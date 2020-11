Mit készül megvétózni a magyar kormány? És mi lenne ennek a következménye?

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Alapesetben azt tartjuk elképzelhetőnek, hogy csupán a jogállamisági rendelettervezetet vétózná meg jövő kedden a Tanácsban a magyar kormány képviselője. Ez ugyanis – amint részletesen megírtuk – tényleg szigorúra sikeredett, és könnyen lehet, hogy az új EU-s pénzeinket érintő szankciók indulnának Magyarország ellen, így egyelőre nem is jönnének érdemben uniós források, de Orbán Viktor kormányfő erre múlt pénteken azt mondta, hogy 2 évre előre biztosítottak az ország forrásai. Aztán vasárnapi levelében az uniós csúcsvezetőket is figyelmeztette a vétóveszélyre. (Ezután ma 2 milliárd eurónyi devizakötvény-kibocsátás lehetőségét is megteremtette a kormány és már el is indult a kibocsátási folyamat.)

Fontos tudni, hogy ennél a jogállamisági rendeletterveztnél hiába vétózna akár a magyar és a lengyel kormány együttesen, abból bizonyára jogszabály lesz, mert elég a minősített többség (legalább 15 tagállam támogatása) a Tanácsban és az Európai Parlament is biztosan jóváhagyja a rendeletet. Így tehát ha erre a rendeletre vonatkozna a magyar vétófenyegetés, akkor az inkább csak egy hazai fogyasztásra szánt üzenet lenne.

A legfrissebb hírek szerint egyébként a magyar és lengyel vétófenyegetés hatására az Európai Bizottság – amely jogot kap az uniós pénzes szankciós folyamat elindítására – kész lenne valamiféle megnyugtató garanciákat adni a két kormánynak, hogy nem ellenük irányul az egész jogállamisági feltételrendszer az EU-s pénzeknél, és tisztán objektív megközelítés szerint dolgozik a testület. Johannes Hahn uniós költségvetési biztos ugyanis erre utalt ma reggel a Politico-nak nyilatkozva. Tegnap a német soros elnökséget vivő Európa-ügyi miniszter arra figyelmeztetett, hogy ne vétózzon a magyar kormány, mert így Magyarország se kap pénzeket, pedig egyébként sok pénzre számíthatna.

A magyar kormány nemzetközi kommunikációs vezetője egyébként egy keddi cikkében már nem fenyegetett vétóval a költségvetésnél, de ehhez képest most Gulyás mai szavai szerint igenis reális ez.

Az tehát a nagy kérdés, hogy a Bizottság, illetve a német elnökség tud-e érdemi garanciákat adni a háttérben a magyar és a lengyel kormánynak, hogy azok megnyugodjanak és ne vétózzanak a két másik fontos rendeletterveztnél jövő kedden.

A 2021-2027-es uniós költségvetést rögzítő rendeletnél, illetve a helyreállítási alap felállításához szükséges, az uniós saját források megemeléséről szóló rendeletnél ugyanis már egyhangúsági követelmény van a Tanácsban és Orbán Viktor levele, illetve Gulyás Gergely mai szavai szerint ezeket a rendeleteket (is) kész megvétózni a magyar kormány, ha addig nem változik a jogállamisági rendelet.

Ha ezek bármelyikénél akár a magyar, akár a lengyel kormány vétót emel, akkor bizonytalan időre és bizonytalan kifutás mellett megáll az egész uniós költségvetési döntési folyamat, miközben maga a jogállamisági rendelet 2021. januártól hatályba léphet.

Alapesetben, ha nincs új EU-s költségvetés 2021 elején, akkor a szabályok szerint a 2020-as büdzsé havonta egytizenketted részével lehetne haladni a költekezésben addig, amíg nincs új büdzsé. Ez azonban iszonyatos zavarokat okozna a programok lebonyolításában, magában az egész uniós büdzsé menedzselésében is.

Fontos tudni, hogy a Gulyás Gergely által említett nyári magyar országgyűlési határozat (lásd az alábbi öt pontját tételesen) jogilag NEM kötötte meg a kormány kezét abban, hogy mit írhat alá az uniós költségvetés témájában nyáron, illetve a későbbiekben. Az csak egy „politikai iránymutatás” volt a kormány felé, és inkább magának a magyar parlamentnek a mozgásterét köti meg, hogy a helyreállítási alappal kapcsolatos ún. saját forrás rendeletet jóváhagyja-e majd a parlament, vagy sem. Utóbbi ugyanis a magyar kormány itthoni adóbeszedési jogát korlátozza, illetve többlet befizetési kötelezettséget ír elő az uniós költségvetés irányába.

Korábban Kövér László házelnök több levélben is figyelmeztetett, hogy ha jogállamisági feltételeket kötnek az EU-s pénzek kifizetéséhez, akkor cserébe a magyar parlament nem fogja elfogadni (késleltetni, blokkolni fogja) a saját forrás rendelet itthoni ratifikálását. Így maga az egész helyreállítási alap sem tudna felállni egyelőre és nem tudná elkezdeni kibocsátani a kötvényeket a nemzetközi piacon, hogy aztán a bevont forrást továbbadhassa a tagállamoknak. A nyári országgyűlési határozat egyébként a fenti feltételekkel együtt belement abba, hogy közös adósságkibocsátás legyen az EU-ban.

A jogilag nem kötelező nyári magyar parlamenti határozat öt pontban rögzítette a tárgyalási mandátumot Orbán Viktornak a nyári EU-csúcs előtt és ezekből a kormányfő augusztusi tájékoztató levele szerint addig az alábbiak teljesültek:

az első kettő feltételt sikerült elérnie, miszerint „az azonos helyzetben lévő tagállamok azonos elbánásban részesüljenek”, illetve „a gazdagabb tagállamok polgárai ne kapjanak több támogatást, mint a szegényebb országok polgárai”.

a harmadikban részeredményt ért el, mert csak szóbeli ígéretet kapott Angela Merkel német kancellártól a júliusi EU-csúcson, hogy a német soros elnökség alatt megteszik a lépéseket arra, hogy le lehessen zárni a hazánkkal 2 éve zajló jogállamisági eljárást. (A magyar parlamenti határozat azt követelte, hogy A folyamatban lévő, ún. „hetes cikkely szerinti eljárásokat” a Következő Nemzedék EU Eszköz és az MFF elfogadása előtt le kell zárni”, noha ezek elfogadása a Tanácsban lényegében már július 21-én megtörtént).

a negyedikben nem járt egyelőre sikerrel, itt a parlament feltétele az volt, hogy „politikai pártok és politikai tevékenységet végző, civilnek álcázott szervezetek uniós forrásból nem támogathatóak”.

az ötödikben pedig szintén csak részeredményt ért el az akkori levél szerint a kormányfő és mivel azóta egy szigorú jogállamisági feltételrendszert fogadott el az EP, a Tanács és Bizottság, így most erre hivatkozik Gulyás, mintha ez jogilag megkötné a kormány kezét a 7 éves uniós költségvetés aláírásakor. A parlamenti határozat szerint „A források politikai és ideológiai feltételekhez kötése – „jogállamiság” címszó alatt – elfogadhatatlan.”

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán. Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2020. november 10-én.