazugság.

- mondta egyszer Kofi Annan. Ha ez így van, akkor a tudatlanság és a hamis információ vajon mit csinálhat a társadalmunkkal? A működésünk lételeme a információk pontos feldolgozása, hiszen azokon alapszanak a döntéseink, bármiről legyen is szó. Nagyon valószínű, hogy amennyiben nem jutunk pontos információkhoz a fontos döntéseink során, akkor sokkal rosszabb életünk lesz.Emiatt nagyon nem mindegy, hogy a digitális forradalmunkban miként alakult át az információk ökoszisztémája. A közösségi média és az online élet kiterjedése előtt az információkat sokkal jobban megszűrték, mielőtt elénk tették a médiumok. Az állami visszaéléseket leszámítva ritkábban került hazugság a plénum elé a TV-ben vagy a nyomtatott sajtóban. Az internet viszont forradalmasította az információs gazdaságot, és lényegében teljesen lebontotta a korábbi korlátokat. A közösségi médiának köszönhetően ma tényleg bárki állíthat bármit a nagyközönség előtt. Ez az internet által kivívott nagyfokú szabadság ugyanakkor előre nem látott veszélyeket is szült.Az elmúlt évek eseményei bebizonyították, hogy az információs forradalom egy sor nem kívánatos jelenségnek is szabad teret engedett. Hazugságok egész hada kelhetett versenyre az igaz hírekkel, sőt óriási hátszéllel tehették mindezt - ahogy erre egy kutatás nemrég fényt derített:Ez a fő következtetése Soroush Vosoughi, Deb Roy és Sinan Aral közös tanulmányának, ami a neves Science című tudományos folyóiratban jelent meg . Az MIT kutatóitörténetet követtek a Twitteren, amelyet összesen. Azt, hogy melyik hír igaz vagy hamis, nem ők, hanem hat független tényellenőrző cég döntötte el (A teljesség kedvéért ők: snopes.com, politifact.com, factcheck.org, truthorfiction.com, hoax-slayer.com, és az urbanlegends.about.com).Háromféle besorolást kaptak a hírek: igaz, hamis vagy éppen vegyes, ahol mind a kettőt tartalmazott egy írás. Az így csoportosított történeteket az összes angol nyelvű hírfolyamban végigkövették, sőt még speciális karakterfelismerést is bevetettek, hogy minél teljesebb képet kapjanak a Twitter világából.Ez az óriási adathalmaz lehetővé tette a számukra, hogy megmérjék az egyes történetek terjedésének a főbb mutatóit. Elemezték például, hogy milyen gyorsan haladnak a hírek, milyen mélyre jutnak a közösségi hálózatban (hányszoros láncon osztják tovább), és mindez összesen mennyi embert is ért el.A hírek tengerét vizsgálva úgy találták, hogy a legtöbb hazugság 2013 és 2015 végén terjedt a Twitteren, de újabb kiugrást láttak 2016 végén is, amikor az amerikai elnökválasztás zajlott. Az adatokból az is látszik, hogy. Mellékes érdekesség, hogy az egyszerre igaz és hamis állításokat tartalmazó hírek száma pedig éppen a Krím-félsziget orosz megszállásának az idején csúcsosodott ki.

A gyorsaságot tekintve is teljes a hazugság győzelme: egy igaz hírnek általában hatszor annyi időre volt szüksége 1500 ember eléréséhez, mint egy hamisnak. Sőt, 20-szor annyira, hogy azonosan mélyre hatoljon a közösségi hálózatban. A kategóriák közül pedig a politikai híreknél látták a hazugságok legnagyobb előnyét, azok ugyanis háromszor gyorsabban értek el 20 ezer emberhez, mint bármi más.

Amikor elkezdték összevetni az igaz és a hazug hírek tulajdonságait, rögtön szembetűnő volt, hogy az utóbbiak lényegesen jobban terjednek, bármilyen hírkategóriáról legyen is szó.Az adatok egészét vizsgálva arra jutottak, hogy a hazugságok konkrétan minden helyzetben több embert érnek el, mint a valós hírek.A hazug információk fölényes győzelmét nem az okozta, hogy az ilyesmit megosztók több követővel rendelkeztek (sőt, ellenkezőleg), hanem az, hogy az emberek egyszerűen gyakrabban osztották a hazugságokat. A szerzők modellje megbecsülte, hogyMég úgy is, hogy kontrolláltak a felhasználók korára, a követőik számára és a Twitteren mutatott általános aktivitásukra.A kutatók arra is megpróbáltak választ találni, hogy mégis mitől lehetnek ennyire népszerűek a hazugságok. Úgy találták, hogy az álhírek gyakrabban jelentettek újdonságot az emberek számára, mint az igaziak, és ez nagyban hozzájárulhatott a gyors terjedésükhöz. Az emberek tehát úgy tűnik, hogy jobban szeretik az unalmas valóságnál a színes és szórakoztató hazug újdonságokat.Azt ugyanakkor a kutatók kizárták, hogy a robotok lennének a felelősek ezért a jelenségért. Két robot-felismerő algoritmust is bevetettek a vizsgálatuk során, hogy kiszűrjék az automatikus megosztások hatását. Ebből pedig az derült ki, hogy az ilyen tevékenység nagyjából azonos arányban járult hozzá az igaz és a hamis hírek terjedéséhez (tehát mindkettőt gyorsította). Ez az eredmény így arra enged következtetni, hogyHa ez így van, akkor az álhíreket nem is annyira bizonyos országok vagy árnyékszervezetek viszik győzelemre, hanem szimplán az emberi viselkedés. Az már más kérdés, hogy ebbe a remekül működő mechanizmusba ki és milyen szándékkal juttat új hazugságokat. Az álhírek elleni harcban így feltehetően azzal juthatunk előre, ha sikerül az emberek viselkedését mélyebben megértenünk. Egyelőre a legjobb amit tehetünk, hogy sürgősen bevetjük az álhíreket megjelölő eszközöket, amikkel legalább kompenzálható az igazság súlyos hátránya az információs háborúban.