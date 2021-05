György László: százmilliárdos pályázati programokkal segítjük a vállalkozásokat és fontos újítások jönnek

Százmilliárdos pályázati támogatási programok indulnak a következő hónapokban a továbbra is patrióta gazdaságpolitika jegyében, amelyek egyúttal a digitalizációs, innovációs és versenyképesség erősítési céloknak is megfelelnek és amelyek forrásai még 2022 első negyedéve előtt a gazdaságba kerülhetnek – mondta el a Portfolio-nak adott interjúban György László. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára rámutatott, hogy idén a rendszerváltás óta legmagasabb gazdasági növekedés várható, amelyben fontos szerepe van az elmúlt egy évben meghozott több mint ezermilliárd forintnyi beruházásösztönző támogatásnak. A következő időszak beruházásaiban pedig fontos szerepe lesz annak a közel 600 milliárd forintnyi GINOP Plusz pályázati forrásnak is, amelyről számos részletet és fontos újítást is megosztott az államtitkár és amelyekben az eligazodást segíti a kormány megújult vállalkozási információs portálja, a Vali is. Jó hír a cégeknek, hogy több ok miatt 45-60 napra rövidülhet a pályázatok elbírálási folyamata, ami után akár napokkal is hozzájuthat a cég az elnyert forrás akár 100 százalékához, és közben egy nagy felnőttképzési támogatási program is indul, amely a gazdaság igényeire rugalmasan reagáló képzési rendszerhez is hozzájárul.

Az 5 millió beoltott után a minap megszűnt a korlátozások nagy része, ezek alapján milyen gazdasági növekedésre számíthatunk idén?

A nemzetközi elemzőházak várakozásai alapján úgy tűnik, valóban a gazdaságban is a támadás volt a legjobb védekezés, mert így megőriztük a lendületünket. A Takarékbank az idei évre 6,6 százalékos növekedést vár. De megnézhetjük az IMF WEO adatbázisát is: az intézmény, amely a 2010 utáni válságkezelést még bírálta, ma ezt az utat ajánlja és 2022-re 5,9 százalékos növekedést vár.

A rendszerváltoztatás óta nem nőtt ilyen ütemben a magyar gazdaság.

Ez nagyobb, mint Kína 2019-es, vagy éppen 2022-re várt növekedése, de a visegrádi csoport többi országának 4,3-4,5 százalék körüli várt növekedésénél is jóval magasabb. Nagy esély van rá, hogy megőrizzük a Nyugat-Európához viszonyított növekedési többletünket.

A gazdasági újraindítás időszakában sokat hallunk a kormánytól a pénzről, elképesztő összegű újraindítási keretekről. De hogyan tudják átlátni a különböző új lehetőségeket, információkat az érintett vállalkozások? Az Innovációs és Technológiai Minisztérium milyen módon segít ebben a folyamatban a cégeknek?

„Ami eddig három nap volt, az mostantól három kattintás.” – az idézet egy vállalkozótól származik, akinek az elsők között mutattam be a megújult vállalkozói információs portált, a Valit. Az oldalt egy éve azért hoztuk létre, hogy a koronavírus-járvány alatt a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedéseiről tájékoztassuk a vállalkozásokat. A portál 2021 áprilisában megújult, ami azt jelenti, hogy

minden vállalkozásnak személyre szabott fejlesztési lehetőségeket tudunk felajánlani.

Ráadásul három kattintás után az összes releváns, zömében államilag támogatott vállalkozásfejlesztési lehetőség elérhető a honlapon. Minden magyar cég kapott ezzel egy virtuális, ingyenes, „folyamatosan tanuló” , a lehetőségeket figyelő „munkatársat”.

Mit jelent konkrétan a személyre szabhatóság?

Azt jelenti, hogy minden vállalkozásnak csak a mérete, földrajzi elhelyezkedése és tevékenységi köre alapján ténylegesen igénybe vehető államilag támogatott vállalkozásfejlesztési lehetőségeket mutatjuk meg. Ráadásul a vállalkozók szempontjai alapján strukturált formában, külön láthatóak az államilag támogatott hitelek, hitelgaranciák, tőkelehetőségek, támogatások, képzések, megbízható szakértők és modern mintaüzemek. A cégek visszajelzései alapján ezzel több napnyi keresést, elemzést, böngészést takarítunk meg nekik. Az adócsökkentéssel pénzt hagyunk, az ilyen segítő eszközökkel pedig időt spórolunk a vállalkozások számára. Hiszünk abban, hogy ha a cégeknek több idejük marad az alaptevékenységükre, és még a vállalkozásaikat is célzottan tudják fejleszteni, meg tudják előzni nemzetközi versenytársaikat.

