Kiszivárgott: olyan német javaslat született, amivel nehezebb lesz leállítani a magyar EU-pénzeket

Az EU soros elnökségét vivő Németország a puhább szankciós szavazási módszert javasolja az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötésénél, amivel így nyílt konfrontációba keveredett az Európai Parlamenttel. Ez relatív jó hír a jogállamsági eljárás alatt álló Magyarország és Lengyelország kormányának, de azért nem dőlhetnek hátra, mert egy esetleges szankciót így sem annyira könnyű kivédeniük – derül ki a német soros elnökség Reuters-nek kiszivárogtatott javaslatából. Úgy tűnik, hogy a két ország felől érkezett - nem is annyira burkolt - zsarolás is hatott a német elnökségre, és egyelőre igyekszik azt az álláspontot képviselni az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalásokon, ami a nyári maratoni EU-csúcs szövegéből egyébként is következik és közben ennek a két országnak is relatív jó.

Mi a német javaslat lényege?

A hírügynökségnek megmutatták a német elnökségtől régóta várt kulcsfontosságú dokumentumot, amely azt tartalmazza, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása rendkívül fontos az EU-ban, a 2021-2027-es uniós költségvetési kifizetéseket (7 éves büdzsé és helyreállítási alap) is hozzá kell kötni és az Európai Bizottság őrködik a jogállami keretek betartása felett az egész EU-ban. Ha pedig a testület valamely tagállamban a jogállamiság megsértését tapasztalja, akkor a pénzek kifizetését felfüggeszthetik (nincs benne szó vágásról a hírügynökségi cikk szerint!), és a javaslatról az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsban szavaznak rendes minősített többséggel.

Ez eddig lényegében ugyanaz a szöveg, amit a Tanács a nyári maratoni EU-csúcson összerakott, igaz a részleteket illetően akkor szándékosan homályban hagyott, nehogy a 4 napos csúcstalálkozó végül magyar, vagy lengyel vétóval szakadjon meg a túl kemény jogállamisági szankciós rendszer miatt. A mostani Reuters-anyag sem tartalmazza konkrétan azt, hogy mik lennének a jogállamisági feltételrendszer konkrét pontjai, amiket vizsgálni kellene ahhoz, hogy egyáltalán problémákról, majd szankciókról lehessen beszélni. Csak a szankciós szavazási módszerről van benne szó, nem véletlenül.

A mostani német javaslat szövege eltér attól, mint amit az Európai Bizottság már két éve és az Európai Parlament négy frakciója nyár óta hangosan követel. Ők ugyanis nem a rendes minősített többség szerinti szavazást akarják, mert az szerintük túl puha szankciós mechanizmust jelent, hanem a fordított minősített többség szerinti szavazást.

Ez az egésznek a lelke

Látszólag nem nagy különbségről van szó, de valójában az egész jogállamisági szankciós rendszernek ez a lelke:

a fordított minősített többségű szavazásnál esélytelen, hogy akár Magyarország, vagy Lengyelország széleskörű szövetségépítéssel blokkolni tudja a Bizottság által javasolt szankciót, a sima minősített többséggel azonban van rá esélye, igaz nem jelentős.

A német soros elnökség által választott út (rendes minősített többség) azt jelenti, hogy a Bizottság által javasolt szankciókat a 27 állami vezetőből legalább 15-nek jóvá kell hagynia (akik együttesen legalább az uniós összlakosság 65%-át képviselik) ahhoz, hogy a szankciót érvényesíthessék az uniós pénzeknél. Legalábbis erről az alapról folytatódnak most a tárgyalások az Európai Parlamenttel, aztán majd meglátjuk, hogy a német soros elnökség esetleg keményít-e a javaslatán, érzékelve azt, hogy az EP akár meg is vétózhatja a 2021-2027-es költségvetést (és így a hozzá kapcsolódó helyreállítási alapot), ha nem a fordított minősített többségű szavazási mód lesz a végső kimenetel. Az is lehet persze, hogy az EP most csak felsrófolja a téteket, hogy más területeken a számára fontos költségvetési kiadási programoknál (például kutatás-fejlesztés) el tudja érni a keret növelését és cserébe végül lemond a fordított minősített többség szerinti szavazási módról.

