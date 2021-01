Kiszivárgott, hogy milyen közlekedési és vidékfejlesztési célokra akar 2050 milliárdnyi új EU-pénzt költeni a kormány

Kiderült, hogy konkrétan milyen célokra akarja elkölteni a kormány a 2021-2027-es uniós ciklusban a közlekedési és a vidékfejlesztési EU-pénzek fele-fele részét, hiszen a Népszava a birtokába jutott kormányzati anyagokból összesen 2052 milliárd forintnyi támogatási terv részleteit ismertette. Közben mi is végeztünk néhány számítást, hogy rávilágítsunk, milyen hatalmas pénzekről beszélünk az előttünk álló időszakban és összefoglaltuk azt is, hogy most mi tudható a vállalkozásokat leginkább érdeklő pályázatok terén.

Rengeteg pénzről van szó

Arról, hogy elindult a 2021-2027-es új uniós ciklus átfogó programjainak társadalmi egyeztetése, karácsony előtt már írtunk, ahogy arról is, hogy néhány konkrét új pályázat társadalmi egyeztetése is lezajlott szilveszter előtt. Új EU-s pályázat azonban az ígéret ellenére még nem jelent meg az újév első munkanapján, „csak” a 2014-2020-as ciklus megmaradt forrásainak terhére tettek közzé tegnap egy bölcsődefejlesztési és egy egyszer használatos műanyagok kiváltásával kapcsolatos pályázatot.

Eközben érdekes információk birtokába jutott a lap arról, hogy konkrétan ilyen közlekedési és vidékfejlesztési fejlesztési célokra milyen összegeket tervez allokálni a kormány. Ezek kapcsán ugyanis 2052 milliárd forintnyi célt nevesít a dokumentumok alapján, ami bár hatalmas összeg, de a 7 éves teljes EU-s felzárkóztatási forráskeretnek "csak" a 19,5%-a.

Ez úgy jött ki, hogy amint az alábbi táblázatban látszik: a teljes 7 éves „normál” EU-pénzes keret 2020-as áron 22,6 milliárd euró. Mivel a kormány már jelezte, hogy egyelőre 350-es euróárfolyam mellett tervezi az új ciklus forrásait is, és mivel azt feltételezzük a mostani ciklushoz hasonlóan, hogy átlagosan kb. 16%-os a magyar állami önerő aránya, akkor nagyjából 9200 milliárd forintnyi teljes 7 éves felzárkóztatási keretet kapunk, amit itthon el lehet osztani. Ehhez adódik még hozzá 4500 milliárd forintnyi agrárforrás, amiből kb. 1330 milliárd forint a KAP második pilléréhez tartozó vidékfejlesztés célját szolgálja, így tehát a teljes felzárkóztatási támogatási keretünk 7 évre számítva mintegy 10500 milliárd forint (9183+1330).

Ezt a forrástömeget tovább növeli a helyreállítási alap támogatási és hitel lába (együtt mintegy 6400 milliárd forint), valamint számos egyéb uniós program támogatása és hitelalapú forrása.

így összesen mintegy 21800 milliárd forintról beszélünk, ami a becsült 2020-as nominális GDP közel felét jelenti (46,5%).

A 7 éves keretösszegek egyharmadáról van szó a két programnál

A kormány karácsony előtt azt is elárulta már, hogy a friss tervei szerint milyen programokra, milyen arányok mellett tervezi elosztani a pénzt, így már az Operatív Programok teljes keretére is lehet becslést mondani. Mivel a 10500 milliárdos teljes 7 éves keretből a második legmagasabb allokációs kulcsa (20%) a Mobilitás Operatív Programnak lesz (ez a korábbi IKOP, most MIOP) és mivel a harmadik legmagasabb, 19,5%-os aránya Versenyképes Magyarország Operatív Programnak lesz (VMOP, korábbi TOP), ezért azt is kalkulálni tudjuk, hogy

a MIOP tervezett kerete 7 évre 2103 milliárd, a VMOP-é pedig 2050 milliárd forint lehet és ebből rendre 1017,4 milliárd (48,3%) és 1034,9 milliárd (50,4%) forintnyi fejlesztési célt nevesít is a lap.

Ezekre a célokra mehet a MIOP egyharmada

A lap birtokába jutott dokumentumok alapján a Mobilitás Operatív Programban (MIOP) 1017,4 milliárd forintnyi keretösszeggel az alábbi célokra tervez pénzt adni a kormány:

A fővárosi közlekedés fejlesztésére 292 milliárd forintot szánnak. A kiírás leszögezi, hogy a fejlesztések csak „Budapest közigazgatási határán belül” valósíthatók meg. Külön nevesítik a HÉV, a metró és a földalatti szerelvényeinek, a fogaskerekű járműveinek cseréjét, a trolibuszbeszerzéseket, a kishajós közösségi közlekedés, a kerékpárutak fejlesztését. A főváros vezetésének ugyanakkor jól meg kell gondolnia, hogy mire akar pályázni: összesen ugyanis nyolc darab fejlesztés kaphat támogatást.

