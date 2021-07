Ősszel megszülethet a megállapodás az EU-pénzekről, de Brüsszel belátásán múlik a menetrend

„Arra számítok, hogy még idén ősszel megszületnek a megegyezések és megindul a programok uniós finanszírozása is”, de a tényleges menetrend valójában az uniós szervek belátásán múlik - jelentette ki a Helyreállítási és Ellenállóképesség Terv (HET), illetve az új uniós Operatív Programok elfogadásának kilátásairól a Portfolio-nak adott exkluzív nagyinterjúban Ágostházy Szabolcs. A Miniszterelnökség uniós fejlesztésekért felelős államtitkára felfedte, hogy konkrétan milyen területeken vannak elvárásai az Európai Bizottságnak a HET és az új uniós programok elfogadásáért cserébe, és ezek közül melyeket vállalja a kormány, illetve melyeket utasítja el politikai nyomásgyakorlásra hivatkozva. Ágostházy egyrészt azt hangsúlyozta, hogy ha az Európai Bizottság a jog talaján marad, akkor nem talál majd fogást a magyar gyermekvédelmi törvényen, másrészt azt, hogy nincs pénzügyi kényszerhelyzetben az államháztartás, azaz a HET és az új programok elkezdéséhez idén szükséges mintegy 900 milliárd forintnyi forrást különösebb nehézség nélkül elő tudja finanszírozni. Az államtitkár jelezte, hogy a 2014-2020-as ciklus folyósításainál sem lát „kirívó kockázatokat” és részletesen beszélt a Norvég Civil Támogatási Alap folyósításának eddigi elmaradása okairól is.

A friss jogállamisági jelentés, egy éleshangú uniós biztosi interjú, a magyar kormányfő rádiónyilatkozata és a gyermekvédelmi törvényre is utaló friss kormányhatározatok tükrében most hogyan látja a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (HET) elfogadásának a kilátásait? (Az interjú július 26-án készült.)

Érdemes a válasz kapcsán kettébontani az elmúlt hónapokat. Június végén, július elején már valóban csak pár napra voltunk attól, hogy az Európai Bizottság lezárja a helyreállítási tervünk értékelését, és következő fázisként még júliusban megszülethetett volna a tanácsi jóváhagyó döntés is. Ezen a menetrenden alapvetően változtatott a gyermekvédelmi törvény elfogadása.

Egyértelműen úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság az Európai Parlament politikai nyomásgyakorlásának engedve hátráltatja hazánk helyreállítási tervének elfogadását.

A gyermekvédelmi törvénynek teljesen különálló ügynek kellene lennie a helyreállítási tervünktől egyrészt azért, mert nincs köze a tervezett fejlesztésekhez, másrészt az a törvény nem érint semmilyen uniós kompetenciát, nemzeti hatáskörökről van szó. A törvény elfogadásával ennek ellenére volt egy nagyobb töréspont a folyamatban. Azóta is folyamatos az egyeztetés a Bizottsággal, viszont most már nem szakmai kérdések befolyásolják a tárgyalást. Úgy is mondhatnám, hogy szakmai köntösbe bújtatott politikai akadályozó, lassító tevékenységeket tapasztalunk.

A gyermekvédelmi törvény kapcsán kezdeményezett népszavazás ezt a vitát tartóssá teszi?

Vagy lezárja. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a lehető leggyorsabban lezárjuk az unióval való tárgyalásokat. Ugyanakkor beláttuk, hogy erre nem érdemes mindenáron várni. Ezért döntött úgy a kormány a múlt héten, hogy azonnal megindítjuk az összes tervezett programot, amint a helyreállítási terv is tartalmaz. Az erről szóló kormányhatározat múlt hét pénteken megjelent. A nemzeti költségvetés finanszírozásával megindítjuk a helyreállítási programok megvalósítást, mert a pandémia okozta gazdasági és társadalmi nehézségeknek az orvoslását politikai viták nem lassíthatják. Hála Istennek az elmúlt 10 év gazdasági eredménye bőven lehetővé teszi ezt és közben várjuk, hogy az EU csatlakozzon a magyar sikerekhez, amit ennek a tervnek a végrehajtása fog okozni.