Maradjunk a pénznél: milyen támogatásokat kap most a magyar vállalkozói szféra?

Az aktuális pályázatok kapcsán érdemes kiemelni azokat a patrióta szemléletű programokat, amelyek most futnak.

Célunk, hogy amit itthon versenyképesen meg tudunk termelni, le tudunk gyártani, azt állítsuk is elő idehaza.

Az egészségipari támogatási programban május 31-ig ismét nyitva van az előminősítés, amelynek köszönhetően a közeljövőben akár 50 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg Magyarországon. A 35 milliárd forintos élelmiszeripari beszállítói-fejlesztői programban pedig a fejlesztési tervek benyújtása van folyamatban. A Magyar Falu Program keretében április 30-án indult útjára a Magyar falu vállalkozás-újraindítási program, első körben 25 milliárd forintos kerettel. Alig két hét alatt 23 milliárd forint értékű pályázat érkezett, ezért ideiglenesen felfüggesztettük a kiírást, hogy az eddig pályázatot benyújtó vállalkozók mielőbb pénzükhöz jussanak. Az újonnan induló pályázatoknál célunk, hogy a vállalkozók minden korábbinál, az eddig jellemző 3-6 hónapnál jelentősen gyorsabban, átlagosan a bírálat megkezdését követő 45-60 napon belül megkapják a támogatási döntést és lehívhassák a támogatás teljes összegét előlegként. A programban a hónap végéig ismét megnyílt a lehetőség a pályázatok beadására a szabad vállalkozási zónákban vagy 5000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások számára.

Csak a kisebb, falusi cégeknek van nagy szükségük a forrásokra?

Ha megnézzük a vállalati konjunktúramutatókat, akkor azt látjuk, hogy a nagyvállalatok és a közepes vállalatok válságállóbbnak bizonyultak, és a korlátozásokkal érintett vállalkozások zömmel mikrovállalkozások, amely közül a tíz fő alattiakat célozza a Magyar falu vállalkozás-újraindítási program.

De nem csak a falusi kis cégekre összpontosítottunk az elmúlt egy évben. A gazdaságvédelmi akcióterv és az újraindítás keretében több mint ezermilliárd forint beruházásösztönző támogatást ítélt oda a kormány, hogy Magyarországon a beruházási ráta ne essen úgy vissza, mint az Európai Unió többi országában. Így lehettünk az unióban a harmadik legmagasabb beruházási rátával az élmezőnyben. Érdekességképpen megjegyzem: még a többi visegrádi országnál is 4-5 százalékponttal magasabb a magyar beruházási ráta, az EU átlagánál pedig 5-6 százalékponttal.

A ma beruházása pedig a jövő növekedése, ezért alapult a magyar gazdaságvédelem beruházásösztönzési stratégián.

Milyen további vállalkozói pályázatok várhatók, amelyek ezt a magas beruházási rátát fenntarthatják, segítve e célcsoportokat?

A kormány elfogadta GINOP Plusz, a 2021-2027 közötti gazdaságfejlesztési források gyors indulására irányuló előterjesztést, ami azt jelenti, hogy hamarosan ütemezetten és összehangoltan 587 milliárd forintnyi támogatás jelenik meg annak érdekében, hogy a gazdaság újraindítását segítsük. Látva a vállalkozások jövőbe vetett hitét és a vállalkozásfejlesztési intézményrendszer felkészültségét, ezek a források akár 2022. első negyedév végéig a vállalkozásokhoz kerülhetnek.

Ez nagyon jelentős összeg. Mire készüljenek a cégek a következő hónapokban?

