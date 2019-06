Tömegek háborodtak fel, de most újra kimondták: az abortusz szorította vissza a bűnözést

Élet kontra szabad döntés

Egy természetes kísérlet

A hipotézisük úgy szólt, hogy a terhességmegszakítás engedélyezése lecsökkentheti a nem tervezett gyermekek számát, ami pedig végső soron a bűnözés visszaszorításához vezethet. Hogy ez tényleg így van-e, azt természetesen empirikusan is igazolni kellett, és ehhez a 70-es években fokozatosan - de államonként némi eltéréssel - legalizált abortusz tulajdonképpen egy természetes kísérletet nyújtott.

Végső következtetésük szerint az erőszakos bűncselekmények száma 15-25 százalékkal esett vissza 1997-re az abortusz korábbi legalizálása következtében. Ez a hatás óriási. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy szinte minden másnál hatásosabb módszer a bűnözés visszaszorítására az abortusz.

Márpedig de

Számításaik szerint a bűnözés 20 százalékkal esett vissza 1997 és 2014 között, pusztán annak köszönhetően, hogy legálissá vált a terhességmegszakítás. A teljes időszakon a kumulált abortusz-hatás pedig durván 45 százalékra jött ki, amely egy óriási szám. Igazából ez azt jelenti, hogy a bűnözés drámai visszaesése az elmúlt évtizedek során - 50-55 százalék a csúcshoz képest - döntően annak köszönhető, hogy megengedték az anyáknak a nem kívánt terhességük megszakítását.

Az abortuszellenesség újra erősödni látszik a világban: az Egyesült Államok több államában is jelentősen szigorították a vonatkozó törvényeket , főként keresztény konzervatív nyomásra. Ez a téma mindig is megosztó volt, de a társadalmi párbeszéd főként ideológiai síkon mozgott, ami sokszor parttalan vitákat szült. Az emberi élet kezdetének a kérdése, illetve a nők saját testükről való döntési szabadsága talán a két meghatározó gócpont ezen a téren.Az amerikai közéletbentábornak - szabadon fordítva: életpártinak - hívják azokat, akik szerint a nőknek nincs joguk az életről dönteni, ezért sosem szabadna az abortuszt választaniuk. E tábor mérsékeltebbjei annyit azért ki szoktak kötni, hogy amennyiben egy anya élete forog kockán, vagy netán erőszak folytán esett teherbe, akkor mégiscsak választhassa az abortuszt. Velük szemben atáborban - a szabaddöntés-pártiak - úgy gondolják, hogy a nők alapvető emberi joga eldönteni, hogy mikor és milyen körülmények között akarnak szülni.Az Egyesült Államokban ez a diskurzus jóval forróbb, mint nálunk, Magyarországon, noha a téma azért itt is erősen megosztó. Amerikában a vitázó felek már egészen odáig jutottak, hogy a megtermékenyítés pontos körülményeit elemezzék, azon hadakozva, mikortól is tekinthető embernek valaki egy anya méhében. Nehéz egy téma, annyi biztos, de a közgazdászok természetesen ebbe is beleütötték az orrukat. No, persze nem az ideológiai vitába szálltak bele, hanem a jelenség társadalmi hatásait elemezték. Mint ugyanis kiderült: igen súlyos következménye lehet annak, hogy miként állunk az abortuszhoz. John Donohue és Steven Levitt kutatók a 2000-es évek elején azzal álltak elő , hogy az abortusz 70-es évekbeli legalizálása jelentősen hozzájárulhatott a bűnözés visszaszorításához az USA-ban. A szerzőpáros abból indult ki, hogy a nem tervezett gyermekek sokkal nagyobb eséllyel csúsznak le az életük során és válnak bűnözőkké, mint mások. Ezen megállapítás mögött több évtizednyi társadalomtudományos kutatás áll, és ebből természetes módon következik az abortusszal kapcsolatos tudományos kérdés is.A kutatók megfigyelhették, hogy az abortusz miatt átalakuló kohorszok felnövésével, miként változik meg a bűnözési ráta. Amennyiben az egyes államokban a legalizálás időbeli eltérésével arányosan csökkenne később a bűnözés, az bizony nagyon erősen arra utalna, hogy az abortusz áll az egész háttérben. Márpedig Donohue és Levitt pontosan erre jutott az elemzése során.Természetesen hatalmas felháborodást váltott ki a tanulmányuk, a keresztény értelmiség teljesen kiátkozta őket, sőt, még tudósok egész sora is annak látott neki, hogy hibát találjon az elemzésükben. Kutatók egy csoportja talált is egy szerintük súlyos programozási hibát, ami már elég érvet is jelentett sokak számára, hogy megkérdőjelezzék az eredményeket. Pedig nagyon úgy tűnik, hogy nem kellett volna.Közel húsz évvel azon elemzés publikálása után, a szerzőpáros újra elővette a témát . Ez az eltelt két évtized pedig temérdek új adatmennyiséggel szolgált, plusz az abortuszok késleltetett hatása ilyen hosszú időtávon már sokkal jobban érvényesülhetett is. Az új megfigyelésekből az derült ki, hogy az abortusz bűnözéscsökkentő hatása valójában még nagyobb is annál, mint azt korábban becsülték.

Az erőszakos bűncselekmények alakulása a magas (piros vonal) és alacsony (kék vonal) abortuszszámmal bíró államokban. Az ábrán azt látjuk, hogy a 90-es évekig növekvő bűncselekményszám azokban az államokban esett igazán drámaian vissza, ahol sok abortuszt végeztek. Forrás: Donohue & Levitt, 2019

teljes írás a National Bureau of Economic Research-ön jelent meg idén májusban és szabadon hozzáférhető. A keresztény konzervatívok felháborodása most is garantált, a kérdés már csak az, hogy ezúttal is képesek lesznek-e szakmai alapon belekötni a tanulmányba.

Portfolio Prof Tudomány, technológia, és társadalom - minden, ami a modern műveltséghez kell.

Hozzászólnál a témához?

Legyél a közösségünk része és kövesd a Portfolio Prof Facebook oldalát!

Tudomány, technológia, és társadalom - minden, ami a modern műveltséghez kell.

A szerzőpáros a körülmények alapos vizsgálata és az egyéb tényezők kiszűrése után arra jutott, hogy az abortuszlegalizálás természetes kísérlete egy okozati összefüggést tárt fel. Szerintük egyértelműen az abortusznak köszönhető a bűnözés visszaesése. Nem lehet véletlen, hogy pont az abortuszszám felfutásával arányosan csökkenjen később a bűncselekmények száma.Ez egy nagyon elgondolkodtató eredmény, amely nem mellesleg a korábbi publikációjukat ért támadásokat is visszaveri. Megjegyzendő még, hogy a szakirodalom áttekintésével találhatunk olyan más kutatásokat is , amelyek szintén ugyanarra jutottak, mint Donohue és Levitt. Természetesen az az eredmény, hogy az abortusz engedélyezése visszaszorítja a rablások és gyilkosságok számát, még nem oldja fel a kérdés ideológiai problémáját. Ez utóbbi ugyanakkor már nem a közgazdászok dolga.