A népszavazás csak január-februárban várható. Hogyan lehetséges így az, amit mondott, hogy a viták lehető leggyorsabb lezárásában érdekeltek?

Nagyon bízom benne, hogy a helyreállítási tervről szóló megegyezéssel ezt az időt már nem kell megvárnunk. A mi tervünk minden előírt feltételnek megfelel, innentől kezdve csak az uniós szervek belátásán múlik, hogy be kívánják-e tartani a saját magukra is kötelező szabályrendszereket, vagy ezeken túlterjeszkedve értelmezik a saját mozgásterüket, és olyan témákat tesznek a tárgyalás részévé, amiknek semmi közük nincs hozzá.

Melyek a legnagyobb akadályozó tényezők most a HET elfogadásának útjában?

Érdemes megint két idősíkra bontani a választ. Július elejéig nem voltak akadályozó tényezők, hiszen a 8-9 hónapos tárgyalás során már minden szakmai kérdést lezártunk. Ezt követően azonban teljesen új elvárásokat is megfogalmaztak, illetve korábban lezárt ügyekben olyan verziót tettek megint a tárgyalóasztalra, ami a korábbi lehetőségek közül a leginkább elfogadhatatlanokat képviselte, mintha korábban nem is beszélgettünk volna ezekről. Pedig addigra már kölcsönösen megnyugtató megoldások születtek a most általuk újra vitatott területeken. Ez a gyakorlat – összevetve a gyermekvédelmi törvény elfogadásának idejével – nehezen értelmezhető másként, mint politikai nyomásgyakorlás eredménye.

Lezárt ügyeket újra felhozni nem korrekt, főleg akkor, ha az összes magyar gyakorlat kapcsán, amit jelen fázisban is kritizál a Bizottság, kettős mércét alkalmaz a többi uniós tagállamhoz képest. Számtalan olyan ügy van, ahol a magyar szabályozás sokkal inkább megfelel az uniós szervek által hangoztatott elvárásoknak, mint a tagállamok jelentős részében.

Ugyanazok a megoldások, amik más tagállamokban elfogadottak, nálunk állítólag az európai értékek és közös szabályok megsértését jelentik.

És amikor ezekre felhívjuk a figyelmüket, akkor jellemzően olyan észrevételeket kapunk, hogy rendben van, máshol valóban van elvileg vitathatóbb szabályozás érvényben, de ott kevesebb kritikát hallanak a Bizottság oldalán. Innentől viszont nem valós tényekről, adatokról beszélgetünk, hanem véleményekről és szubjektív megélésekről. Ilyen fajsúlyos ügyekben, mint a gazdasági és társadalmi helyreállítás egy világjárvány után, merő felelőtlenség ilyen mértékű szubjektumot ültetni a tárgyalásokba.

Mindezek tükrében hogyan lehet kijönni ebből a tartósnak látszó vitából? A magyar kormány tervez pótlólagos felajánlásokat, vállalásokat a bizottsági elvárásokra?

Nem nálunk van a labda. Legutóbb múlt héten válaszoltunk az összes bizottsági elvárásra. Legjobb meggyőződésünk szerint a válaszaink messze kielégítik az uniós közös szabályok végrehajtását. Ők azonban egyelőre nem találták a válaszokat kielégítőnek, illetve további időt kértek azok megvizsgálásához. Pedig nem bonyolult kérdésekről van szó. A Bizottság azóta formálisan is javasolta az értékelési szakasz meghosszabbítását. Ezt mi tudomásul vesszük, ugyanakkor álláspontunk szerint a hosszabbításnak szakmai oka nincs.

Az összes, általunk már benyújtott terv, illetve a kiegészítő kérdésekre adott válaszaink bőven alkalmasak arra, hogy a tervünket elfogadják. Az uniós intézmények oldalán van szükség további belátásra.