Budapesten kívül ugyanilyen közlekedési célokra összesen csak négy nagy beruházást támogatna a kormány 199,8 milliárd forintból.

Vasútfejlesztésre hat nyertes pályázat keretében 394,9 milliárd forintot szánnak. Ebből elővárosi motorvonatokat, személykocsikat és mozdonyokat szerezhetnek be, illetve fejlesztenék a vasúti-informatikai szolgáltatás színvonalát.

A MIOP-on belül tíz darab beruházás nyerhet összesen 130,7 milliárd értékben támogatást közlekedésbiztonságot növelő beruházásokra, az országhatárig nyúló gyorsforgalmi utak építésére, az EUROVELO kerékpáros hálózat fejlesztésére vagy éppen e-töltő állomások kiépítésére. Szintén a MIOP-ból támogatnák egyes „megyeközpontok, jelentős városok, regionális központok” elkerülő útjainak megépítését és a vidéki városok Zöld Busz programját.

Ezekre a célokra mehet a VMOP egyharmada

A Versenyképes Magyarország Operatív Programban (VMOP) – amelynek pénzeire elsősorban vállalkozások, önkormányzatok pályázhatnak majd - a lap 1034,9 milliárd forintnyi keretösszeggel nevesít célokat, ami a 3030 milliárd forintnyi várható 7 éves keret 34%-a:

Ipari parkok, inkubátorházak fejlesztésére például 78,91 milliárd forint juthat.

Alacsonyabb rendű utak fejlesztésére 160 milliárd forintot lehet majd fordítani.

Az „Élhető települések” program keretében települési infrastruktúra (a közművektől kezdve a sportlétesítményeken át a közlekedésig egy sor terület) fejlesztésére 161 milliárd forintot terveztek.

Külön programban szerepel a „Szociális célú városrehabilitáció” (lakásfelújítás, bérlakások építésének finanszírozása, felzárkóztató programok), amelyre azonban összesen csak 15 milliárd forint jut.

A városi önkormányzatok ugyanakkor összesen 440 milliárd forint keretösszeg erejéig pályázhatnak versenyképességnövelő, illetve klímabarát beruházásokra és humánfejlesztésre.

Önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére külön jut majd 80 milliárd forint.

A 19 megyei önkormányzat is pályázhat majd 100 milliárd forint értékben foglalkoztatást elősegítő programokra.

Még további 414 milliárd forintnyi VINOP-forrás célját is tudjuk

A fentieken túl még további 414 milliárd forintnyi új EU-pályázatról tudjuk, hogy milyen célokra tervezi kiírni a kormány. Erről ugyanis karácsony előtt Varga Mihály pénzügyminiszter már beszélt, amikor bejelentette az első pályázati tervezetek társadalmi egyeztetésének elindulását a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (VINOP).

Ahogy jelezte: az első négy pályázat 414 milliárd forintos keretösszeggel már január elején megjelenik: beruházásokban, kutatás-fejlesztésben, innovációban, képzésekben segítik ezek a pályázatok a cégeket. Ebből két nagyobb pályázat részleteit egy külön cikkünkben is bővebben megírtuk. Varga azt is jelezte, hogy 2021 során már 2000 milliárd forintnyi pályázati keretet kiírnak a vállalkozásoknak, ami a 2014-2020-as ciklus teljes egészére kiírt 3000 milliárdnyi GINOP-forrás tekintetében is kiemelkedő összeg.

Mivel a kormány jelzése szerint a teljes 7 éves keret 30%-át allokálják a VINOP-ra, így a fenti adatok alapján 4660 milliárd forintnyi teljes VINOP-keretről beszélhetünk és ennek közel 9%-át hirdetik meg tehát a következő napokban 414 milliárd forintnyi pályázat formájában. Amint a Via Credit karácsony előtti anyaga alapján felhívtuk rá a figyelmet: fontos változás ennél a hatalmas pénztömegnél, hogy eddig a GINOP (2014-2020) pályázatokból a Pest megyében működő cégek teljes egészében ki voltak zárva, de a VINOP (2021-2027) pályázatokban ezt a korlátot eltörölték.

Arról, hogy az idéntől meginduló új pályázati dömping milyen hatásokkal járhat és mire kell figyelni az elosztásuk kapcsán, éppen ma publikált a Portfolio hasábjain egy nagyobb vélemény cikket Kiss Gábor Ferenc, az Enrawell csoport ügyvezetője.

Címlapkép forrása: MTI/Mónus Márton. „BÚÉK! 2020” felirat olvasható egy troli kijelzőjén a budapesti Füredi utca és Szentmihályi út kereszteződésében 2019. december 31-én.