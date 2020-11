Forgatókönyvek a magyar vétó után: ez vár most ránk és az EU-ra

Azzal, hogy a Portfolio reggeli információival összhangban a mai uniós nagyköveti ülésen politikai vétót emelt a magyar és a lengyel kormány a 2021-2027-es uniós költségvetéssel és a helyreállítási alaphoz szükséges saját forrás rendelettel szemben, lényegében megállt az uniós költségvetési döntéshozatali folyamat és hatalmas nyomásgyakorlás mellett elindult egy alkudozás a háttérben, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni. Erről leghamarabb kedden a tagállamok szakminisztereit tömörítő Általános Ügyek Tanácsában lesz érdemi és egyúttal rövid időre nyilvánosan is közvetített vita, majd szerdán az újabb nagyköveti ülésen is szóba kerülhet a kérdés. Mindezzel párhuzamosan állam- és kormányfői szinten megy majd tovább a háttérben az egyeztetés, amelynek egyik formális pontja a csütörtöki videókonferenciás EU-csúcs lesz. Összeszedtük, hogy milyen forgatókönyvek képzelhetők el jelenleg.

Amint reggeli cikkünkben jeleztük: ma még „csak” a politikai vétó hangzott el a két tagállam részéről, a formális, jogi aktusként értelmezett vétó leghamarabb szerdán jöhet a saját forrás rendeletnél, a költségvetés ügyében pedig leghamarabb a jövő héten. Valószínűbb azonban, hogy a két rendeletet egyben kezeli majd a német soros elnökség, azaz egyszerre akarja majd jogilag is megszavaztatni ezeket a Tanácsban leghamarabb a jövő héten, vagy valamikor a jövőben.

Mielőtt a lehetséges forgatókönyveket tisztázzuk, nem árt rögzíteni:

ez a helyzet az EU súlyos politikai válságát jelenti, miközben egyébként is tombol a koronavírus miatti gazdasági és szociális válság, tehát a mai fejlemény erre az egyébként is akut helyzetre csak ráerősít.

És akkor a lehetséges forgatókönyvek, vagy azok valamilyen kombinációja:

Súlyos válság nyomán klasszikus brüsszeli kompromisszum. A politikai vétót végül nem követi jogi vétó, mert utóbbi elkerülésére valamilyen háttérmegállapodással eljutnak a tagállamok vezetői, illetve az Európai Parlament (a legfelső szintű egyezkedés már zajlik is). Így egy téli szavazáskor, felpuhított jogállamisági szankciós rendszer mellett végül elfogadhatja majd minden tagállam a két (egyhangúságot igénylő) rendeletet. Orbán Viktor magyar kormányfő uniós vezetőknek írt november 8-i leveléből az derült ki, hogy teljességgel felpuhítaná a jogállamisági rendelettervezetet, csak így lenne hajlandó belemenni a 7 éves költségvetés és helyreállítási alap elfogadásába. Ehhez az egyébként klasszikus brüsszeli kompromisszumnak tűnő forgatókönyvhöz az kell, hogy az EP és az északi fukar államok is rugalmasak legyenek a jogállamisági rendelet felpuhítása irányába, ami az eddigi kemény álláspontjuk tükrében korlátozott esélyű forgatókönyv.

Felszalámizás. A két politikai vétó után végül csak az egyik ügyben halad formális vétó felé a vita. Ez azt jelenti, hogy a saját forrás rendeletet jogilag is megvétózza a magyar (és a lengyel) kormány, de azért, hogy a helyreállítási alap mégse vesszen kárba, elkezdi a többi tagállam kormányközi alapon összerakni a felállításához szükséges jogi keretet. A másik rendelet (MFF) ügyében pedig a menetközben zajló háttéregyeztetések és a jogállamisági feltétel esetleges felpuhítása végül oda vezet, hogy a két tagállam is megszavazza az MFF-et.

Teljes blokkolás egyik verziója. A két politikai vétó után két formai vétó is lesz, így a helyreállítási alap nem tud 27 tagállammal elindulni (legfeljebb kormányközi alapon fog elindulni, ezt elkezdik szervezni a tagállamok, amire már október elején elkezdte biztatni a többi tagállamot Orbán Viktor). Az MFF pedig szintén nem tud elindulni, így 2021-től a 2020-as évre megállapított uniós költségvetés egytizenketted részével halad iszonyatos zavarok mellett az EU. Ez elvileg akár évekig is így lehet, egészen odáig, amíg a 2014-2020-as ciklus rendeletét fel nem váltja egy olyan keretköltségvetési rendelet, amit minden tagállam egyhangúan támogat.

Teljes blokkolás másik verziója. A jogállamisági vita mélységét és a belőle származó költségvetési zavarokat látva előfordulhat, hogy a tagállamok döntő többsége úgy dönt: előre akar lépni a Magyarországgal és Lengyelországgal szemben évek óta zajló 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárásban. Ez azt jelentené, hogy szavazásra vinné a német soros elnökség (vagy a követező soros elnökök) a két ország elleni ügyet a Tanácsban és ott ha egyszerre szavaztatnák meg a két ország elleni ügyről a többi 25-öt, akkor elméletileg ki lehetne kerülni azt, hogy a magyarok és lengyelek egymást bevédik a szavazásnál (mert a szankcióknál szintén egyhangúsági követelmény van). Ha a 25 másik tagállam tényleg egyhangúan támogatná a Magyarország és Lengyelország ellen együtt kivetett szankciókat, akkor az egyrészt megállíthatná/csökkenthetné a 2014-2020-as ciklus pénzeinek folyósítását, másrészt végső esetben a két tagállam szavazati jogának felfüggesztését is jelenthetné a Tanácsban. Előbbi azt jelentené, hogy Magyarország egyelőre hiába számítana arra a 11 milliárd eurónyi forrásra (vagy döntő részére), amit idehaza már kifizetett a pályázóknak, ugyanis azok nem jönnének, utóbbi pedig azt, hogy Magyarország és Lengyelország szavazati jogának esetleges felfüggesztésével megnyílna az út a Tanácsban arra, hogy az aktuális soros elnökség ismét szavazásra vigye a 2021-2027-es uniós költségvetés és helyreállítási alap kérdését, ahol az már a fentiek alapján megkaphatná az egyhangúságot (25 tagállam jóváhagyását). Magyarország még ebben az esetben is tudná blokkolni a helyreállítási alap felállítását, mert a magyar parlamentnek is jóvá kell hagynia az uniós saját forrás rendeletet.