Olyan jellegű elvárásokat kaptunk, amelyek akár a 22-es csapdájaként is aposztrofálhatók, mert egy magyar alkotmányos rendszerben nyilvánvalóan nem megvalósítható szabályozást kérnek rajtunk számon, amely ráadásul alkalmatlan is lenne az általuk kívánt hatás elérésére. Jogállamiságinak titulált igényeket támasztanak, miközben azok teljesítése jogállami keretek között nem lehetséges. Olyan javaslatokat kapunk, amelyeken még Montesqieu is elképedne.

A bizottsági nyomásgyakorlásban van olyan, hogy például az OLAF ajánlása alapján itthon elindult, de vádemelés nélkül lezáródott ügyészségi vizsgálatokat újra kelljen nyitni bírósági felülvizsgálat alapján?

Ezekről is szó van. Amikor az OLAF kezdeményezéséről beszélünk, akkor ne felejtsük el azt sem, hogy az uniós szervek sem mindig találják megalapozottnak az OLAF ajánlásait. Például az OLAF felügyelő bizottságának 2019-es jelentése szerint az OLAF – azaz saját maga által – meghatározott vizsgálati prioritásokat 57 százalékban nem veszik figyelembe, és ad hoc alapon indítanak eljárásokat. Emellett az Európai Számvevőszék 2019-ben különjelentésben foglalkozott az OLAF tevékenységével és szintén súlyos kritikákat fogalmazott meg: a bizottsági szervek (főigazgatóságok) szerint az OLAF zárójelentései közvetlenül nem támasztják alá az OLAF által visszafizetésre ajánlott összeget.

Tehát önmagában azt, ha Magyarországon az uniós átlagnál több ügyben vizsgálódik az OLAF és tesz ajánlásokat, nem tekinthetjük automatikusan szakmailag megalapozottnak.

Ugyanakkor ellenünkre sincsenek ezek az ügyek, mert legalább segítenek eloszlatni az esetlegesen felmerülő kételyeket.

Ha szakmai szinten nézzük, akkor kifejezetten jó az OLAF-fal való együttműködés. Az OLAF által tett igazságügyi ajánlásokra a magyar ügyészség minden esetben elindítja az eljárásokat, vagy a meglévő vizsgálathoz csatolja az OLAF vizsgálat dokumentumait. Ezen túlmenően pedig az ügyészség az OLAF által igazságügyi ajánlással lezárt vizsgálatok 67 százalékban vádat is emel. Az uniós átlag 37 százalék. Ha úgy tetszik, több mint másfélszeresen túlteljesítjük az uniós átlagot. Ennek ellenére vannak velünk kapcsolatban súlyos kritikák.

Elhangzik az is, hogy nem kellően segítjük az OLAF tényfeltáró vizsgálatait. Érdekes vélemény ez is, tekintve, hogy összesen két olyan ügyről tudunk, ahol az elmúlt 17 évben az OLAF vizsgálata érdemi akadályba ütközött és annak sem a magyar hatóságok voltak az okozói. Vannak olyan tagállamok, ahol az OLAF ajánlására megindult eljárások száma nulla.

Az az érdekünk, hogy az összes szabálytalanságot megelőzzük, és ha történtek szabálytalanságok, ami mindenhol előfordulhat, akkor ezeket feltárjuk, és se a magyar adófizetőknek, se az uniós adófizetőknek ne származhasson ebből káruk.

Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós biztos múlt kedden azt nyilatkozta, hogy két előfeltétele van az új uniós pénzek folyósításának: az egyik az igazságügyi reform, a másik pedig a korrupcióellenes intézkedések. Miről szólnak most a tárgyalások?

Reynders biztos a magyar sajtó tolmácsolásában olyat mondott, ami tudomásunk szerint nem felel meg a Bizottság álláspontjának. Korrupcióellenes intézkedésekről valóban tárgyalunk, de ebben nincs semmi újdonság.

