Hanyatló forint, felértékelődő EU-pénzek: valójában ebből élénkít a kormány a vírusválság idején

Érdemi költségvetési költekezés nélkül, forrásátcsoportosítással igyekszik támogatni a gazdaságot a kormány a vírusválság közepette, hogy a deficit ne szálljon el, miközben a forint esése miatt bő 1000 milliárd forinttal több EU-pályázatot hirdethet meg és valójában ez adja most a gazdaságélénkítés gerincét – rajzolódik ki egy Költségvetési Tanácsnak küldött pénzügyminisztériumi levélből és egy friss kormányhatározatból.

Nincs élénkítés, de mégis van plusz 1000 milliárd forint

A mostani elképzelések szerint a 2020-as költségvetés összesített kiadása - a hazai költségvetési átcsoportosítások miatt - jelentősen nem nőne a védekezés és a gazdaság újraindítása miatti kormányzati döntések következtében

– vázolta a Költségvetési Tanácsnak küldött minapi tájékoztató levelében Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára.

Ez azt jelenti, hogy

a kormány a válságkezelő intézkedések fedezetét úgy törekszik megteremteni, hogy az ne növelje a hiányt.

Inkább a források átcsoportosításával igyekszik támogatni a gazdaságot, és így megerősítette a Portfolio helyzetértelmezését.

Mivel azonban a bevételi oldal is apad (Banai szerint az eldöntött új adókedvezmények és a válság összesen legalább 600 milliárddal csökkenti a bevételi oldalt), így a deficit az 1%-os célhoz képest nagyobb lesz. Ahogy azonban az államtitkár hangsúlyozza: a kormánynak az a célja, hogy az idén is a GDP 3%-a alatt maradjon a deficit. Ugyanezt kommunikálta a kormány a csütörtöki devizakötvény-kibocsátások előtti hivatalos tájékoztatóban is, hogy a befektetőket és a hitelminősítőket is nyugtassa: nem lesz nyakló nélküli eladósodás és fenntarthatatlan adósságpálya.

A levélnek a fentieken felül további lényeges része az, ahol Banai úgy fogalmaz:

A 2020-as költségvetési törvény elfogadásakor feltételezetthez képest eltérő árfolyamok miatt az EU-s támogatások változatlan euró-összege mellett több mint 1000 milliárd forinttal nagyobb a felhasználható, forintban kifejezett támogatási összeg.

Az államtitkár hozzátette: a kormány célja itt az, hogy ezen források minél nagyobb arányban szolgálják a gazdaság védelmét, vagyis e területen várhatók többletkiadások.

Honnan jön ez az 1000 milliárd forintos plusz?

A 7 évre szóló 25,1 milliárd eurós uniós fejlesztési keret felhasználásához eredetileg 310-es euró/forint technikai árfolyam feltételezést társított a kormány, így a 7 éves keret a magyar társfinanszírozással együtt eredetileg 8920 milliárd forint volt. Ezt kezdték el meghirdetni 2014-től egyre nagyobb tempóban a hatóságok, mígnem 2018 végére ezt már 100%-ban lekötötték a nyerteseknek odaítélt támogatásokkal.

Mivel a forint 2018 során és 2019 elején is ennél tartósan gyengébb szinteken mozgott, így a kormány 2019. március közepén egy kormányhatározatban engedélyt adott arra, hogy 9 fajta Operatív Program 7 éves keretét onnantól kezdve 318,87-es, a Vidékfejlesztési Programét pedig 320,98-as euróárfolyamon számolhassák át. Így az összes Operatív Program ún. indikatív támogatási keretösszege 9184 milliárd forintra emelkedett, azaz a forintesés miatt addigra már „keletkezett” 264 milliárd forintnyi elosztható plusz pénz (9184-8920 mrd Ft). A támogatás ugyanis euróban érkezik, amit forintra átváltva itthon többlet pályázati pénzként ki lehet osztani, igaz a magyar költségvetés kötelező társfinanszírozása is megnő ezzel párhuzamosan.