Mivel egyébként a magyar és a lengyel kormány az utóbbi hetekben jelezte, hogy ha nem a számára megfelelő (puha) jogállamisági feltétel- és szankciós rendszer születik meg, akkor azt egyrészt megvétózza a Tanácsban, másrészt késlelteti a helyreállítási alappal kapcsolatos magyar és lengyel parlamenti döntés meghozatalát, úgy tűnik, hogy a németek mostani mérlegelésében ez a nem is annyira burkolt zsarolás is szerepet játszott.

Mit jelent a gyakorlatban a két szavazási módszer?

Azért számít puhább szankciós szavazásnak a rendes minősített többség, mert viszonylag nehéz összehozni, hogy a tagállamok több mint fele, akik az összlakosság legalább kétharmadát képviselik, nyíltan kimondja egy másik tagállamról, hogy ő bizony megsértette a jogállami feltételeket. Sok tagállam ugyanis inkább vonakodik kimondani egy ilyen egyértelmű (érték)ítéletet a másikról, és közben esélyes, hogy a szankcióval sújtandó tagállam meg tudja szervezni maga mögé a blokkoló kisebbséget. Igaz ez sem könnyű: ehhez összesen legalább 12 tagállami vezető kell, akik az uniós összlakosság legalább 35%-át képviselik.

Elméleti példaként ha a magyar jogállamiság miatt az EU-s pénzek kifizetésének felfüggesztése kerülne terítékre, akkor a Bizottság által javasolt szankció blokkolásához a Tanácsban további 11 tagállam kellene, akiknek együtt az uniós összlakosság legalább 35%-át is fel kell mutatniuk. A magyar és a lengyel uniós lakosságszám együtt csak 11,5%, a szlovákokkal és a csehekkel együtt kissé 15% feletti lenne, a szlovénekkel együtt 16% körül, és a bolgárokkal, illetve románokkal együtt is csak 22% lenne. Ez azt jelenti, hogy ezeken a magyar kormányt potenciálisan "bevédő" szövetségeseken kívül is kellene még számos további tagállam a szankció blokkolásához. Puhának tűnik tehát ez a szavazási módszer, de azért a vele járó szankciókat sem könnyű kivédeni.

Az Európai Bizottság és az Európai Parlament által követelt

másik szavazási mód, a fordított minősített többség, ami azt jelenti, hogy itt nem a szankciók jóváhagyásához, hanem azok blokkolásához kell a többség,

azaz legalább 15 tagállam, akik az összlakosság legalább 65%-át képviselik. Ezt szinte lehetetlen lenne összehoznia még széles szövetség mellett is Magyarországnak, vagy Lengyelországnak.

Lényeges egyébként a német soros elnökség javaslatában az is, hogy ha a Bizottság valamely tagállammal szemben a jogállamiság megsértése miatt az EU-s kifizetéseknél szankciót (felfüggesztést) javasol, és ha ezt az adott tagállam vitatja ezt, akkor az Európai Tanács elé viheti az ügyet és addig is, amíg ott döntés születik (legfeljebb 3 hónapig) a javasolt szankciót nem kell érvényesíteni. Ez magyar és lengyel esetben azt jelentené, hogy ha szankciókat javasolna a Bizottság, akkor azt biztosan vitatná a két ország kormánya, így amíg el nem dőlne a kérdés sima minősített többséggel a Tanácsban, nem is lenne felfüggesztve a két országba áramló EU-pénzek brüsszeli kifizetése.

További ügyek

A Reuters fenti kiszivárogtatása mellett lényeges információ az is, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter ma Facebook-videó sorozatot kezdett, amiben a magyar jogállamiság helyzetét igyekszik bemutatni (az első videóban az igazságszolgáltatási rendszer felépítését mutatja be), illetve közben egy múlt pénteki interjú miatt ma azonnali lemondásra szólította fel az jogállamisági jelentésen dolgozó illetékes uniós biztost is. Erről külön cikkünkben írtunk.

A Magyar Nemzet egyébként reggel azt írta, hogy az e hét szerdára, szeptember 30-ra várt első uniós jogállamisági jelentést jövő hétfőre, október 5-re elcsúsztatta az Európai Bizottság. Közben az is hír, hogy egy közös jogi intézetet hoz létre Magyarország és Lengyelország "a liberális ideológiai véleményelnyomással" szembeni együttes fellépés érdekében - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn, miután fogadta lengyel kollégáját, Zbigniew Raut.

