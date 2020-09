Felpuhították a németek a jogállamiság és az EU-pénzek kapcsolatát – Győzött a magyar kormány?

Csak az EU-s pénzek rendeltetésszerű felhasználása számítana 2021-től, szó sincs már rendszerszintű jogállamisági hiányosságokról, vagy a médiaviszonyok eltorzulásáról abban a lényegében antikorrupciós feltételrendszerben, amelyet a német soros elnökség dolgozott ki és amely alapján az uniós pénzek kifizetésének felfüggesztése, vagy akár megvágása is lehetne a szankció, ráadásul a szankcióról szóló szavazás módjánál is a puhább verziót javasolja a német elnökség – rajzolódik ki a Bruxinfo által részletesen megírt javaslatból. Ez afelé mutat, mintha a magyar és a lengyel kormányfő értelmezése lenne a helyes az EU-s pénzek és a jogállamiság témájának összekötése terén, akik már nyáron győzelmet hirdettek. Azt viszont azért látni kell, hogy a feltételrendszer még így is viszonylag kemény, és a bevezetéséről, illetve a feltételek megsértése esetén a szankciók kivetéséről szóló szavazás módja sem az ő szája ízük szerint lenne, így tehát valójában egyik kormányfő sem lehet egyelőre elégedett.

Mindenki mást mondott

A német soros elnökség által hétfőn javasolt feltételrendszer az EU-s pénzek és a jogállamiság összekapcsolásáról első ránézésre érthetővé teszi, hogy miért hirdetett „győzelmet” a júliusi maratoni EU-csúcson a magyar és a lengyel miniszterelnök ebben a témában. Ők úgy értelmezték, hogy győztek, sikerült elhárítani a brüsszeli seregek támadását, azaz nem lesz szigorú jogállamisági feltételrendszer a 2021-től megkapható EU-s pénzeknél. Közben az EU-csúcs záródokumema homályosan mégis tartalmazta azt, hogy igenis fontos az uniós kifizetéseknél a jogállami keretek betartása, és a feltételek pontos megfogalmazása a német soros elnökségre várt.

Ez a szöveg jelent meg tegnap, és a jogállamisági feltételrendszer felpuhításnak az eléréséhez bizonyára az is kellhetett, hogy éppen ez a két kormány küldött szeptember elején zsaroló üzenetet a német elnökségen keresztül az egész EU-nak, hogy ha nem lesz kellően puha a feltételrendszer, akkor késleltetni fogják a helyreállítási alap elindulását, ami az egész 2021-2027-es büdzsé késlekedő elindulásához is vezet.

Mi a lényeg és ki győzött?

A német elnökség friss javaslatából úgy tűnik, hogy csak a károkozás és korrupció nélküli uniós pénzfelhasználás a lényeg a közösségi forrásoknál, a jogállamiság egyéb vitáit pedig az eddig sem igazán működő 7-es cikk szerinti eljárásban lehetne kezelni. Ez tehát a magyar és lengyel követelések figyelembe vételére utal a német javaslat végső szövegében. De ezzel együtt is

a feltételrendszer viszonylag keménynek mondható és erős fegyelmet kényszeríthet ki minden tagállamban a pénzek helyes felhasználása terén,

mert különben bejön a képbe az Európai Bizottság, amely szankciókat javasolhat a pénzek terén (felfüggesztés, vágás), és amelyeket elég nehéz blokkolni, legalább 11 másik (lehetőleg minél nagyobb) tagállam támogatása is kellene hozzá.

A fentiek miatt nem véletlen, hogy a Politico információi szerint a magyar és a lengyel kormány sem elégedett a friss német javaslattal, mert ők továbbra is egyhangúságot követelnek a szankciókról szóló döntésnél, de már a júliusi EU-csúcs zárószövege is sima minősített többség szerinti szavazási módot tartalmazott. Így tehát ez a kérdés valójában már két hónapja eldőlt és ezért sem jelenthető ki, hogy győzött volna a két kormány.

Ráadásul a német soros elnökség most azt szeretné, hogy erről az egész jogállami feltételrendszerről se egyhangú, hanem csak sima minősített többség szerint döntsenek. Így valójában a végső feltételrendszer tartalmát is hiába ellenezné például a két kormány, akár nélkülük is döntés születhetne annak bevezetéséről. Ugyanerről beszélt már a maratoni EU-csúcs másnapján Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke is, miszerint ha jogvita alakulna ki a szavazási módszerről, akkor lehet menni az Európai Bíróságra, majd az eldönti a kérdést. Ez már akkor erős figyelmeztetés volt a két kormánynak, hogy nem az ő értelmezésük az igazán helyes.

A szankciós szavazási mód lényegéről már bővebben írtunk, most a jogállami feltételrendszer bővebb részletei is ismertté váltak.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images