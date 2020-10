Orbán Viktor meglebegtette: akár eurómilliárdokat is bukhat Magyarország

Ha a jogállamiság és az uniós kifizetések összekötéséről szóló vita késleltetné a koronavírus miatti 750 milliárd eurós EU-s helyreállítási alap (NextGenerationEU) felállítását, akkor ezt elkerülendő jobb inkább kormányközi alapon felállítani a programot, azaz az EU intézményi keretein kívül – javasolta a mai uniós csúcsra indulva Orbán Viktor kormányfő az MTI-nek. Ennek a javaslatnak igen súlyos üzenetei és egyúttal pénzügyi következményei lehetnek Magyarország számára.

A javaslat ugyanis lefordítva azt jelenti, hogy a magyar kormány inkább hajlandó lenne lemondani 6 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatásról és további 10 milliárd eurós hitelfelvételi lehetőségről a NextGenEU programból, csakhogy mentesülni tudjon a kifizetésekhez hozzákötendő jogállamisági feltételektől. A javaslat azért érdekes, mert nemcsak a NextGenEU-hoz, hanem a 2021-2027-es uniós költségvetés összes kifizetéséhez is ugyanazt a jogállamisági feltételrendszert kötnék hozzá a német soros elnökség minapi javaslata alapján, így tehát a normál uniós költségvetésből Magyarország által várt 33 milliárd eurónyi forrásoknál jelen állás szerint nem tudna mentesülni a jogállamisági feltételek alól a kormány. Jól látszik mindebből, hogy a német jogállamisági javaslat továbbra sem fogadható el a magyar kormánynak, azaz nem a magyar és a lengyel kormány nyári helyzetértelmezése győzedelmeskedett eddig:

Orbán Viktor kormányfő mai felvetése jól rámutat arra, hogy micsoda erők feszülnek jelenleg össze, amik késleltethetik a helyreállítási alap és vele párhuzamosan a 2021-2027-es uniós költségvetés elindulását is. A hatalmas vitákról tegnap este már megjelentettünk egy helyzet összefoglalót azután, hogy a magyar és lengyel nagykövetet leszavazták, mert minél puhább jogállamisági feltételeket akarnak, további öt kormány képviselőjét pedig azért, mert ők pedig minél szigorúbbat akarnak.

A mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy állította be a helyzetet, hogy a magyar kormány érdekelt abban, hogy a NextGenEU minél hamarabb felálljon és lehessen segíteni a déli tagállamoknak, de ha az északi (fukar) államok mindenképpen késleltetni akarják az alapot azért, mert szigorú feltételeket akarnak a kifizetésekhez, akkor Magyarország inkább kimarad az egészből és oldják meg kormányközi alapon a helyreállítási alapot.

Gulyás azt mondta: "Jó lenne ezt felelőtlen vitát, ami a támogatások és a jogállamisági feltételek összekötését jelenti, mielőbb lezárni és végre kell hajtani a nyári megállapodást. Ha ez nem megy, kormányközi alapon is meg lehet tenni a NextGenerationEU alap felállítását." Hozzátette: mi segíteni szeretnénk, azért mentünk bele a NextGenerationEU megoldásba, a közös hitelfelvételbe, hogy tudjunk segíteni a déli államoknak. "Ha viszont a fukaroknak nevezett északi tagállamok – akik valójában soha nem támogatták teljes szívvel a programot - továbbra is úgy gondolják, hogy jogállamiságra hivatkozva az egész alap működése megakadályozható, akkor keressünk más megoldást." Úgy folytatta:

Akkor helyezze a többi tagállam kormányközi alapra ezt a megállapodást. Ebben az esetben Magyarországra a költségvetés vonatkozik, a NextGenerationFund nem és akkor kormányközi alapon végre lehet hajtani és a jogállamisági vitákat zárójelbe lehet tenni és a déli államoknak segíteni lehet.

Mi nem ezt szeretnénk, nem ez az elsődleges célunk, de erre is nyitottak vagyunk annak érdekében, hogy a kialakult helyzetre megoldást találjunk”.

A kormányfő mai javaslatának - ha valóban ebbe a kormányközi megoldás irányába menne el a vita megoldása a helyreállítási alap kapcsán - igen jelentős következményei lennének a koronavírus válságból való kilábalásra is és az uniós integrációra is. Valójában egy nagy törés alakulhat ki a tagállamok között és magában az integrációs folyamatban is, látványosan többsebességessé válna az EU. Utóbbiról már régóta zajlanak a viták, de a nyári EU-csúcson született történelmi jelentőségű alkuval (közös kötvénykibocsátáson keresztül segítik meg a bajba jutottakat és ennek finanszírozására több adó beszedésére is felhatalmazzák az EU-t) látszólag sikerült ezeket zárójelbe tenni.



A magyar kormányfő javaslata alapján a 27 tagállam helyett - a tegnapi uniós nagyköveti szavazás alapján - valószínűleg csak 20 körüli tagállam venne részt az alap felállításában és így a mögöttes kötvénykibocsátási, illetve a közös uniós adóbefizetési struktúra is teljesen felborulna (így például a magyar parlamentnek se kellene az uniós saját források megemeléséről szóló javaslatot elfogadnia). A magyar és a lengyel kormány mellett feltehetően az északi „fukar” tagállamok is kimaradnának a NextGenerationEU felállításából (vagy tényleg szigorú jogállamisági feltételek kikényszerítése mellett vennének csak benne részt), így az alap mérete is jóval kisebb lenne 750 milliárd eurónál. Emiatt talán jóval láthatóbbá válna az a fő cél is, hogy néhány nagyobb, gazdagabb tagállam igyekszik reformprogramok kikényszerítésén keresztül megsegíteni a déli és nyugati tagállamokat, (amelyek a turizmusuk és egyéb versenyképességi problémáik, illetve a magas eladósodottságuk miatt kerültek komoly bajba), hogy maga az eurózóna egyben maradjon, és ne táguljanak tovább a gazdasági különbségek az övezeten belül.

További részletek hamarosan.