Az uniós támogatások szabályos, átlátható felhasználása közös érdekünk. Minden tagállamnak van itt tennivalója, így nekünk is. Igazságügyi reformról viszont nincs szó.

A nyilatkozat után kértem a tárgyalásokon ennek tisztázását, de ők is azt jelezték, félreértésről lehet szó. Tehát ebben az ügyben két dolog képzelhető el: vagy Reynders biztos úr ismeri már az ítéletet a tárgyalás lefolytatása előtt – amit jobb nem feltételezni –, vagy a magyar sajtó értelmezte félre a szavait, állított valótlant, ugyanis külföldi forrásokban sem találtuk nyomát ilyen állításnak.

Akkor ez egy egyéni akció volt az uniós biztos részéről?

Kellemetlen gyakorlat, hogy miközben a Bizottságnak az uniós szerződések őreként kellene működnie, politikai szerepet vesz fel. Ez a gyakorlat a Junckers-vezette Bizottság alatt indult el, és okkal feltételezhetjük, hogy ez egy veszélyes folyamat. Fennáll a veszélye annak, hogy a politikai szerep felvállalása a szakmaiság és objektivitás kárára megy, az intézmények közötti kölcsönös megfelelési kényszer fogja motiválni a tárgyalásokat bármilyen témában, és nem a valóság.

Visszatérve a korrupcióellenes intézkedésekre, ott most miről folynak a tárgyalások?

A helyreállítási terv részeként megterveztünk nagyjából 5-7 olyan intézkedést, amelyek a korrupciós kockázatok további csökkentésére irányulnak.

A magyarországi korrupcióellenes stratégia következetes végrehajtásában elkötelezettek vagyunk. Folyamatosan javulnak a mérhető mutatók szerint is a korrupciós kockázatok kivédési eszközei.

Ha csak két példát említek, felállítunk többek között egy korrupcióellenes munkacsoportot (amelynek már vannak előzményei) több magyar szerv részvételével, amelybe szintén bizottsági javaslatra civil szervezetek bevonását is vállaltuk. Valamint bevezetjük az Arachne nevű kockázatelemző rendszert, amit a Bizottság dolgozott ki. Ennek a szakmai alkalmasságával kapcsolatban vannak erős fenntartásaink, de mivel minden hasonló ügyben azt vállaljuk, hogy azokat a gyakorlatokat vesszük magunkra, amelyeket az uniós tagállamok többsége alkalmaz, ezért ebben a kérdésben is így tettünk.

A friss kormányhatározat azt emlegette, hogy elutasítja a kormány a kettős mércét. Vannak még olyan tárgyalási területek, amelyeken ennek a veszélyét érzik?

E tekintetben is következetes a Kormány, minden ügyben azonos elvárással élünk. A jelenlegi tárgyalásokon is vannak olyan kérdések, amelyekben nyilvánvalóan tetten érhető a kettős mérce, ezekben nincs is megállapodás. A Bizottság bármely elvárása kapcsán csak olyan megállapodásokba tud belemenni a magyar kormány, ahol egyértelműen kizárható, hogy a magyar állam bármilyen szempontból hátrányos megkülönböztetésben részesülne.

Az egyik friss kormányhatározat a pályázati rendszeren kívüli intézkedések között csalásellenes és korrupcióellenes stratégiai lépéseket is tartalmaz idén negyedik negyedévi megvalósítási dátummal. Ezek új felajánlások?

Amire Ön utal, az a helyreállítási terv intézkedési listáját jóváhagyó kormányhatározat. Amiket kérdez, azok korábbi megállapodás szerinti elemek. Szeretném kiemelni, hogy ez az intézkedési kör július elején még teljesen rendben volt. Ezeken túlmenő újabb elemekkel támad minket a Bizottság.

Milyen menetrendben gondolkozzanak a piaci szereplők, mikorra lehet megállapodás a magyar HET-ről?

