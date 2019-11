Mégis bővítési biztos lehet Várhelyi Olivér

A román kormány egy női és egy férfi jelöltet is felajánlott az Európai Bizottság leendő elnökének szerdán, majd Ursula von der Leyen délután találkozott is mindkettejükkel, és kettőjük közül Adina Văleant fogadta el. A Bizottság közleménye szerint őt fel is kérték a közlekedési tárca vezetésére.

Magyar szempontból ez azért lényeges, mert így Várhelyi Olivér az eredeti terveknek megfelelően a bővítési tárcát kaphatja meg az új Bizottságban. Korábban voltak oylan sajtóhírek, hogy az első jelöltek visszautasítása után felcserélnék a magyar és a román tárcákat, de a jelek szerint erre nem kerül sor.