Az elmúlt 30 évben 15 éves periódusokban értünk el annyi - mintegy 20 ezer - vállalkozást, amennyinek most másfél év alatt szeretnénk segítséget nyújtani. Ennek során

az egyik fontos célunk, hogy a kiírások meghirdetésével olyan vállalkozásokat, vállalkozókat is elérjünk, akiket alapvetően nehéz megszólítania a fejlesztéspolitikának.

A Vali honlap is ezért újult meg, hogy azoknak segítsünk, akiknek eddig, kisebb vállalkozóként nem volt idejük és anyagi forrásuk arra, hogy utánanézzenek a fejlesztési lehetőségeknek, mert nem volt összhangban a kapható támogatási összeg a keresésbe, a pályázatírásba, a projektmenedzsmentbe fektetett munkával. Az ő elérésükre szolgál a Magyar falu vállalkozás-újraindítási program.

Emellett van az ún. technológiaváltó támogatási programunk (GINOP Plusz 1.2.1-21), amelynek keretében 200 milliárd forintot hirdetünk meg. Az új uniós fejlesztési időszak sajátossága, hogy nem szükséges területileg korlátozni a programokat, azaz a pályázatok a közép-magyarországi régióban is mindenki számára elérhetők lesznek – Budapest kivételével – 2022. január 1-jétől. Ráadásul úgy sikerült kialakítanunk a konstrukciót, hogy nemcsak eszközvásárlásra, technológiafejlesztésre fordítható a támogatás, hanem komplex beruházásokat is meg tudnak valósítani belőle a cégek, amiben adott esetben van ingatlan- és infrastruktúrafejlesztés, megújuló energiaforrás, vehetnek gyártási know-how-t és licencet, igénybe vehetnek szakértői szolgáltatást, tanácsadást vagy képzést is.

Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok olyan vállalkozót is sikerült már elérnünk a válság alatt meghirdetett ún. „magyar, high-tech és zöld” technológiaváltó támogatási programunkkal, akiket korábban nem tudtunk megszólítani.

A Magyar Multi Program keretében azokat a kiváló, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokat szólítjuk meg, amelyek a jövő multijai lehetnek. Számos példát látunk a világból, hogy később nagy multivá váló cégek mivel foglalkoztak a kezdetekkor, hiszen a Samsung például fűszernövényekkel és szárított hallal kereskedett hetven éve, ma pedig a világ legnagyobb okostelefon-gyártója. Nekünk nem volt ilyen szerencsénk a történelemmel: 45 év kommunizmust egy rövid megszakítástól eltekintve 20 év, történetiséget és nemzeti karaktert nem ismerő neoliberális gazdaságpolitika követte. Csupán 2010 óta építjük a jövő nemzeti bajnokait, olyan cégeket, amelyeket máshol 50-120 év alatt építettek fel. A program 2019-es és 2020-as körében eddig már 58 vállalkozás kapott több mint 14 milliárd forint támogatást. Az új pályázati időszakban 100 milliárd forintos kerettel visszük tovább a programot. Azt reméljük, hogy a Magyar Multi Program keretében lesz legalább féltucat olyan vállalkozás 8-10 éven belül, amely regionális szinten vagy a maga réspiacán akár globális multivá, nemzeti bajnokká tud válni úgy, ahogy például a japán Shimano a kerékpárváltók területén. A Magyar Multi Program alprogramja a Zöld Nemzeti Bajnokok, amit szintén megemelt kerettel viszünk tovább, mert hisszük, hogy hazánk élenjárhat a körforgásos gazdaság, az energiahatékony és környezetbarát termékek gyártása területén.

További lehetőséget nyújt a tanulásra a Modern Mintaüzemek program.

A szakértői elemzések szerint azokat a cégeket, amelyek most nem digitalizálnak, nem fektetnek a jövő technológiáiba, öt éven belül a megszűnés veszélye fenyegeti.

Ez a program arra szolgál, hogy az érdeklődő vállalkozások egy Magyarország-térkép segítségével ki tudják választani a tevékenységüket tekintve hasonló és hozzájuk földrajzilag hozzájuk közel eső modern mintagyárakat, amelyekben működés közben tudják megismerni a jövő technológiáit. Rá tudnak keresni például jó-gyakorlatokra az alábbi területeken: big data, adatgazdálkodás, intelligens energiafelhasználás, mesterséges intelligencia, IOT, Ipar 4.0, automatizációs, robotizációs megoldások, CRM-rendszerek, integrált vállalatirányítási rendszerek. A program kezdetén attól tartottunk, hogy a high-tech cégeink majd elzárkóznak attól, hogy megmutassák, hogyan működnek - hiszen a modern technológiák alkalmazása fontos eleme versenyelőnyüknek - de nem várt, kellemes meglepetésben részesültünk.