Az egyedüli valódi kérdés az unió általi refinanszírozás időbelisége. A beavatkozások egy részét már a múlt heti kormánydöntést megelőzően is elkezdtük, most pedig valamennyinek a gyors megindítása mellett döntött a kormány. Az idei költségvetésben 450 milliárd forintot biztosítottunk a programok megkezdésére, azaz nagyjából ennyit tervezünk idén felhasználni a helyreállítási terv kapcsán, de ez egy felülről nyitott keret. Ha jobban haladunk, akkor tudunk több finanszírozást biztosítani.

Az egyedüli kérdés tehát az, hogy a Bizottság hogyan kezdi el a folyósítást. Itt mi kivárunk.

Az elmúlt évek gazdaságpolitikájának köszönhetően nem vagyunk pénzügyi kényszerhelyzetben, a szükséges források rendelkezésre állnak.

Az reális forgatókönyv, hogy csak a választások után, valamikor jövő nyáron-ősszel rendeződik ez a vita, így tehát addig nem fogadja el a Bizottság a HET-et és nem is folyósít belőle pénzt?

Nem reális. Ha erre kerülne sor, az az unió megítélésének a súlyos erodációjával járna. Olyan mértékű kiszámíthatatlanságot hozna a rendszerbe, ami hosszú távon bármely tagállam számára elfogadhatatlan lenne.

Ezért arra számítok, hogy még idén ősszel megszületnek a megegyezések és megindul a programok uniós finanszírozása is.

A magyar kormány pozíciója az összes nyitott vagy újranyitott kérdésben világos, nincs technikai akadálya egy gyors megegyezésnek.

Az idén őszi megegyezés lehetősége pozitív üzenetnek tűnik.

A Bizottság múlt pénteken szeptember végéig való hosszabbítást javasolt a helyreállítási terv jóváhagyásáról szóló tárgyalásokhoz. Ez is arra utal, hogy reális keretek között addig szerintük is le tudjuk zárni a tárgyalásokat.

Hogyan áll a 2021-2027-es Partnerségi Megállapodás előkészítése, és az új Operatív Programok szintén bizottsági elfogadtatása? Ott is ugyanazok a vitás kérdések jönnek elő, mint a HET-nél?

A napokban nyújtjuk be a Partnerségi Megállapodás új munkapéldányát, és az összes új operatív programunknak már legalább a második, de néhány esetben már a harmadik munkaváltozata van kint Brüsszelben. Az egyeztetések az eredeti ütemtervnek megfelelően haladnak, ha minden jól megy, a Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok elfogadására még idén sor kerül.

Az, hogy mennyire politikai kontextusba került a helyreállítási terv, abból is látszik, hogy az összegszerűségében nagyságrendekkel nagyobb büdzsét jelentő Operatív Programok tárgyalásainál a közvetlen politikai befolyásolást még nem érezzük.

Ha a politikai nyomásgyakorlás megjelenne az Operatív Programoknál is, akkor lehet, hogy nem ebben az évben végzünk azok elfogadtatásával, hanem jövő év elején. De ez még mindig jobb lenne, mint a 2014-2020-as ciklus elején, amikor másfél évbe telt, mire jóváhagyták a programokat. Ehhez képest még időt is nyerünk.

Az egyedüli kérdés, hogy a politika áldozatává válik-e a fejlesztéspolitika, vagy megmarad a nemzetek érdekeit képviselő szakmai kérdéskörnél.

A gyermekvédelmi törvény és annak a brüsszeli megítélése kimerítheti-e az új forrásfelhasználási rendelet azon ún. feljogosító feltételét, hogy a Bizottság ne fogadja el a Partnerségi Megállapodást és az Operatív Programokat?

Nem. Ami logikailag kapcsolatba hozható lenne a törvénnyel, az az Alapjogi Charta, ami valóban ún. horizontális feljogosító feltétel.

Ennek leginkább a 14. cikke releváns a gyermekvédelmi törvény kapcsán, amely rögzíti a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak.

