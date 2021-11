Vigyázz! – Szép csendben jócskán belenyúltak a lakossági napelemes pályázatba

Anélkül, hogy erről külön hírt kiadtak volna, a napokban kétszer is fontos pontokon módosították a 2,9-11,3 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást ígérő lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési EU-pályázat szabályrendszerét. A katás és kivás vállalkozók például nagyon figyeljenek, mert most már az ő céges jövedelmük is beleszámít az egy főre jutó jövedelembe, ha egyúttal tulajdonosok is a fejlesztendő ingatlanban. Még egyértelműbb az új szabályrendszerből, hogy nem szabad trükközni a hirtelen gyermekre íratott ingatlan résztulajdonnal csak azért, hogy lejjebb szorítsa a pályázni vágyó az egy főre jutó éves jövedelmet és így jogosulttá váljon a támogatásra, mert ezt kifejezetten tiltja a pályázat. Mindezek mellett igencsak lényeges, hogy felesleges december 6-án reggel 8-tól a gép előtt ülni a dunántúli megyékből pályázóknak, hogy beadhassák a támogatási kérelmet, mert a pályázatot csak délután 5-től nyitják meg.

A Portfolio október 18-án elsőként számolt be az aznap délután kitett pályázati változat lényegéről, aztán az Innovációs és Technológiai Minisztérium is kiadott egy közleményt, majd másnap, azaz október 19-én reggelre egy újabb cikket írtunk, amelyben összefoglaltuk, hogy a nyáron társadalmi egyeztetésre kitett változathoz képest mely pontokon változott jelentősen a pályázati szabályrendszer.

Ehhez képest azonban két további alkalommal újabb fontos módosításokat hajtott végre a kiíró a pályázaton.

Ezt két fejleményből tudjuk:

Egyrészt onnan, hogy az október 18-án lementett pályázati változatban még nem volt szó a katás és kivás vállalkozói jövedelmek beszámítási szabályáról a jövedelem alapú jogosultságnál (ez már az október 19-i újabb pályázati változatban is benne volt, lásd alább),

a katás és kivás vállalkozói jövedelmek beszámítási szabályáról a jövedelem alapú jogosultságnál (ez már az október 19-i újabb pályázati változatban is benne volt, lásd alább), Másrészt onnan, hogy november 2-án kedden este a pályázati honlap bal oldalán lent az egeret a „Pályázati felhívás letöltése” gomb fölé húzva az látszott a link útvonalában, hogy ez a 2. módosítást takarja, alatta pedig már az archívum része volt az október 19-i változat, amit elismerten október 26-án tettek csak ki az oldalra.

Melyek a lényeges változások?

Úgy látjuk, hogy csak néhány változást hajtott végre a kiíró az elmúlt két módosítás során, de azok elég lényegesek. Összefoglalóan tehát az általunk október 19-én közölt információkhoz képest az alábbi változások történtek.

Katások és kivások figyeljenek

Már az október 19-i változatban is felbukkant az egy főre eső jövedelem számítási szabályánál az (ld. 7. oldal közepe a képlet felett), hogy a katás és kivás vállalkozóknál a vállalkozásból származó jövedelmet is figyelembe kell venni. Ez azt jelenti, hogy ha a fejlesztendő ingatlan (rész)tulajdonosa, mint magánszemély egyébként a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozik, akkor az ő „2020. évi jövedelme is figyelembe veendő az egy főre jutó összeg megállapítása során”. Ez azért fontos változás, mert egyébként továbbra is szabály, hogy a „jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe”, viszont azzal, hogy a katás és kivás magánszemélyek vállalkozói jövedelmét is figyelembe kell venni a képletben, máris jócskán módosulhat az egy főre jutó jövedelmet meghatározó képlet eredménye.

A számlálóban tehát minden olyan magánszemély, beleértve a katásokat és kivásokat is, összevont 2020-as jövedelmét össze kell adni, akinek 2020. augusztus 30-án (rész) tulajdona volt az ingatlanban (vagy a pályázat beadásakor), a nevezőben pedig ezen, 2020-ban jövedelemmel rendelkező személyek számát kell megadni. Akkor jogosult az egyik tulajdonos pályázni, ha ez az egy főre vetített 2020-as bruttó összeg 4,85 millió forint, vagy annál alacsonyabb.

Ez az új szabály tehát sok, magasabb jövedelemmel rendelkező katást/kivást, illetve az ő ingatlan tulajdonos társát kizárhatja a pályázatból, vagy éppen amiatt teheti jogosulttá az indulásra a kisebb jövedelmű katásokat/kivásokat/ingatlanos társukat, hogy most már a katás/kivás jövedelmet is jövedelemnek kell tekinteni magánszemélynél és így a nevezőben osztóként is kell vele számolni.