Eddig minden megkeresett cég az Audi Hungáriától a Continentalon át a Hirschler Glasig – hogy magyar középvállalatot is említsek, – elfogadta felkérésünket és megnyitja kapuit az érdeklődők előtt. Egészen elképesztően izgalmas látni a jövőt ezeknél a cégeknél. Kit ne érdekelne, hogy hogyan gyártják az Audit, vagy annak alkatrészeit, és hogyan alkalmazzák a jövő technológiáit, hogy fajlagosan olcsóbban, termelékenyebben tudjanak működni a versenyben maradásuk és a munkahelyek megőrzésének érdekében.

Tanító és tanuló gazdaságot hirdettünk és örülünk, hogy a koncepció működni látszik.

Pályázati keretösszegeket tud mondani, hogy mire készüljenek az egyes kiírásoknál konkrétan a cégek?

A falusi kisvállalkozásoknak szánt pályázat keretösszege további 50 milliárd forinttal bővül, a technológiaváltó tömegpályázatnál pedig 200 milliárd forint áll rendelkezésre. Ha ezekhez hozzávesszük a Magyar falu vállalkozás-újraindítási program mostani 25 milliárd forintos keretét is, akkor összesen 275 milliárd forintos keretről beszélhetünk.

A Magyar Multi Programban első körben 100 milliárd forintos keretet hirdetünk meg és ennek alprogramjában, a Zöld Nemzeti Bajnokok Programban további 30 milliárd forintot, mert azt látjuk, hogy a zöldgazdaság egy olyan dinamikusan fejlődő ágazat, ami külön támogatásra érdemes. Így ha itt valaki időben lép, akkor a saját területén gyorsabban nemzeti bajnokká válhat, mint más ágazatokban.

A vállalati kutatás-fejlesztést és innovációt (KFI) támogató pályázat keretösszege 136,67 milliárd forint lesz, amely szintén ütemezetten jelenik majd meg. Indul továbbá egy 70 milliárd forintos, vállalati képzéseket, továbbképzéseket szolgáló program is. Ezt a programot is ütemezetten, terveink szerint negyedéves etapokban indítjuk útjára. Az elmúlt három évben a szakképzési rendszer mellett megújítottuk a felnőttképzésünket is. Úgy gondolom ugyanis, hogy a 21. századi munkaerőpiac gyorsan változó technológiai igényeire a gyorsan reagálni képes felnőttképzési rendszer jelentheti a választ. Ez a kulcsa annak, hogy a magyaroknak tartósan legyen munkája és növekedhessen a bére.

Az új felnőttképzési rendszerben lehetőségünk van arra, hogy személyazonosításra alkalmatlan (ún. anonimizált) módon mérjük az ilyen képzések hatásosságát és visszajelzést tudjunk adni a képzőknek és a képzésben résztvevőknek a képzések értékéről. Azért hoztunk létre egy egyszerű Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszert, a FAR-t, amelyben a korábbihoz képest 70 százalékkal kevesebb adatot kérünk be és sokkal gyorsabb is bejelentést tenni, illetve adatot szolgáltatni, hogy big data alapon tudjunk valós visszajelzést adni. Ezáltal

a támogatást valóban azoknak a képzőknek és azokra a képzésekre tudjuk adni, amelyek a legnagyobb foglalkoztatási garanciával és a legnagyobb bérnövekménnyel járnak.

Így olyan képzéseket fogunk tudni támogatni, amelyeket korábban nem lehetett, és biztosítani tudjuk a felnőttképzési rendszer folyamatos megújulását. Látható lesz ugyanis egy nyílt pályakövetési rendszerben, hogy mit és hol érdemes tanulni. Ezentúl arra is lehetőséget biztosítunk, hogy egy vállalati belső képző megnyissa a képzését például a beszállítói előtt is, és ehhez is igénybe vehet majd támogatást.