Amikor tavaly júniusban elfogadta a magyar Országgyűlés a 2020-as költségvetési törvényt, súlyozott átlagban 319-es euróárfolyam mellett lehetett hivatalosan kalkulálni a 7 éves EU-pénzeket, amelyek tehát akkor 9184 milliárd forintnyi indikatív támogatási keretet adtak ki (az aktuális piaci árfolyam a szavazás körüli napokban 322 körül volt).

Ha jól értjük, Banai Péter Benő most arról írt a Költségvetési Tanácsnak, hogy ehhez a 9184 milliárd forintos kerethez képest keletkezett további bő 1000 milliárd forintnyi elosztható támogatási keret, ami egyébként a napokban meg is jelent egy kormányhatározatban (1152/2020).

Most akkor van 1000 milliárd, vagy nincs?

Ahhoz azonban, hogy a Banai által említett bő 1000 milliárd forintnyi többlet elosztható keret tényleg kijöjjön, arra van szükség, hogy ne a mostani kormányhatározatban 332,16-os szintre emelt technikai euróárfolyammal számoljuk át a 7 éves EU-pénzeket. Azzal ugyanis 9420 milliárd forintos indikatív támogatási keret jön ki (ez lenne az almát az almával összehasonlítás esete), hanem arra van szükség, hogy a kormányhatározatban szintén megadott idén év végi kötelezettségvállalási szinteket vegyük figyelembe az egyes Operatív Programoknál.

Utóbbiak együttes volumene ugyanis 10295 milliárd forintot ad ki, ez pedig már tényleg bő 1000 milliárddal, pontosan 1111 milliárd forinttal több, mint a tavaly nyári indikatív támogatási keret (9184 milliárd). (A kötelezettségvállalási keretben viszont már benne az, hogy a kormány tudatosan 10%-kal túlvállalja az elérhető EU-pénzeket idehaza, hogy a problémamentes számlák Brüsszelbe kiküldésével biztosan le tudja hívni az árfolyam miatt is mozgó 7 éves teljes keretösszeg 100%-át.)

A lényeg mindenesetre tényleg az, hogy jelenleg már azt írja elő a kormány, hogy 10295 milliárd forintnyi EU-pénzt osszanak ki a pályázatok kiírói. Ez becslésünk szerint a tavaly júniusi szinthez képest "csak" 200 milliárddal magasabb.

Nincs tehát tavaly nyár óta pluszban előálló bő 1000 milliárd forintos keret, ha almát az almával hasonlítunk össze.

Mivel azonban a kormányhatározat azt is előírja, hogy év végéig 1145 milliárd forintnyi plusz kötelezettséget vállaljanak a kiírók, így akár erre is érthette Banai a bő 1000 milliárdos plusz keretet.

Egy másik lehetséges magyarázat a forintesés miatti bő 1000 milliárdos keretre az, hogy az utóbbi hónapokban már tartósan és jelentősen a most 332,16-os szintre felhúzni engedett technikai árfolyam felett mozgott az euró. Így tehát erre, a még tovább emelkedő euróárfolyam mellett majd elérhető EU-s keretre is célozhatott Banai akkor, amikor a bő 1000 milliárdos plusz forrásról beszélt. Ehhez egyébként érdemes tudni, hogy a Pénzügyminisztérium folyamatosan elemzi a forintárfolyam mozgását és ő adja ki a megelőző három hónap tendenciái alapján az engedélyt az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak arra, hogy hivatalosan milyen technikai árfolyam mellett tervezheti onnantól kezdve az EU-pénzeket.

Mire lehet elkölteni ezt a rengeteg plusz pénzt?

A kormányhatározat minden Operatív Program minden alprogramjára rögzíti, hogy az „új” 332,16-os árfolyam mellett mennyi a 7 éves indikatív keret és ehhez képest mennyi a kötelezettségvállalások engedélyezett szintje. Emellett azt is rögzíti, hogy év végéig összességében 1145 milliárd forintnyi kötelezettséget kell még vállalnia a pályázatok kiíróinak.

