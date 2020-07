Újabb árulkodó beszéd Merkeltől, ami miatt bizakodhat az Orbán-kormány

Egy múlt heti berlini beszéde után most Brüsszelben is olyan üzeneteket mondott Angela Merkel német szövetségi kancellár, amelyekből az rajzolódik ki, hogy számára fontosabb a mielőbbi (a jövő péntek-szombati EU-csúcson létrejövő) egyhangú megállapodás a 2021-2027-es EU-s költségvetésről, benne a helyreállítási alapról, mint az, hogy továbbra is próbálkozzon az EU vezetése szigorú jogállamisági feltétekhez kötni az EU-s pénzek 2021 utáni kifizetését és így bizonytalan időre elnapolni a büdzséről szóló megállapodást. Ugyanez rajzolódik ki az Európai Bizottság elnökének – aki korábban Merkel egyik beosztottja volt a német védelmi minisztérium élén – friss helyzet összefoglalójából is, amelyben a többi uniós vezető véleményét is jelzi.

Az EU soros elnökeként szerdán felszólalt az Európai parlament plenáris ülésén Angela Merkel is. Bár a német kancellár emelkedett hangon beszélt az alapvető jogok és a demokrácia megóvásának fontosságáról, világossá tette, hogy az uniós alapok és a jogállam összekapcsolására vonatkozó indítvány gellert kaphat a most kezdődő költségvetési alkudozásban – mutatott rá beszámolójában a Népszava.

Ez összhangban van azzal, amiket múlt héten a soros elnökséget indító berlini sajtótájékoztatón mondott Merkel, és amikre a költségvetési alkudozások késhegyre menő fázisa kapcsán múlt heti összefoglalónkban rámutattunk. Akkor is arról írtunk már, hogy figyelemre méltó kijelentéseket tett Merkel, amik a jogállamisági viták terén akár bizakodóvá is tehetik az Orbán-kormányt. Most ezt a megállapítást alább bővebben is kifejtjük.

A tegnapi felszólalásban Merkel világossá tette, hogy a jogállam érvényesítése a most elindult féléves EU-s elnökségük egyik prioritása, és az számít demokráciának, ahol nem nyomják el az ellenzéki hangokat és kulturális sokszínűség jellemzi az országot, de közben az is fontos, hogy az idei második félévben meg kell teremteniük a jövőbeni munka alapját, azaz meg kell állapodni az uniós költségvetésről.

Kulcsfontosságú, hogy a tagállamok hajlandók legyenek a kompromisszumra, márpedig a jogállami feltételrendszerrel kapcsolatban különbségek vannak közöttük

– mondta a német vezető az EP-képviselők felszólalásaira válaszolva a lap beszámolója szerint.

Merkel a fentiekkel arra utalt, hogy ha néhány tagállam „köti ebet a karóhoz”, és nem hajlandó szigorú keretek mellett jogállamisági feltételrendszerhez kötni a jövőbeli EU-s pénzek kifizetését, akkor ebből a sok tagállam és az Európai Parlament (EP) által szorgalmazott tervből engedni kell, különben kifutnak az időből és a koronavírus-válság enyhítésére szolgáló EU-s pénzek felhasználása nem tud elindulni jövő januártól, még nagyobb károkat okozva a gazdaságokban. Így tehát az anyagi, az uniós gazdaságok stabilizálásának érvrendszere jelen pillanatban fontosabbnak tűnik a német vezetésnek (is), mint tovább erőltetni az évek óta hallható, a magyar kormány által meddőnek beállított vitákat.



Nyilván nem ilyen egyszerű a kérdés és teljességgel nem lehet elengedni a jogállamisági feltételrendszer összekötését az EU-s pénzekkel, hiszen az EP ragaszkodik egyfajta keretrendszerhez, erről állásfoglalása is van, abból visszalépni nem tud. Azért is fontos az EP ebben a kérdésben, mert az állam- és kormányfők által egyhangúság mellett kialkudott uniós költségvetési kereteket utólag még az EP-nek is jóvá kell hagynia, márpedig ha az EP korábbi akaratát nem veszik most figyelembe a tagállami vezetők, akkor benne van a levegőben az EP vétója a büdzsére. Ez tovább késleltetni a helyreállási folyamat elindulását.



Éppen ezért a fentiek alapján az körvonalazódik, hogy lesz egy puhább keretszabályok melletti jogállamisági feltételrendszer, amelynek betartása felett a Bizottság és a Parlament is éberen őrködik és lesz egy puhább szankciós szavazási mód a Tanácsban, ha valamelyik tagállamban rossz irányba fordulnának a jogállamisági folyamatok és az EU-pénzek terén lépni kell.



Már a februári alku elősegítésekor elengedte azt a feltételt a Tanács elnöke, hogy fordított minősített többségű szavazási módszer legyen majd a Tanácsban akkor, amikor a Bizottság valamely tagállam jogállami problémái miatt az EU-pénzek terén szankciókat javasol. Merkel jelzései alapján tehát ez a szavazási módszer még kisebb esélyűnek tűnik, feltehetően inkább „rendes” minősített többségű szavazás kellhet majd ahhoz, hogy valamely tagállamról kimondják a többiek a „bűneit” és így támogassák a Bizottság szankciós javaslatát. Az, hogy egy ilyen szavazási módszer szerint átmegy a Tanácson egy szankciós javaslat, jóval nagyobb esélyű, mint a fordított minősített többségű szavazás, éppen ezért a puhább verzió („rendes” minősített többség) kedvezőbb kimenet például a jogállamisági eljárás alatt álló Magyarország és Lengyelország számára.



Persze nyilván az is lényeges, hogy végül milyen jogállamisági szabályrendszerben állapodnak meg az állam- és kormányfők és ezt mennyiben hagyja jóvá az EP. Nem lesz könnyű minderről megállapodni, mert a fukarok csapata úgy van vele, hogy ha már több pénzt kell befizetniük az EU közös kasszájába, akkor hogy legyen már szigorú az EU-s pénzek felhasználása, a jogállamisági feltételrendszer és a szankciós szavazási mód, mert csak ezt tudják otthon eladni a választóknak, illetve saját eddig képviselt álláspontjukkal ez van összhangban.

Mindenesetre a fentiekkel összhangban lévőnek látjuk azt az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által tegnap kiadott helyzet összefoglalót is, amelynek az a legfőbb üzenete, hogy a Parlament, a Tanács és a Bizottság elnöke, továbbá a német soros elnökség elnöke (azaz Merkel) megerősíti, hogy a helyreállítási tervről szóló gyors megállapodás az EU legfontosabb prioritása a következő hetekben. Nem lehet tehát tovább húzni az időt, és így a kemény időkorlát miatt egyéb témák puhulhatnak fel a jövő heti EU-csúcson.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images