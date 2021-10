Idő kérdése, és Magyarországon is sor kerülhet olyan vitára, ami Lengyelország és az EU között zajlik

A lengyel alkotmánybíróság múlt héten arról döntött, hogy az igazságügyi reform ügyében hozott elmarasztaló Európai Bírósági ítéletet nem kell végrehajtania, a lengyel alkotmány ugyanis elsőbbséget élvez az EU-s jog felett. A döntés heves indulatokat váltott ki, Lengyelország ugyanis - Magyarországgal együtt - az elmúlt időszakban többször is megkérdőjelezte az EU nemzetek feletti jellegét, politikai szempontból így erős üzenet volt a döntés. De jogi szempontból mennyire állja meg a helyét a lengyel érvelés, avagy az uniós vagy a nemzeti alkotmány élvez elsőbbséget? Volt-e már példa hasonlóra? Mennyire erodálja egy ilyen döntés az EU jogrendjét? Ezekről kérdeztük Dr. Vincze Attila egyetemi magántanárt, az európai uniós jog szakértőjét. A jogász szerint a magyar Alkotmánybíróság 2016 óta egyre több határozatában hivatkozik a nemzeti alkotmány szuverenitására, és az alkotmánynak számos olyan módosítása volt, amely az ilyen konfliktusokra kiválóan alkalmassá teszi.

Portfolio: A lengyel Alkotmánybíróság szerint a lengyel alkotmány az EU-s jog felett áll, és így a kormánynak nem is kötelessége betartani az Európai Bíróság fegyelmi kamara ügyében hozott ítéletét. A kormány úgy érvel, hogy az Európai Bíróság az alapszerződéshez képest kiterjeszti az EU-s szervek hatáskörét. Mennyire állja meg ez a helyét ez az érvelés? A nemzeti jogkör tényleg elsőbbséget élvez az EU-s jog felett?

Vincze Attila: Az Európai Unió jogának több alapelve van: az egyik az elsőbbség, de legalább ilyen fontos a korlátozott eseti felhatalmazottság elve. Az elsőbbség azt jelenti, nagyon egyszerűen, hogy ha a tagállami és az uniós jog között ellentét áll fenn, akkor az uniós jog alkalmazandó. Ezért is fontos az, hogy ez az elsőbbség honnan származik, mert kifejezetten az alapító szerződések nem rendelkeznek róla, hanem azt az Európai Bíróság gyakorlata alakította ki. Ezt a tagállamok, és különösen azok felső és alkotmánybíróságai kissé vonakodva fogadták el, és különösen hangsúlyozzák a korlátozott eseti felhatalmazottságot, vagyis azt, hogy ez az elsőbbség csak azokon a területeken fogadható el, amelyek esetén a tagállamok kifejezetten hatásköröket ruháztak át az Európai Unióra az alapító szerződések révén. Ha ugyanis az uniót a tagállamok hozzák létre az alapító szerződésekkel, akkor csak annyiban kell betartani az uniós jogot, amennyiben ahhoz kifejezetten hozzájárultak, ha ezen túlmenően alkot jogot az EU vagy dönt az Európai Bíróság, akkor azt ultra vires vagyis hatáskör hiányában kiadott jogi cselekménynek tekinhető, ami pedig nem létező jogi aktusként nem bírhat elsőbbséggel. Ez egy a nemzetközi jogon alapuló és a nemzeti alkotmányjogot előtérbe helyező álláspont.

Az Európai Bíróság ugyanakkor az alapító szerződések nem mindig egyértelmű rendelkezéseit az integráció elmélyítése irányába értelmezi, és ezért gyakran vetik a szemére, hogy túlmegy az írott jog határain, és jogot alkot a jog alkalmazása helyet.

A kérdés természetesen az, hogy az Európai Bíróság vagy a tagállami bíróság jogosult-e döntést hozni ebben. A nemzeti bíróságok a nemzeti jog alapján döntenek, az EU bírósága az uniós jog alapján, vagyis más jogi kiinduló pontjuk van, és ezért gyakran a kérdés az, hogy melyik kiinduló pontnak adunk elsőbbséget.

Mennyire hasonlítható össze ez a helyzet azzal, amikor a német alkotmánybíróság kimondta, hogy az EKB eszközvásárlási programja – amely az Európai Bíróság szerint összhangban volt az EU-s joggal – nem egyezik a német alkotmánnyal?

