Videóra vették, ahogyan életveszélyes manővereket csinálnak magyar autósok több autópályán

Többtucatnyian fordultak meg vagy tolattak vissza a hétvégén az M1-es és az M3-as autópályán történt balesetek helyszínein - jelezte a Magyar Közút csütörtökön.

Augusztus 22-én az M1-es és az M3-as autópályán is történtek balesetek, amelyek miatt több kilométeres torlódások alakultak ki - írták. A Magyar Közút kamerái rögzítették, hogy többtucatnyian "gondolják jó ötletnek" mindkét helyszínen, hogy a torlódást elkerülve inkább megforduljanak vagy visszatolassanak, számtalan további balesetveszélyes helyzetet teremtve ezzel - közölték.

A cég felhívta a figyelmet, hogy soha, semmilyen körülmények között ne kövessék ezt a példát,

hiszen nemcsak szabályt sértenek, hanem balesetveszélyes helyzeteket teremtenek és megnehezítik a mentésben részt vevők munkáját is.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az előttünk álló utolsó nyári hétvégén is várhatóan nagy lesz a hazai és a nemzetközi forgalom is a gyorsforgalmi utakon, így sajnos könnyen előfordulhat, hogy torlódással is járó balesetek lassítják majd a közlekedőket.

Címlapképünk illusztráció. Forrás: MTI/Rosta Tibor