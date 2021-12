Gyereket lökött fel egy őrjáratozó brit gárdista

A hadsereg szóvivője közölte, hogy figyelmeztették az embereket az őrjárat közeledésére, és hozzátette, hogy a katona utána ellenőrizte a gyereket.

A felvételen két őrjáratozó gárdista látható, amikor egy fiatal lány az útjukba esik, és nem mozdul meg időben, majd a katona végigmegy rajta anélkül, hogy hátranézne. A videón egy kiáltás hallható az ütközés előtt.

Az eset vegyes reakciót váltott ki. Egyesek kritizálták a katona cselekedeteit, mások pedig azzal érveltek, hogy a gyermek sértetlen maradt, és nem kellett volna az útjukban állnia.

After a video was posted on TikTok of a Queen’s Guard soldier stamping his foot on a small child whilst marching at the Tower of London, a UK spokesperson claims that, following the incident, “the soldier checked on the child and was reassured that all was well.” @DefenceHQ

Egy monarchiaellenes társaság kemény hangnemet ütött meg az eset miatt:

Képzeld el, hogy egy vállalati biztonsági őr csinálja ezt. Elképzelhetetlen. Akkor miért van rendben a londoni Towerben? A gyerek súlyosan megsérülhetett volna. A „parancsok követése” nem mentség. Ha a „parancsok” ezt kívánták meg, akkor ezeknek a „parancsoknak” meg kell változniuk.

Imagine a corporate security guard doing this. It's inconceivable. So why is it considered OK at the Tower of London? The child could have been seriously injured. 'Just following orders' is not an excuse. If 'orders' did require this, then those 'orders' must change. #guardsmash