Annyiban mindenképpen hasonló, hogy ugyanazokkal vagy legalábbis nagyon hasonló érvekkel dolgozott mind a német mind a lengyel bíróság (és a magyar Alkotmánybíróságnak is vannak erre nagyon hajazó kijelentései). A német ügyben annyi a különbség, hogy az EKB kötvényvásárlási programja a jogirodalomban legalábbis erősen vitatott jogalapon áll, és ennyiben a német alkotmánybíróság érvei valamelyest komolyabban vehetőek, de ez nem változtat azon, hogy a német Alkotmánybíróság dolgozta ki azt a fogalmi struktúrát és érvkészletet, amellyel a lengyel alkotmánybíróság is dolgozik. Ugyanakkor a következmények is hasonlóak lesznek, a Bizottság szintén szerződésszegési eljárást indít Németország ellen e miatt a határozat miatt, tehát nincsen kettős mérce.

Volt-e precedens arra, hogy egy tagállam explicite nem hajtja végre az Európai Bíróság döntését? Mi dönthet olyan helyzetben, amikor a tagállam az EUB döntését nem tartja tiszteletben?

Persze hogy volt, számos esetben, például irányelvek átültetése vagy illegális állami támogatások visszakövetelése esetén ez nem példa nélküli, amelyek egy része politikailag érzékenyebb terület is volt, más része kevésbé jelentős, de nem gyakran fordult elő, hogy ezt arra hivatkozva tették volna, hogy a tagállami jognak elsőbbsége lett volna. Kérdéses persze, hogy milyen határozatról van szó. Ha a szerződésszegési eljárásokról beszélünk, akkor a Bizottság határoz arról, hogy a tagállami intézkedéseket elegendőnek tartja-e. Ha egy tagállam nem hajtja végre a bíróság ítéletét, a Bizottság újabb szerződésszegési eljárást indít, amelynek végén pénzbírsággal sújtható a tagállam, általában az ítélet végre nem hajtásáig, napidíj formájában. Ennek mértéke a tagállam gazdasági teljesítőképességétől és a jogsértés súlyától függ, jelenleg Lengyelország például napi fél millió eurós bírságot fizet, ameddig nem zárja be a turowi szénbányát, amire szintén Európai Bírósági határozat kötelezi. Más jellegű határozatok esetén, így egy előzetes döntéshozatali eljárás keretében meghozott értelmezések esetén az adott kérdést előterjesztő bíróság feladata az uniós jog értelmezésének helyes implementálása, amelynek hiányában az államot kártérítési felelősség terheli.

A hétvégén elfogadott magyar kormányrendelet az alábbit tartalmazza: "az uniós jog elsőbbsége kizárólag azokon a területeken állhat fenn, ahol az Európai Unió hatáskörrel rendelkezik, ennek kereteit az Európai Unió alapszerződései rögzítik."Megtörténhet-e a lengyelhez hasonló jogi összeütközés, illetve lát-e olyan részeket a magyar Alaptörvényben és az uniós alapszerződésben (például belépéskor vállalt feltételek és azóta bekövetkező alkotmánymódosítások), amelyek egy ilyen összeütközéshez vezethetnek?

Természetesen megtörténhet. 2016 óta a magyar Alkotmánybíróság egyre több határozatában használja azokat az érveket, amelyeket a német Alkotmánybíróság is, így a hatásköri túllépés (ultra vires), az alkotmányos identitást, mint az uniós jog elsőbbségének határát, és a szuverenitás fenntartásának elvét, vagyis azt, hogy vitás esetben azt kell vélelmezni, hogy az adott hatáskört az állam nem kívánta átruházni.

Ehhez kapcsolódóan az Alaptörvényt számos esetben módosították olyan módon, ami egy ilyen konfliktus eszkalálásához kiválóan alkalmas, és számos kérdést vont a parlamenti kétharmados többség az alkotmányos identitás fogalma alá.

Milyen hatása lehet annak az EU-s jogrendszerre, ha egy tagállam úgy dönt, hogy nem hatja végre az EUB döntéseit? Okozhat ez precedenst, és valóban erodálhatja az EU-s joganyag erejét?

Ha egy jogszabályt vagy egy bírósági ítéletet nem hajtanak végre, az minden esetben erodálja a jogrendszer erejét, ahogy minden normatív rendszer (etika, morál, vallás stb.) erejét és a bele vetett hitet erodálja, ha azt nem tartják be. A jog minimális effektivitása nélkül senki nem fogja elhinni, hogy hátrány érheti a be nem tartás esetén.

Az uniós jog nem kivétel, ha egy tagállam szisztematikusan nem hajtja végre az uniós jogot, akkor a többi állam ezt várhatóan nem fogja tolerálni.

Természetesen itt nem egyedi kisebb jelentőségű esetekről van szó, hiszen ilyen minden tagállamban megtalálhatóak, hanem a szisztematikus jogsértésekről, melyek során a tagállam kifejezetten arra hivatkozik, hogy nem kell az uniós jogot végrehajtania, mert a saját joga elsőbbséget élvez.