Hosszú távon nagyon sokat várunk ettől a 70 milliárd forintos továbbképzési kerettől:

nem csak tízezres nagyságrendben tudjuk a munkavállalókat képzéshez és ezen keresztül több ismerethez és jobb készségekhez segíteni, de a pályakövetési rendszerben vissza is fogjuk tudni mérni ezeknek a képzéseknek a munkaerőpiaci hatásait, ahogy azt a fentiekben bemutattam.

Nagyon fontos, hogy a programjaink szellemisége azt a célt szolgálja, hogy a magyar vállalkozások a koronavírus-válság után új struktúrában tudjanak újraindulni. A MIT, a világ egyik legjobb egyetemének kutatói egy francia vállalkozásokat vizsgáló elemzésükben arra keresték a választ, hogy vajon a digitalizáció, az automatizáció és úgy általában a jövő technológiáiba történő befektetés munkahelyeket szüntet-e meg. Meglepő eredményre jutottak. Ahol technológiát váltottak, modernizáltak, automatizáltak,

ahol a tankönyv szerint munkahelyeknek kellett volna megszűnniük, ott a termelékenység 20 százalékos növekedése mellett bővült a foglalkoztatás.

Akik pedig nem modernizáltak, ott csökkent a foglalkoztatás. Magyarországon is erre lehet számítani. Aki meglépi a technológiaváltást, hatékonyabbra, termelékenyebbre hangolja a vállalkozását, az túl fog élni, bővülni is fog, fejlődni fog, aki pedig nem, annál munkahelyek fognak megszűnni. Persze így utólag végiggondolva annyira nem meglepő a tanulmány következtetése, de azért mégsem triviális.

A 2014-2020-as pályázati ciklusban is már volt szakaszos beadás a pályázatoknál, és azoknál akár a teljes keretet is ki lehetett meríteni az első beadási szakasz erőteljes túligénylése esetén. Az imént arra utalt, hogy a teljes pályázati kereteknek csak egy része lesz elérhető az első beadási szakaszban, ami az újraindítás szemszögéből nézve érdekes. Mi az oka ennek?

Az elmúlt két és fél évben kétszer jártam körbe az országot, és közel 3000 vállalkozóval egyeztettem személyesen. Kikértem a véleményüket a programjainkról, és az ő igényeik szerint – valamint a gazdaság versenyképességét szem előtt tartva – alkottuk meg a GINOP Plusz beruházásösztönző, technológiaváltó konstrukcióit. Azt tapasztaltuk, hogy nem mindenkinek van meg azonnal a fejlesztési ötlete és így lehet, hogy az első beadási körből inkább kimaradna, azért, hogy később egy kidolgozottabb projektet adhasson be. Ezért lesznek külön pályázati keretek az egyes beadási szakaszoknál.

Milyen egyéb pályázati újítások várhatók a 2021-2027-es ciklusban?

Az is újdonság ezekben a programokban, hogy a többségük feltételesen vissza nem térítendő támogatás, ami egyrészt azt jelenti, hogy feltételeket kell teljesíteni, és akkor nincs visszatérítési kötelezettség, másrészt azt, hogy az elnyert forrás 100 százalékos előleg formájában gyorsan oda tudjuk adni a támogatói okirat kiállítása után. Így reményeink szerint nem lesznek likviditási nehézségei ezeknek a vállalkozásoknak. A támogatás megtarthatóságának vagy visszafizetési kötelezettségének lesz egy K.O. kritériuma. A nyertes cégek olyan beruházásokat hajtanak végre, amilyeneket csak szeretnének, de bizonyos, a méretükre és a tevékenységi körükre vonatkozó digitalizációs és jövő technológiáival kapcsolatos feltételeknek meg kell felelniük. A Valin és a Modern Mintaüzemek programon keresztül adunk nekik lehetőséget, hogy megismerjék a területükön elérhető, a világ élvonalát jelentő technológiai megoldásokat.

A K.O. kritérium bevezetését azért látjuk szükségesnek, mert a digitalizációra és a jövő technológiáira a vállalkozások többsége úgy tekint, mint ahogy az emberek általában a fogorvosi beavatkozásra tekintenek: a többség addig halogatja, hogy elmenjen a fogorvosához, amikor már túl késő.

