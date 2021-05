Világraszóló botrány robbant ki egy katonai toborzóvideó körül

Néhány hete bemutatott az Egyesült Államok hadserege egy toborzóvideót, melyben egy fiatal hölgy történetét mesélik el, aki az amerikai Patriot rakétavédelmi rendszerek üzemeltetésében vesz részt, de a fél világ kiakadt azon, hogy az egész videó progresszív propaganda, ami megrendíti az amerikai fegyveres erőkbe vetett bizalmat. Sokan az orosz és kínai toborzóvideókat állították kontrasztba, megjegyezve, hogy mennyivel „keményebb” Amerika esetleges ellenlábasainak a hadereje. Az ilyen összevetés egy kicsit fals képet fest, hiszen teljesen más célközönségnek szólnak a videók.

Május közepén mutatott be az amerikai hadsereg egy toborzó videó-sorozatot, melyben fiatal amerikai férfiak és nők mesélik el, hogy miért választottak katonai karriert. A videósorozat a The Calling (kb. A hivatás) névre hallgat. A szériát belföldről és külföldről is kritizálni kezdték, de az egész sorozatból az a videó váltotta ki a legrosszabb visszajelzést, melyben egy fiatal nő meséli el, hogy két anya nevelte fel és az őt körülvevő erős nők arra inspirálják, hogy lépjen be a hadseregbe, most pedig az Egyesült Államok Patriot rakétavédelmi rendszereinek üzemeltetésében vesz részt. Ez a videó:

2 millió megtekintés mellett 5900 lájk és 148 ezer diszlájk van a videón, ami 96%-os elutasítottságot jelent. Mondani sem kell, hogy ez kifejezetten rossznak számít, az amerikai hadsereg ki is kapcsolta a kommenteket a videó alatt. De mivel public domain, több külső megosztó is felrakta újra, ahol a kommentelők elárasztották olyan megjegyzésekkel, melyek szerint a videó az amerikai haderő gyengeségét mutatja és hogy inkább egy politikai üzenet, mellyel valójában senkit nem fognak arra inspirálni, hogy lépjen be a hadseregbe.

Különösen erős a kontraszt, amikor a videót összehasonlították Kína, illetve Oroszország toborzó-videóival. Ezekben minden van, ami egy klasszikus toborzóvideóban látható: robogó tankok, száguldó repülőgépek, menetelő katonák, hazafias érzelmek. Ez az egyik legszélesebb körben keringetett montázs:

az Egyesült Államok hadereje tudatosan egy olyan társadalmi réteget próbált megcélozni a hirdetéssel, akiket alapvetően egyáltalán nem érdekel a katonai szolgálat.

Ők Z-generációs, progresszív fiatalok, akik egyre szélesebb körét hasítják ki az amerikai munkaerőpiacnak. Az Egyesült Államok gyorsan digitalizálódó haderejében ugyanis nem csupán brutális fizikai tűrőképességgel rendelkező gyalogosokra, acélos harckocsizókra és sasszemű vadászpilótákra van szükség, hanem egyre több mérnök, informatikus és más, elsősorban szellemi végzettséggel rendelkező fiatal kell, akik nem valószínű, hogy valaha is egy puskával a kezükben, egy lövészárokban fognak harcolni.

Van persze olyan reklám is, amely gyalogosoknak szól, ez teljesen máshogy néz ki:

Vagy éppen mesterlövészeknek:

Tüzéreknek:

Illetve harckocsizóknak: