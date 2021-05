Öt hatalmas EU-pályázat a láthatáron! - Most még bárki beleszólhat a tartalmukba

Megjelent pénteken délután a kormány hivatalos uniós pályázati társadalmi egyeztető felületén két nagy keretösszegű, a 2021-2027-es ciklushoz tartozó uniós gazdaságfejlesztési pályázat, amelyek a nyári hónapokban nyílhatnak meg és összességében 336,7 milliárd forintnyi forrást kínálnak a vállalkozások nagyon széles körének sokféle fejlesztési célra. A fentiek mellett a napokban három nagy vidékfejlesztési EU-pályázat társadalmi egyeztetése is elindult, amelyek még a 2014-2020-as ciklushoz tartoznak és amelyek együtt 350 milliárd forintos támogatási keretet kínálnak.

Újabb egyeztetési kör indult

Miután a kormány április végén meghatározta a 2014-2020-as ciklus forrásainál az indikatív támogatási keretösszegeket és a kötelezettségvállalási szükségletet (1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat), tegnap pedig a 2021-2027-es időszakból idénre érvényes támogatás-kifizetési célokat is rögzítette, felbukkant pénteken délután felbukkant a kormány hivatalos társadalmi egyeztetési felületén a GINOP Plusz pályázati részen két új uniós pályázat tervezete.

Az egyik főként technológiaváltásra, eszköz- és infrastruktúra-fejlesztésre kínál forrásokat, de valójában komplex fejlesztéseket is meg lehet belőle valósítani (beleértve energiahatékonysági, digitalizációs és képzési programokat is), a másik pedig kísérleti és ipari kutatások, illetve kutatás-fejlesztési projektekhez szükséges egyéb beszerzések megvalósítását támogatja.

A két pályázat kapcsán érdemes megjegyezni, hogy amikor a fejlesztéspolitikai intézményrendszer tavaly év végén még a 2021-2027-es pályázatok gyors meghirdetését tervezte 2021 elejétől, akkor karácsony körül

ennek a két ugyanekkora keretösszegű pályázatnak már volt egy társadalmi egyeztetési köre és most lényegében az ugyanolyan című és tartalmú pályázatok újabb társadalmi egyeztetéséről van szó.

Akkor azonban még VINOP néven futott az új Operatív Program neve, ez változott GINOP Pluszra, sugallva a két ciklus közötti folytonosságot (a 2014-2020-as ciklusban GINOP névre hallgattak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz tartozó kiírások). A pályázatok tartalmában feltehetően figyelembe vették a téli konzultáción beérkezett visszajelzéseket is, de technikai jellegű módosítások is történhettek. Utóbbira utal, hogy az alábbi KFI-pályázatnál a szakmai előminősítést már csak az NKFIH-hoz kell küldeni, az SZTNH-t már nem adták meg lehetőségként.

Így tehát most a kissé átdolgozott pályázatoknál történik meg egy újabb egyeztetés. Összesen 10 napot adtak a kiírók mindkét pályázatnál a szakmai észrevételek, visszajelzések küldésére az egyeztetésre szolgáló felületen, azaz május 17-én éjjelig lehet megírni ezeket.

Komplex fejlesztéseket lehet csinálni a 200 milliárdos keretből

A két pályázat közül a nagyobb, 200 milliárd forintos keretösszegű a GINOP Plusz első prioritásába tartozik és „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” címet viseli, GINOP Plusz-1.2.1-21 kódszám mellett. A felhívás elején hasznos újítás az előző ciklushoz képest, hogy van egy összefoglaló táblázat a legfontosabb információkról és amint látszik: június 28-tól indulna az első beadási szakasz, és a felhívás 1.3. részéből az is kiderül, hogy a teljes keretből július 5-ig „csak” egy 80 milliárdos részre lehet pályázni (szakaszos beadás, felosztott keretek mellett, a téli tervezetben még csak 70 milliárdos keretet terveztek meghirdetni márciustól). Aztán szeptember végén lesz egy újabb beadási időablak, amikor 50 milliárdos keretért lehet indulni, majd jövő januárban 20 milliárdért, jövő áprilisban pedig az „utolsó” 50 milliárdért (az utolsó két időablaknál az induló cégek körére további korlátozások vannak).

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a pályázat feltételesen visszatérítendő, ami azt jelenti, hogy a legalább 30%-os önerőn felüli legfeljebb 70%-os forrást visszatérítendőként kapja a nyertes, de ha teljesíti a mérföldkövekre a vállalásait, indikátorokat, akkor akár az összes megkapott forrást megtarthatja (vissza nem térítendővé válik). Ennek kereteit részletesen bemutatja a pályázat.

Átfogó KFI-célokat lehet elérni az újabb pályázatból

A másik, 136,7 milliárd forintos keretösszegű pályázat a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” címet viseli és GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámon fut. Ennek a pályázatnak az összefoglaló táblázatából kiderül, hogy július 26-tól indulna az első beadási szakasz, aztán január 5-től a második és a felhívás 1.3. részéből az is kiderül, hogy egyébként 136,7 milliárd forintos a teljes keretösszeg (itt csak szakaszos beadás van, de nincs felosztva a megpályázható keret).

Fontos, hogy ennél a pályázatnál van egy kötelező előminősítési kör, ami azt jelenti, hogy a projekt terveket előbb az NKFI Hivatalhoz kell benyújtani szakmai minősítésre két szakaszban (május végétől június végéig, aztán október elejétől végéig) és csak azok nyújthatják majd be ténylegesen a támogatási kérelmüket, akik ezen a szűrőn átmennek. Az is lényeges, hogy ez a pályázat teljes mértékben vissza nem térítendő forrást kínál, ami a KFI-cél miatt érthető is.

Három nagy vidékfejlesztési pályázat társadalmi egyeztetése is elindult

Érdemes kiemelni, hogy szintén elindult pénteken a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése is, amelynél a javaslatokat május 12-ig várják. Ez a pályázat még a 2014-2020-as ciklus időszakához tartozik, de ezzel együtt is jelentős, kereken 100 milliárd forintos a keretösszege, amely két fókuszterület között oszlik meg (90-10 milliárd forint) és július 26-tól indulna a támogatási kérelmek beadása.

Még csütörtökön délután tették ki társadalmi egyeztetésre az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című, VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú pályázatot, aminek két fókuszterülete van és amelyekre együtt 200 milliárd forintos támogatást kínálnak (160-40 milliárd). A pályázat majd várhatóan szeptembertől decemberig lesz nyitva öt beadási szakasz mellett és legalább 100 millió forintnyi támogatást kell kérni.

Múlt héten jelent meg egyébként társadalmi egyeztetésre (azóta már lezárult) a pályázat „kistestvére”, az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése”, amelynek hosszú kódszáma (VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21) mindössze egyetlen számban tér el a fentitől és 50 milliárdos a keretösszege két fókuszterületre (40-10 milliárd forint). Ebben legfeljebb 100 millió forintnyi támogatást lehet kérni, tehát a kisebb projekteket hivatott támogatni és ezt a pályázatot a tervek szerint július 7-tól augusztus végéig tartják majd nyitva. Így tehát ha ez lemegy, akkor nyílna majd meg a nagyobb projekteknek szóló fenti 200 milliárdos második kör, és összességében 250 milliárdos keretet osztanak ki.

Címlapkép forrása: Getty Images