Érintett lehet még – és a helyreállítási tervről szóló tárgyalások alapján a Bizottság csak ez utóbbit tartja figyelemre méltónak – a diszkrimináció tilalmával foglalkozó 21. cikk, amely példálózó jelleggel nagyjából 15 olyan tulajdonságot, körülményt nevesít, amellyel érintetteket védeni kell a diszkrimináció ellen. Ezek között szerepel többek között az etnikai származásra, a vallásra, politikai véleményre, nemre vagy a szexuális orientációra tekintettel védendő csoport.

Az Alapjogi Charta érvényesülése Magyarországon nem is kérdés, természetesen maradéktalanul egyetértünk – azon túl is, hogy alkalmazását kötelezőnek fogadtuk el – a diszkrimináció tilalmával is.

Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy helyreállítási alap kapcsán egyes elemeknél a Bizottság szelektíven emel ki védendő csoportokat, amelyek diszkriminációmentességét biztosítanunk kell. Ezt nem értjük. Hogy lehet egy-két csoport ennyivel fontosabb a többinél, miközben sem diszkriminációnak való kitettségük, sem számosságuk nem ezt indokolja.

Ugyanakkor nem támogatják, hogy a Charta-ra való hivatkozások során a 14. cikket is idézzük, ami a szülők nevelési formák megválasztására való jogával foglalkozik.

Remélem, hogy az Operatív Programok tárgyalásainál ilyen vitákra nem kerül sor.

Jól értem, hogy Ön azt mondja: ha a Bizottság végig a jog talaján marad, akkor nem talál fogást a gyermekvédelmi törvényen?

Így van. Ha számítanak még a tények, akkor nem lehet gond a gyermekvédelmi törvénnyel sem.

Ha tehát érvelése szerint nem késleltetheti a Bizottság az új Operatív Programok elfogadását, idén mekkora potenciális kifizetés várható itthon ezekből a programokból, amit elő kell finanszírozni?

Ebben az évben a helyreállítási terv idei költségeit várhatóan meghaladó összegeket használunk fel az új Operatív Programokból is. A GINOP Pluszból meghirdetett első KKV-pályázat forrása önmagában 200 milliárd forint.

Emlékeztetnék rá, hogy az idei költségvetési törvényben mintegy 2500 milliárd forintnyi fejlesztési forrás szerepel, amit uniós programok keretében fizetünk ki. Ez persze tartalmazza a 2014-2020-as ciklus még hátralévő kifizetéseit és a vidékfejlesztési támogatásokat is a már említettek mellett.

A fentiek alapján a HET-ből és az új Operatív Programokból is mintegy 450-450 milliárd forint körüli idei kifizetéssel számolnak, tehát ezermilliárd forinthoz közelítő előfinanszírozásról beszélhetünk, ha Brüsszelből idén nem érkezik folyósítás.

Igen, és ha úgy nézzük, ebben nincs semmi meglepetés, mert az előfinanszírozásban csak a helyreállítási terv az új elem. Egyébként az Operatív Programokat mindig is előfinanszírozzuk és jellemzően nagyjából egy év késéssel jönnek be ezek a pénzek ahhoz képest, hogy itthon a költségvetés megelőlegezi a nyerteseknek.

Hogyan látja a lassan lezáráshoz közelítő 2014-20-as periódust? Mennyi pályázati kiírás várható még? A pénzek brüsszeli folyósításában lát-e kockázatokat?

Jelentős pályázati felhívások a 2014-2020-as periódus terhére már nem várhatók, legfeljebb maradványösszegekről lehet szó. A teljes nemzeti keretünket kérdés nélkül fel tudjuk használni 2023 végéig. Itt uniós összehasonlításban is kifejezetten jól állunk, mert a hétéves keretünk 65 százalékát már átutalta a Bizottság Magyarországnak, miközben a magyar kormány már a hétéves keret 106 százalékát kifizette és nagyjából a 117 százalékát lekötötte. A 100 százalékon felüli tervezés pedig a legtöbb esetben azt jelenti, hogy a formálisan az eddigi időszak terhére kötött szerződéseket majd az új időszak kereteire fogjuk tudni elszámolni, hiszen a két időszak felhasználási ideje átfedésben van.