Ez azt jelenti, hogy 1145 milliárd forintnyi EU-pénzt még oda kell ígérni szilveszterig a nyerteseknek és azt is rögzíti a kormány, hogy ezt milyen prioritási sorrend szerint szabad odaítélni.

A határozat szerint a kötelezettségvállalások megtételéhez szükséges éves fejlesztési keretet úgy kell módosítani, hogy „az igények a következő sorrend szerint kerüljenek kielégítésre”:

a projektek végrehajtása során felmerült költségnövekmények támogatása, a közbeszerzéssel vagy feltételes közbeszerzéssel rendelkező projektek támogatása, a túljegyzett felhívások keretösszegének emelése, a tartaléklistákon szereplő projektek támogatása.

Összegzés, kilátások

A fentiek lényege tehát az, hogy a forint esése miatt a 7 éves uniós keret 332,16-os árfolyamon már 9420 milliárd forint, ami kerek 500 milliárddal több, mint az eredetileg kalkulálható keret, és ha a mostanában jellemző még magasabb euróárfolyammal számolnánk, még több lenne az elosztható forrás. Egyelőre óvatossági okokból még nem emeli tovább a Pénzügyminisztérium a tervezési árfolyamot, de pár hónapon belül ez megtörténhet, ha addig nem erősödik vissza drasztikusan a forint (mi nem számolunk vele), hiszen a 2014-2020-as fejlesztési ciklus utolsó naptári évének végefelé tényleg látnunk kell, hogy mennyi az elosztandó forrástömeg.

Mivel a kormány tudatosan enged 10%-os túlvállalást az egyes pályázati kiíróknak, ezért valójában 10295 milliárd forintot enged elosztani összesen a 9420 milliárd forintos indikatív keret mellett. Ennek a 10295 milliárdos célnak az év végéig történő teljesítéséhez még 1145 milliárd forintnyi pénzt oda kell ítélni a nyertes pályázóknak a fent meghatározott sorrend szerint. Ez a sorrend egyébként rengeteg pályázónak jelenthet fellélegzést, hiszen az építőipari- és munkaerőpiaci költségek eddigi, illetve az euró mostani elszállása rengeteg projektnél megemelte a tényleges költségeket a 2-3 évvel ezelőtt beadott tervekhez képest. Most viszont első helyen ezen többlet forrásigényeket engedi kielégíteni a kormány, hogy a projektek be tudjanak fejeződni és így támogassák a vírusválság mellett is a gazdaságot.

Ugyanezt a hatást éri el a prioritási sorrend második helyén lévő, „csőben lévő” közbeszerzésekre engedélyezhető forrás. Szintén a gyors pénzkiosztást segítheti az is, hogy már korábban kiírt/nyitva lévő pályázatok kereteire is rá lehet emelni, így akár tartaléklistára került projektek is hirtelen jelzést kaphatnak, hogy elérhető forrás miatt mégis nyert a projektjük.

Ez a megfelelőnek tűnő forráskiosztási sorrend és a közelmúltban hozott 20 intézkedésből álló fejlesztéspolitikai csomag, továbbá a forintesés miatt elosztható gigantikus többlet pénz tényleg a gerincét adja a vírusválság elleni kormányzati küzdelemnek. Maga a kormány is elismerte ugyanis, hogy a két másik válságkezelő alapjában valójában csak forrásátcsoportosítások, nem pedig érdemi nettó költségvetési kiadásnövelés történik. Ezzel együtt persze nem szeretnénk lebecsülni a két alapban és azon felül hozott jegybanki, hitelezési és garanciavállalási döntések válságot enyhítő hatását sem.



Most már „csak” az kell, hogy a vírusveszély mellett is hozzá tudjanak kezdeni az emberek az uniós projektekhez, illetve mielőbb gyors ütemben folytatni tudják és akkor az EU-pénzek gyors és ügyes felhasználása valóban támogatni fogja a válságból való mielőbbi sikeres kilábalást.