Holott egy időbeli fogászati beavatkozással a lehető legkisebb fájdalommal fogak menthetők meg. Ugyanez a helyzet a digitalizációval és a technológiaváltással is: aki időben lép, munkahelyeket erősít meg, aki nem, munkahelyeket veszít.

A harmadik fontos újdonság, hogy ennek a szakaszos beadásnak és felosztott pályázati keretnek lesz egy olyan hatása is, hogy így

azt is vállalni tudjuk, hogy az átlagos bírálati idő 45-60 napra rövidül.

Ez azt jelenti, hogy a benyújtást követően 1,5-2 hónapon belül a vállalkozók támogató okirattal rendelkeznek majd, és megérkezhet a számlájukra a pénz. Korábban ilyen nem volt a magyar vállalkozásfejlesztés történetében.

Korábban is sokszor hangzott már el ígéret a gyors pályázati elbírálására. Most az új ciklusban az említett szakaszos beadáson és felosztott pályázati kereten túl mi teszi lehetővé, hogy most valóban érdemben rövidüljön az elbírálás?

Ezek olyan felhívások, amelyek ún. egyszerűsített eljárás keretében kerülnek elbírálásra. A másik, hogy a vállalás mögött most vannak olyan informatikai fejlesztések, amelyek egyszerűsítik a vállalkozások jogosultsági kritériumainak az ellenőrzését. Ilyen lesz a Valin hamarosan megjelenő kkv-minősítő rendszer is, ami azt jelenti, hogy a vállalatok 65 százalékára azonnal - automatikusan, mindenféle egyéb ellenőrzés nélkül - meg fogjuk tudni mondani, hogy valóban kkv-e és így valóban indulhat-e az adott pályázaton. Ez nagyon sokat fog gyorsítani a rendszer működésén.

Említette, hogy a most várható gazdaságfejlesztési pályázatok többsége feltételesen visszatérítendő támogatást tartalmaz. Lesz olyan felhívás, ami tisztán vissza nem térítendő támogatást kínál?

A KFI-források ilyenek lesznek, valamint a Magyar falu vállalkozás-újraindítási program, az összes többivel pedig úgy lehet számolni, hogy feltételesen vissza nem térítendő konstrukciókról beszélünk.

A legfrissebb adatok szerint a koronavírus-válság mellett is 4,6 millió felett, rekord közelében jár a foglalkoztatottság Magyarországon. A korábbi EU-pályázatoknál a munkahelyek növelése, illetve megtartása volt az egyik fontos elvárás, amit az újraindulással várható visszapattanás mellett aligha lehetne teljesíteni. Most mi lesz az egyik fő elvárás ezekben a pályázatokban?

Az ún. egyszerűsített beadású és elbírálású programjainkban

a nyertes cég bruttó hozzáadott értékének, vagyis leegyszerűsítve a bértömeg és a profit összegének a nemzetgazdasági átlag kétszeresével kell tudni bővülnie.

A vállalkozó dönti el, hogy mennyit költ bérekre és mennyit halmoz fel profitban. A bruttó hozzáadott értéket úgy is lehet növelni, hogy valaki a béreket növeli, úgy is, hogy új munkaerőt foglalkoztat, meg úgy is, hogy a profitot növeli. Szabatosan és pontosan a vállalkozások bruttó hozzáadott értékét az alábbi képlet szerint határozzuk meg: értékesítés nettó árbevétele + aktivált saját teljesítmény – anyagjellegű ráfordítások.

A Magyar Multi Programban pedig az az elvárásunk, hogy a nemzetgazdasági átlag négyszeresével növekedjenek a támogatott vállalkozások, elvégre mégis a legkiválóbbakról beszélünk. A vállalati bruttó hozzáadott érték növekedés a garancia a bérek növekedésére és arra, hogy a beruházás támogatásként adott adófizetői forintok megtérülnek.

Lehet olyan helyzet, hogy valamely vállalkozás nem tud ilyen mértékben növekedni. Ebben az esetben is lehetősége lesz a feltételesen vissza nem térítendő támogatások egy részét átfordítani. Ha részt vesz a tudásátadásra építő programjainkban, ha például a modern mintaüzemekben megismerkedik a jövő technológiáival, ha megvalósítja a digitalizációs beruházásait, és nem terheli gyakori módosításokkal a pályázatokat bonyolító intézményrendszert, akkor is vissza nem térítendővé forgathatja a kapott támogatása összesen 40 százalékát.

