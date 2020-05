Kiderült: 15 milliárd eurót kaphat Magyarország a nagy EU-s helyreállítási alapból

Rácáfolt azokra az előzetes félelmekre ma az Európai Bizottság, miszerint nem a mi régiónk és benne Magyarország van a fókuszban a koronavírus-válság miatti uniós helyreállítási alapnál és ezért anyagilag veszteséges lehet számunkra ez az új eszköz. A testület egyik ma nyilvánosságra hozott anyaga alapján ugyanis 15 milliárd eurót kaphat Magyarország a 750 milliárd eurós keretből és összességében nettó értelemben is pici pluszban jöhet ki belőle. Közben a „normál” 2021-2027-es kohéziós támogatásoknál a februárban már kalkulált 27% körüli forrásesést szenvedheti el Magyarország reál értelemben egy másik bizottsági anyag alapján, az agrárkassza első és második pillérében viszont az akkor kalkulált 15% és 25% körülinél akár egy kicsit többet is jelen tudásunk szerint. Összességében februárhoz képest a magyar EU-pénzek nettóban, reál értelemben lényegében nem változtak lényegesen.

Az Európai Bizottság szakértőinek egyik 54 oldalas magyarázó anyaga végére tették azt a kulcsfontosságú táblázatot, hogy az egyes tagállamok pontosan mennyi pénzt kapnának a 750 milliárd eurós helyreállítási alapból és mennyivel kellene ehhez hozzájárulniuk. Arról, hogy milyen okok miatt és hogyan kalkulált a Bizottság a forráselosztás során, a mai hírfolyamunkban részletesen beszámoltunk. Az alábbi táblázat pedig azt mutatja be, hogy Magyarország esetén 15 milliárd eurónyi forrás várható és 7,7 milliárd eurónyi befizetést kell majd teljesítenünk az alaphoz, a nettó egyenleg tehát 7,3 milliárd euró plusz lenne.

Mivel a 15 milliárd eurónyi forrást úgy kapnánk majd, hogy az Eurológus szerint abból 8,1 milliárd euró a vissza nem térítendő támogatás, 6,9 milliárd euró pedig a hitel lenne (utóbbit 2028-2058 között kellene majd visszafizetni), ezért

ha a 7,3 milliárd eurós nettó összeget és a 6,9 milliárd eurós hitelt összevezetjük, akkor ez azt jelenti, hogy makroszinten 0,4 milliárd eurós, azaz kis plusszal jönne ki Magyarország a helyreállítási alapból.

Mivel a hitelt csak 2028 utántól kezdve kellene visszafizetni, így valójában a következő 8 évben végülis itthon maradna mind a 7,3 milliárd euró, ráadásul azt 2020-2022 között folyósítanák, így közép távig tekintve jóval nagyobb lenne a pozitív nettó egyenlegünk. Természetesen csomó áttételes hatás miatt (stabilizálódó exportpiacaink, enyhülő eurózóna adósságválság, befektetői bizalom erősödése, stb.) miatt lehetetlen pontosan kalkulálni, hogy mennyit is nyerhet majd Magyarország az új kezdeményezéssel, de ha csak a leegyszerűsített befizetés-pénzlehívás logikából indulunk ki, már akkor is megérheti nekünk a részvétel.

Amint hírfolyamunkban már rámutattunk: a Magyarország számára két másik kulcsfontosságú EU-s forrásnál vegyes a kép a szintén ma közzétett „normál” 2021-2027-es uniós költségvetés számait nézve. A bizottsági anyag részletes táblázatának végén ugyanis két sorban azt is összegezte, hogy mennyi forrást szán a Magyarország számára is kulcsfontosságú kohéziós politikára (ERFA, ESZA, KA, REACT EU), illetve közös agrárpolitikára és mindezt 2018-as árak mellett mutatta be, így összehasonlíthatóvá válik a legutóbbi, idén februári hivatalos európai tanácsi javaslattal:

Kohéziós politikára 323,1 milliárd eurót szán a 7 éves kereten belül és további 50 milliárdot a helyreállítási eszközön belül (2021-2022-re), így együtt 373 milliárd euróról van szó. A Tanács februárban 323 milliárd eurós keretet javasolt 7 évre, így tehát éppen ezen felül értendő a most bemutatott 50 milliárd eurónyi rész a helyreállítási alapból. Ez megnyugtató hír Magyarországnak , mert még tegnap is keringtek olyan hírek, hogy a 7 éves büdzsé, kohéziós és agrárforrások kárára, azok csökkentésével mutat majd ki a Bizottság magasabb összegeket a helyreállítási alapnál, de amint látjuk: nem ez történt. A főösszeg még persze nem jelenti azt, hogy Magyarország ugyanannyi pénzt kapna a 7 éves keretből, mint februárban kalkulálhattuk (reál értelemben 27%-os esés, 17,5 milliárd euró körüli összeg), hiszen az allokációs szempontokat részletesen még nem ismerjük.

