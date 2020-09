Óriási viták, leszavazott magyar-lengyel kormány - Az egész uniós kilábalás késhet

Leszavazták a magyar és a lengyel kormány képviselőjét szerdán Brüsszelben az uniós nagykövetek ülésén, azaz megkapta a szükséges támogatást a német soros elnökség javaslata az EU-pénzek és a jogállamisági feltételek összekötésére. Csak látszólag jó hír, hogy megy tovább a javaslat a maga útján, ugyanis délután a német soros elnökség illetékese már arról nyilatkozott, hogy a későbbi magyar és lengyel (illetve az északi kormányok) vétóveszélye miatt az egész helyreállítási alap és uniós költségvetés elfogadása is csúszhat, így maga az európai gazdasági kilábalásra is komoly veszélyek leselkednek.

A hétfőn bemutatott felpuhult német javaslatról (ami az EU-pénzeket és a jogállamiságot kötné össze) ma szavaztak a tagállamok állandó uniós nagykövetei Brüsszelben és a Die Welt információi szerint leszavazták a magyar és a lengyel nagykövetet. Varga Judit magyar igazságügyi miniszter már tegnap jelezte, hogy még a felpuhított német javaslat is elfogadhatatlan, így nem véletlen az elutasító magyar nagyköveti hozzáállás Brüsszelben.

A 24.hu által szemlézett német beszámoló szerint nemcsak a magyar és a lengyel kormány képviselője szavazott nemmel a mai ülésen, hanem a holland, finn, svéd, dán és belga kormányé is, de ők azért utasították el a német javaslatot, mert az túl puha lett mind a feltételrendszerben, mind annak szankciós szavazási módjában. Ezzel együtt az összes többi (20) tagállam támogatta a tervet, így az többségi szavazással átment.

A fenti fejlemények alapján mind az északi országok, mind a magyar-lengyel páros hozzáállása (eltérő okok miatt) afelé mutat, hogy késni fog az EU-pénzek és a jogállami feltételek összekötésének végső rendezése, így viszont maga a koronavírus miatti helyreállítási alap és a 2021-2027-es EU-s pénzek kifizetésének megindulása is csúszni fog.

Mind az északiaknak, mind a magyar-lengyel párosnak kapóra jöhet az időhúzás.

Előbbieknek azért, mert így remélhetőleg kevesebbet kell kifizetniük az egyébként is vonakodva összerakott helyreállítási alapból a déli tagállamoknak, utóbbiaknak pedig azért, mert a késve elinduló uniós büdzsé addig növeli majd a feszültséget, hogy végül sok ország felpuhítja a jogállamisági feltételrendszert.

Ezt a hatalmas összefeszülést látva az ülésen nem véletlen, hogy délután a német soros elnökség illetékes vezetője, Michael Clauss megszólalt a Reuters-nek és azt üzente: akkorák a viták a jogállamisági javaslat körül, hogy a megállapodás egyre csak csúszik és csúszik, így

a legvalószínűbb az, hogy nem kerülhető el

az európai gazdasági kilábalás csúszása is. Jelezte, egyre inkább az a félelme, hogy az EU-pénzek és a jogállamiság összekötése körüli vita annyira nagy, hogy „egyre inkább blokád alá kerülnek” az uniós költségvetésről szóló tárgyalások is.

Ezzel arra utalt, hogy nemcsak az északi tagállamok, hanem az Európai Parlament is a német javaslatnál szigorúbb jogállamisági feltételt követel és az EP szava azért fontos, mert a jóváhagyása nélkül nem indulhat el a 2021-2027-es uniós büdzsé és a hozzá kapcsolódó helyreállítási alap sem.

Mi az, hogy ma leszavazzák, de később kell a szavazata?



A német soros elnökség által beterjesztett javaslat az EU-pénzek védelméről egy „normál” uniós rendelet lenne, amit a szokásos minősített többséggel fogadhat el a minisztereket tömörítő Tanács, azaz formailag nem kell hozzá egyhangúság. Amint látszik, ma 7 tagállam nagykövete is ellene szavazott, de mégis átment. Fontos persze hangsúlyozni, hogy a 7 éves keretköltségvetésről és a helyreállítási alapról szóló végső szavazáson már igenis kell majd az egyhangúság, így tehát az a nagy kérdés, hogy a most leszavazott tagállamok mennyire lennének hajlandók elfogadni a büdzséhez szorosan kapcsolódó jogállamisági feltételrendszert. Éppen ez az a magyar-lengyel, illetve többi tagállam felőli vétóveszély, amire a német nagykövet utalt a hírügynökségnek és ez az a veszély, ami megbéníthatja a további költségvetési tárgyalásokat is.

Lényegében tehát arról van szó, hogy a magyar és a lengyel kormány által informálisan már jelzett vétóveszély miatt annyira felpuhult a német javaslat, hogy azt az északi tagállamok és az EP már nem tudják elfogadni. Így viszont a nyáron maratoni EU-csúcson kialkudott uniós büdzsé és helyreállítási alap egyre esélyesebb, hogy csúszva tud elindulni, lassítva az egyébként is gyengélkedő gazdasági kilábalást.

A fenti háttér miatt a német kormány egyik illetékese is megszólalt délután a hírügynökségnek és ő azt mondta, hogy akármekkorák is a viták, néhány héten beül le akarják zárni a költségvetési és jogállami vitákat. Most már csak az a nagy kérdés, hogy hogyan, milyen kompromisszumok árán. Ehhez nagyon valószínű, hogy újabb EU-csúcson kell majd megint foglalkozni az üggyel, mert alacsonyabb szinteken nem tudnak dűlőre jutni a szakértők, nagykövetek. Azt, hogy a jogállamisági kérdésre visszatérnek még az állam- és kormányfők, egyébként is eldöntötték a július 21-i zárónyilatkozatban.

A tervek szerint egyébként leghamarabb 2021 közepén kapnának pénzt a tagállamok a helyreállítási alapból (leszámítva az éves előlegek kiutalását), de ha a jogállamisági vita tartósan elhúzódik, így a végrehajtási rendeletek is késni fognak, így az új 7 éves keret megvalósítása még ehhez képest is hónapokat csúszhat. Így viszont már nem is igazán a kilábalást segítené a helyreállítási alap, inkább prociklikus élénkítést szolgálna.