Hogyan lehet még növelni a rekordközeli foglalkoztatottságot? Milyen tartalékokat lát a kormány?

A tartalék a fiatalok, az alacsony végzettségűek, a gyermeket vállaló nők, az idősebb korosztályok, valamint a külföldről hazatérők között keresendő. Kezdjük a végén:

a kormány azt a vállalását, hogy több munkahelyet teremt, mint amennyit a vírus elpusztított, teljesítette.

Ugyanis 16 500 fővel többen dolgoznak ma a vállalkozásoknál az első negyedév átlagában, mint a tavalyi év azonos időszakában és 16 900 fővel kevesebben közfoglalkoztatásban. A közel 39 ezerrel alacsonyabb foglalkoztatási szint annak köszönhető, hogy ennyivel csökkent a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjainak a száma. Ez egy jelentős rejtett tartaléka az újraindulásnak.

A 25 év alattiaknak 2022. január 1-jétől biztosítjuk az szja-mentességet, ami jelentős ösztönző erő lesz a foglalkoztathatóságukban, éppúgy, mint a megújult szakképzési rendszer keretében kereshető adómentes jövedelem, valamint a duális képzésekben részt vevő cégeknek adott, náluk tanuló és dolgozó fiatalok után járó fejpénz. És akkor még nem szóltunk a Tanítsunk Magyarországért mentorporgramról, amellyel az a célunk, hogy minden kistelepülésen élő, most általános iskolás gyerek 2030-ra legalább szakmával rendelkezzen.

Az idősebb – nyugdíjas korú – honfitársaink foglalkoztatását jelentős adókönnyítésekkel támogatjuk: a munkavállalói járulékok elengedése mellett a szocho-t sem kell megfizetniük a vállalatoknak a nyugdíjas foglalkoztatottjaik után.

Hazánkban a nők foglalkoztatásának egyik legfőbb gátja, hogy a rugalmas foglalkoztatási formák nálunk nem annyira elterjedtek, mint a fejlettebb nyugati országokban. Hisszük, hogy a koronavírus-válságban lehetőségek is rejlenek és ezeket meg is tudjuk ragadni:

azok a rugalmas foglalkoztatási formák, amelyek beváltak, mintául szolgálhatnak a gyermeket nevelő nők foglalkoztatására.

A másik nehézséget a gyermekelhelyezés jelenti, ezért 2010-hez képest már mostanra 60 százalékkal bővítettük a bölcsődei férőhelyek számát, 2022-re 12 év alatt pedig több mint megduplázzuk, ahogy az óvodai férőhelyek számát is 16 ezerrel növeltük.

Emellett azok a foglalkoztatáspolitikai és vállalati belső képzési programok, amiket meghirdettünk, és meghirdetünk, mind segíteni fognak a munkaerőtartalékok mozgósításában. A válság alatt Európában egyedülálló módon indítottunk 8 hetes ingyenes informatikai képzést, amelyrőlit Margarethe Vestager asszony, az Európai Bizottság digitalizációért felelős alelnöke is elismerően nyilatkozott. A programra több mint 60 ezren jelentkeztek, 40 ezren el is végezték, 8 ezren pedig sikeres vizsgát tettek. Ebből a 8 ezerből választottuk ki azt az ezer főt, akik programozóként, tesztelőként és kódolóként a napokban tesznek vizsgát. Azt gondoljuk, hogy az ilyen képzéseknek köszönhetően azok is meg tudják találni a számításukat Magyarországon, akik korábban több fantáziát láttak a külföldi munkavégzésben, most viszont hazahozzák a tudásukat és tapasztalatukat.

Azon dolgozunk, hogy a beruházásösztönző, az innovációt ösztönző támogatási programjainkkal, valamint a képzéseinkkel és a foglalkoztatáspolitikai eszközeinkkel átvezessük a magyar munkavállalókat a 21. századba. Mert így lesz a jövő magyar, high-tech és zöld.

Címlapkép és képek forrása: Innovációs és Technológiai Minisztérium