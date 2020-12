Hadüzenet után kemény szavak Brüsszelből: minden jogállamiság-sértést feljegyzünk januártól és lépni fogunk

A jogállamisági mechanizmus hatályba lépésétől, azaz 2021. január elsejétől minden jogállamiság-sértés feljegyezünk, egyetlen ügy sem fog elsikkadni és amint lehetséges, fel is fogunk lépni bármely tagállammal szemben az EU-pénzes szankciók terén – lényegében ezeket mondta az Európai Parlament mai plenáris ülésén tartott beszédében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A keménynek hangzó üzenet az EP megnyugtatását szolgálta, a gyakorlatban viszont azt jelenti, hogy leghamarabb 2022 nyara körülre érhetnének odáig a folyamatok, hogy esetleg a magyarországi EU-pénzeket érintő szankciók szülessenek. A beszéd után az EP el is fogadta a jogállamisági rendeletet.

Miután az Európai Parlament négy legnagyobb, többséget alkotó frakciója egy hadüzenettel felérő állásfoglalást készített elő mára, amelyben minden jogi eszközt kilátásba helyeztek (beleértve egy bizalmatlansági indítványt, illetve az uniós zárszámadás megtagadását is, ami 1999-ben már az akkori teljes Bizottság lemondásához vezetett), kénytelen volt határozott, az EP-képviselőket megnyugtató üzeneteket mondani von der Leyen a jogállamisági mechanizmus alkalmazásáról.

Ezekkel egyszerre akarta elérni azt, hogy a ház rábólintson a 2021-2027-es költségvetésre (mert ennél a kérdésnél az EP-nek jóváhagyási joga van) és közben az EP „nyelje le azt a békát”, hogy a ház számára különösen fontos 31 oldalas jogállamisági rendelet fókuszát és alkalmazhatóságát módosították a múlt heti EU-csúcson jóváhagyott 4 oldalas politikai alkuval, amelynek betartására ráadásul írásban is garanciát vállalt von der Leyen. Persze a Tanács Jogi Szolgálata is írásba adta, hogy a 4 oldalas tanácsi iránymutatás nincs ellentmondásban a 31 oldalas rendelettel, nem egészíti ki a rendeletet és nem is módosítja (ez kedves volt a holland kormányfőnek és most az EP-nek is), de a jogászok csak a szövegszerű értelmezést tudták rögzíteni, a 4 oldalas papír szellemiségét nem. Márpedig az a gyakorlatban, a pontosításokon, konkretizálásokon keresztül igenis szűkíti azoknak a szóba jöhető területeknek a körét, amelyeken szankciós eljárás indulhatna és magának a rendeletnek a gyakorlati alkalmazhatóságát is kitolta egy esetleges európai bírósági ítélet utánra.

Mindezek elfedésére von der Leyen csak azt hangsúlyozta, hogy a 4 oldalas papír közbeiktatásával sem változott meg a jogállamisági rendelet szövege. A gyakorlatban azonban az van, hogy csak az Európai Bíróság ítélete után véglegesítheti az alkalmazhatósághoz szükséges iránymutatásait a Bizottság, így csak azt követően tudja majd elindítani a szankciós eljárást, ha az uniós költségvetéssel kellően közvetlenül összefüggő jogállamiság-sértés talál és azt bizonyítani is tudja.

Ezt egyébként gyakorlatilag ki is mondta a gondosan összeállított mai beszédéde egyik mondatában Ursula von der Leyen, hiszen így fogalmazott:

És teljesen természetes, hogy ha bírósági eljárás folyik az alapul szolgáló rendeletről, akkor az iránymutatások véglegesítése során figyelembe vesszük az Európai Bíróság ítéletét.

Éppen ez volt benne a múlt heti EU-csúcson született tanácsi következtetésekben és részben ez, részben a témák szűkítésére adott írásos garanciavállalás generálta a fent jelzett "hadüzenetet". A helyzet élét azzal igyekezett elvenni von der Leyen, hogy megígérte: már a jogállamisági mechanizmus hatályba lépésétől, azaz 2021. január elsejétől minden jogállamiság-sértés feljegyeznek, egyedi eseteket és rendszerszintű sértéseket is, és majd visszatérnek ezekre azután, hogy már a bírósági ítélet alapján véglegesíteni tudják a „kézikönyvüket”.

Az EP-képviselők megnyugtatására szolgáló szavak ezután azzal végződtek, hogy ha bármely tagállam az Európai Bíróság elé viszi a jogállamisági rendeletet, akkor a két intézmény együtt küzdjön majd annak megvédéséért és reményének adott hangot, hogy az EP (alperesként) majd gyorsított ítélkezést kér a Bíróságtól.

Gyakorlatilag tehát azt ígérte meg a Bizottság elnöke, hogy amint kitisztul számukra a kép a bírósági ítélettel, visszatérnek a 2021 elejétől már feljegyzett ügyekre, ha azokban időközben nincs változás.

Amint múlt héten már levezettük: Magyarország és Lengyelország várhatóan márciusban viszi perre a jogállamisági rendeletet és ha meg is hallgatja az EP gyorsított ítélethozatallal kapcsolatos kérését a Bíróság, akkor is leghamarabb rá 4-6 hónapos távon születhet meg az ítélet, de többen 9 hónapos időtávról beszélnek Brüsszelben.

Csak ezután lenne tehát abban a helyzetben a Bizottság, hogy a tagállamokkal konzultálva véglegesíthesse az ítélet alapján a mechanizmus iránymutatását és alkalmazási kézikönyvét. Ezután ha valahol bizonyíthatóan jogállamiság-sértést lát a testület, ami kellően közvetlenül összefügg az uniós költségvetéssel, akkor megindíthatja az adott tagállam ellen a 7-9 hónapig tartó szankciós mechanizmust. Ez az elindítás leghamarabb jövő ősz körül történhetne meg.

Amint már leírtuk:

mindezek tükrében egyszerűen nincs olyan reális menetrend, ami szerint a 2022. áprilisra tervezett magyarországi parlamenti választások előtt bármiféle EU-pénzes szankció érhetné az országot, ha egyáltalán érné.

Ráadásul benne van a pakliban, hogy mindez csak jóval később következne be, mert a rendelet alkalmazásának a megkezdéséhez is vannak még egyelőre tisztán nem látható előfeltételek. A rendelet szerint ugyanis a mechanizmus csak kiegészítő jellegű az uniós eszköztárban, így tehát a Bizottságnak a megkezdés előtt elvileg ki kell merítenie a kötelezettségszegési/pénzügyi korrekciós lehetőségeket, illetve ha úgy látja, hogy azok nem vezetnének eredményre, csak akkor tudja ténylegesen elindítani a szankciókat. Ha pedig nem gyorsított ítéletet hoz a Bíróság, akkor még tovább tolódna a jövőbe az esetleges EU-pénzes szankció kérdése.

Címlapkép forrása: Martin Bertrand/European Commission/Bloomberg via Getty Images