A brüsszeli folyósítás tekintetében nem látok kirívó kockázatokat, az itthon már kifizetett pénzek Bizottság általi megtérítése rendben megy.

A kockázati szintjeink hasonlóak a többi tagállaméhoz és eddig is tudtuk ezeket kezelni.

A pályázati pénzosztás terén ki kell térnünk egy másik nemzetközi vitára is, ami a 77 milliárd forintos norvég civil alap körül zajlik. Mi az oka annak, hogy ebből egyelőre továbbra sem jönnek a pénzek?

Tavaly decemberben írtunk alá egy együttműködési megállapodást a donor országokkal, akiknek az Európai Gazdasági Térséghez való csatlakozásuk miatt támogatás kifizetési kötelezettségük van 15 ország felé. Magyarországon ennek a csomagnak az elfogadása az elmúlt évek vitái miatt lassabb volt a többi támogatotthoz képest. Sikerült ugyanakkor megállapodni elég tiszta és átlátható feltételekben abban is, hogy mi alapján választjuk ki a norvég civil alap forrásait továbbpályáztató konzorciumot Magyarországon.

Két pályázati kört tartottunk tavasszal, a második körben a norvégok által megbízott értékelő szervezet hét konzorciumot alkalmasnak talált. Ebből mi hatnak a támogatása mellett bármikor kiállunk, a norvégok azonban egyetlen egy konzorciumhoz ragaszkodnak, ugyanahhoz a konzorciumhoz, amely az előző években is vitte a pályáztatást.

A magyar állam álláspontja teljesen egyértelmű: a norvég támogatások kapcsán is abban vagyunk érdekeltek, hogy azoknak a felhasználása teljesen politikamentesen tudjon lezajlani, és ne válhasson senkinek a játékszerévé.

Éppen ezért olyan konzorciumokat támogatunk, akiknek a hazai elismerése vitán felül áll, politikától függetlenek, illetve nemzetközi reputációval is rendelkeznek. Ezeket a norvég kormány nem tartja támogathatónak, és ugyanazt a szervezeti kört szeretnék kiválasztani, amely Magyarországon politikai játéktér szereplőjévé vált.

Mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen nemzetközi támogatási program nem szabad, hogy politikai eszközrendszerbe kerüljön. A semlegesség pártján vagyunk, hétből hatot bármikor támogatunk, Norvégia pedig egy, politikailag nem semleges konzorcium mellett tette le a voksát. Ezt a helyzetet nem értjük, de amennyiben meggondolják magukat, akkor mód van arra, hogy a két kormány megegyezésével új pályázati kört írjunk ki.

Ez a vita régóta tart. Meddig húzódhat még?

Egyedül a norvégokon múlik. Egy újabb pályázati kör kiírása, pályázatok benyújtása és a technikai átfutás újabb hónapokba telik. Meglátjuk. Az idő fogy, mert ezt a 77 milliárd forintot 2024 végéig fel kellene használni.

A vita egyébként ennek az összesen mintegy 5%-át kitevő civil alapot érinti, a többi rész tekintetében már megszülettek a szükséges megegyezések.

Ha a támogató államok arra játszanának, hogy a végén ne legyünk képesek felhasználni, ez is egy reális szcenárió, ugyanakkor emlékeztetnék arra, hogy ez nem az ő önzetlen adományuk, hanem a szabadpiacból eredő előnyökért cserébe vállalták ezeknek a tagállamoknak a támogatását. Ha úgy tetszik, nem tartják be a nemzetközi egyezményeket. Nyilvánvalóan egyválasztásos, elfogult döntésbe próbálnak minket belekényszeríteni, de Magyarország nem egy olyan ország, amely pénzért cserébe bármire hajlandó lenne. Csak fair feltételek mentén lehet szó bármilyen együttműködésről. Mi továbbra is nyitottak vagyunk, és örömmel vennénk, ha a nemzetközi szerződéses kötelezettségét Norvégia is teljesítené.

