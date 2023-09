Felkapta a magyar haderőfejlesztést egy népszerű tankos játék – Bárki kipróbálhatja a honvédség legmodernebb fegyvereit

Érdekes patchet jelentett be tegnap a War Thunder, a világ egyik legnépszerűbb szárazföldi, légi és tengerészeti hadviselést modellező videójátéka. Az 50-60 ezer állandó játékossal rendelkező videójáték „Attila fiai” néven egy teljes egészében Magyarországgal, magyar harcjárművekkel foglalkozó „tech treet” készül publikálni, melyben megtalálhatók lesznek a 2015 óta zajló haderőfejlesztés keretein belül beszerzett, modern haditechnikai eszközök is.

Rövid, kétperces videóban jelentette be a War Thunder fejlesztője, az orosz gyökerekkel bíró, most már budapesti székhellyel működő Gaijin Entertainment, hogy hamarosan publikálnak egy patchet, melynek fő témája a Magyar Honvédség lesz.

A szárazföldi, légi és vízi hadviselést szimuláló játékban most körülbelül 2000 játszható jármű van, ezt most kiegészítik még néhány tucat magyar vonatkozású járművel is, kezdve a második világháborús Magyar Királyi Honvédség technikai eszközeitől a Magyar Néphadsereg fegyverein át egészen a mai napig is még csak rendszeresítés, beszerzés alatt álló eszközökig.

A pontos „techfát,” vagyis az elérhető járművek listáját még nem publikálták, de a trailerben feltűnik

a 39M Csaba páncélautó,

a Zrínyi rohamlöveg,

a Mi-8/17-es közepes többcélú katonai helikopter,

a BTR-80A páncélozott harcjármű,

a T-72M1 harckocsi,

a Leopard 2A4 és Leopard 2A7HU harckocsi,

a KF41 Lynx gyalogsági harcjármű,

a JAS-39 Gripen vadászbombázó.

Vélhetően ez csak töredéke a teljes állománynak, jó eséllyel láthatjuk majd a játékban a Toldi, Zrínyi, Nimród harcjárműveket, Mi-24-es harci helikoptereket, MiG-29-es vadászgépeket. A War Thunder fejlesztői, ahogy számos más riválisuk, általában nem egyszerre publikálja adott ország összes elérhető harcjárművét.

A War Thundert nemrég komoly kritika érte a játékosbázis részéről, mert túlságosan agresszíven kezdték el árazni a játékban elérhető prémium eszközöket, vagyis túl sok pénzt kellett fizetni azért, hogy valaki hozzáférhessen a modernebb haditechnikai eszközökhöz.

A játék ugyanis alapvetően ingyenes, de minél jobb, modernebb fegyverekhez akar a játékos hozzáférni, annál lassabb és nehezebb a fejlődés, annál inkább szükségét érezzük annak, hogy valódi pénzt fizessünk a játék használatáért.

Tehát, ha mondjuk ki akarjuk próbálni a KF41 vagy Leopard 2A7HU harcjárműveket, jó eséllyel nagyon hosszú órákat kell a játék előtt töltenünk, fejlesztgetve harcjárműveinket, kezdve a legrégebbi és legelavultabb második világháborús eszközöktől, egyesével végig haladva a hidegháborús, szovjet típusokon, eljutva a mai, modern, zömében német eredetű eszközökig.

Ezt az üzleti modellt használja egyébként a War Thunder fő konkurense, a belarusz kötődésű World of Tanks is, vagy az Enlisted, amely szintén a Gaijin játéka.

A Portfolio rendszeresen ír a magyar haderőfejlesztésről, legutóbbi cikkeinket itt olvashatod vissza:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd