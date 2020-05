Nagy dologra készülnek Merkelék vírus ügyben, amiért komolyan aggódhat a magyar kormány

Weinhardt Attila Cikk mentése Megosztás

Őszig Angela Merkel kormányának hadügyminisztere volt, most az Európai Bizottságot vezeti Ursula von der Leyen és a legfrissebb jelek szerint ők ketten valami olyan nagy dologra készülnek, ami egyszerre pipálná ki a koronavírus-válságból való uniós helyreállítás feladatát és védené ki az Európai Központi Bank kötvényvásárlási programjának német elkaszálását. Látszólag két teljesen különálló témáról van szó, de váratlanul mégis összekapcsolódott a kettő és mindez (kényszerből) a szorosabb gazdaságpolitikai integráció felé tereli az Európai Uniót. Sőt, Merkel szerdán már politikai unióról is beszélt. Mindez, illetve a két témával járó következmények több szempontból is kifejezetten nyugtalanítóak lehetnek az Orbán-kormánynak, hiszen alávágnának a magyar gazdaságstratégiának és a nemzetállamok laza együttműködését szorgalmazó modellnek is.