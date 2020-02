Kiemelt beruházás lett az 1,5 milliárdos EU-pénzből megújuló szabadkígyósi kastély

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kormány az 1,5 milliárd forintos EU-s és 1,5 milliárd forintos magyar kormányzati támogatásból újjászülető szabadkígyósi Wenckheim-kastély és park rekonstrukcióját, valamint turisztikai célú fejlesztését. A felújítás negyven százalékos készültségi szinten van - közölte a Nemzeti kastélyprogram és Nemzeti várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos pénteken az MTI-vel.

Virág Zsolt a Magyar Közlönyben megjelent kormánydöntésről azt írta: az átsorolás célja, hogy felgyorsítsa és egyszerűsítse a műemléki beruházás kivitelezését, mivel a különféle közigazgatási, szakhatósági folyamatok szokásos ügyintézési határidejét az intézkedés a töredékére csökkenti.

Az Ybl Miklós által tervezett, historizáló, neoreneszánsz stílusban épült szabadkígyósi Wenckheim-kastély Békés megye egyik legértékesebb műemléke, átadása után a térség turizmusának egyik legfontosabb pillére lesz majd, ez indokolta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítását - tette hozzá.

A miniszteri biztos közölte, a kastély felújítása belül és kívül is zajlik, jelenleg mintegy 40 százalékos a készültség foka. Felújítják a kastély főépületének teljes földszintjét, a pince egy részét, a főlépcsőházat és a kilátótornyot, valamint a főépület közvetlen környezetét. Az épületben kialakítanak egy interaktív családtörténeti kiállítást, valamint kávézót és ajándékboltot, a kastélyparkban pedig egy tematikus játszótér létesül. A kastély a munkálatok miatt nem látogatható, de a kastélypark a felújítás alatt is nyitva áll az érdeklődők előtt - jegyezte meg Virág Zsolt.

A kastély kiállítása a 19. század második felének főúri életformáját mutatja be élményalapúan, a tárlat a Vendégségben Wenckheiméknél címet viseli majd. Különböző élményelemeket is kialakítanak: az úgynevezett napfényes műteremben különböző korabeli háttérrel, jelmezekben fényképezkedhetnek a látogatók, akik egy VR-szemüveg segítségével a kastély feletti repülés élményét is átélhetik. Kipróbálható lesz a személyzeti hívócsengő-rendszer, és korabeli képeslapot is lehet írni egy preparált íróasztalon. Egy vetítőteremben a grófi családhoz vagy a kastélyhoz köthető régi filmeket fognak vetíteni.

Az épület 1,5 milliárd forint európai uniós forrásból születik újjá, amelyet a magyar kormány további 1,5 milliárd forintot meghaladó hazai támogatással egészített ki.

A szabadkígyósi kastély 1875 és 1879 között Ybl Miklós tervei alapján épült, Wenckheim Krisztina kérésének megfelelően annyi ablaka volt, ahány nap van egy évben, annyi szobája, ahány hét, és annyi bejárata, ahány évszak. A második világháború után mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskola költözött a falak közé. A földszinten tantermek, az emeleten kollégium lett az eklektikus kastélyból. Az iskola 2011-ig működött itt.