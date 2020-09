Elkezdődött az igazi harc: blokkolhatja az Orbán-kormány az EU koronavírus elleni eszközét

Mivel minden tagállami parlamentnek az indulás előtt ratifikálnia kell a 750 milliárd eurós helyreállítási alap mögötti közös adósságkibocsátási struktúrát, ez súlyt ad a magyar kormány fenti feltételének, hogy ezzel is igyekezzen minél inkább felvizezni a 2021 utáni EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötésének szabályait.

Ha pedig elhúzódnának a viták, akkor fennállna a veszélye, hogy nem tud 2021 elején elindulni az új helyreállítási alap, amire epekedve várnak például a járvány miatt súlyos gazdasági válságot is átélő déli tagállamok. Így ez még nagyobb nyomást helyez a viszonylag gyors megegyezésre. A helyreállítási alapból és a mellette elinduló normál EU-s költségvetésből egyébként brutálisan sok pénzre számíthat Magyarország is, a legfrissebb számokról múlt héten írtunk:

Közben a másik oldalon, az Európai Parlamentben éppen a közelmúltban született meg a négy nagy párt (köztük a Fidesz pártcsaládja!) között a közös levélben megfogalmazott egyetértés arról, hogy nem elég az uniós állam- és kormányfők által júliusban homályosan megfogalmazott jogállamisági feltételrendszer, annál sokkal szigorúbb szöveg és szankciós rendszer kell. Ha pedig ilyen nem lesz, akkor az EP nem adja áldását az uniós költségvetésre, márpedig az EP hozzájárulása nélkül az nem léphet hatályba, így a hozzá kötődő helyreállítási alap sem indulhat el.

❗Leaders of , S&D, Renew and Green Groups send a letter to the Without formal conclusion (closure) by and of legislation on , it will be impossible for us to advance on the . @EPPGroup