A gyermekre íratott ingatlannal való trükközés esete

Már az október 19-i változatban is felbukkant a jogosultsági feltételeknél egy új, határozott mondat (8. oldal alja a kiírásban), ami a gyermekek számától függő pontszám megszerzésére hat. A szabályok szerint ha olyan ingatlannal pályáznak, ahova nem volt bejelentve augusztus 30-án állandó lakcímmel 18. év alatti gyermek, akkor 1 pont adható, ha 1 gyermek van bejelentve, akkor 2 pont, ha 3 gyermek, akkor 3 pont, ha 3, vagy több gyermek van bejelentve, akkor 4 pont jár. Az új mondat, ami bekerült a szabályrendszerbe, így hangzik: „Amennyiben a beruházás által érintett ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021. augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának időpontja veendő figyelembe az a) pont szerinti (tehát a gyermekek után járó) pontérték meghatározása során.” Ez a mondat elméletben megnyitná azon trükközők előtt az utat, akiknek a pályázat szabályrendszere hatására jutott eszükbe, hogy az ingatlanban egyébként is állandó lakcímmel bejelentett gyermek(ek)re írassák rá az ingatlant, vagy annak egy részét, azért, hogy így az egy főre eső jövedelmi korlát alá beférhessenek.

Nagyon fontos tiltó szabály is van azonban a pályázatban (ez már az október 18-i eredeti verzióban is benne volt!), amely miatt ezt a trükközést tilos megpróbálni. Amint ugyanis a pályázat 9. oldalán részletezik, nem jogosult pályázatot benyújtani az, „aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson”. Ennek a mondatnak a magyarázataként pedig lábjegyzetben azt is hozzáfűzik: „Ennek minősül minden olyan tevékenység, mely arra irányul, hogy – valamely jelenleg fenn nem álló tulajdonság megváltoztatása eredményeképpen – Pályázó, valamely tulajdonos, vagy a beruházással érintett ingatlan kizárólag a pályázatbenyújtás érdekében feleljen meg a jelen Felhívásban rögzített jogosultsági feltételeknek.” Konkrét példát is adnak, ami a hirtelen gyermekre íratott ingatlan és az így leszorított egy főre jutó jövedelem esetét akarja kizárni: „Adott személy kizárólag azért részesül (például ajándékozással) tulajdoni hányadban a megvalósítással érintett ingatlanban, hogy az igénylő megfeleljen az 1.1 c) pontban leírt jövedelmi korlátnak.”

Reggel 8 helyett délután 5-kor üljünk a gép előtt

Harmadik fontos változás, ami csak az október 19. után kitett mostani verzióban bukkant fel, miszerint változott az egyes megyék számára megnyíló pályázatoknál a beadás kezdő időpontja (itt a fejlesztendő ingatlan földrajzi helye számít). Ez azt jelenti, hogy továbbra is december 6-án nyílik meg Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye számára a pályázat, csak éppen nem reggel 8-tól, hanem délután 5-től. Valószínűleg azokra gondoltak, akik egyébként reggel dolgoznának a munkahelyükön és a pályázat beadása miatt ne kelljen kivenniük szabadságot. Emellett az internet sávszélessége és a pályázati oldal leterheltségének enyhülése is szempont lehetett a napon belüli halasztásban.

A fentivel együtt az összes megye összes pályázati szakaszában reggel 8-ról délután 5-re csúszott a pályázatok megnyílási időpontja, így tehát az első ütemben Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye pályázói december 13-án délután 5-től adhatják majd be a pályázatokat. Ezután Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pályázói számára december 20-án délután 5-tőől nyílik meg a pályázat, majd Budapest és Pest megye pályázói számára december 27-én délután 5-től.

Célzottság

Azt már az október 18-i változat alapján is hangsúlyoztuk és továbbra is igaz, hogy a nyári verzióhoz képest sokkal célzottabbá, a szociális szempontokat jobban figyelembe vevővé vált a pályázat. Másként is megfogalmazhatjuk ezt: az országos átlagnál magasabb egy főre jutó jövedelmű ingatlantulajdonosokat eleve kizárja a pályázat, ha pedig jogosultak is indulni,

igencsak hátrányba kerülnek azok az ingatlantulajdonosok, akiknél nincs oda bejelentve 18. év alatti gyermek és nem kedvezményezett, vagy fejlesztendő járásba tartoznak.

Ők ugyanis csak 2 pontot tudnak szerezni a tartalmi bírálat során, miközben azok, akik például 3 gyermekkel és kedvezményezett/fejlesztendő járásból pályáznak, ők 7 pontot (összesen 110 ilyen járás van az országban a kormányrendelet 2. melléklete szerint). Így könnyen belátható, hogy a gyermek nélküli, fejlettebb régióbeli pályázók sokkal kisebb eséllyel tudnak 100% vissza nem térítendő támogatást elnyerni napelemre és fűtéskorszerűsítésre amiatt, hogy csökkenő sorrendbe rendezik a beérkezett pályázatokat a pontszámok szerint.

Az egésznek pedig az a fő oka, hogy ez a pályázati pénz az uniós helyreállítási alapból van és elsősorban a leszakadó térségekbeli, nehezebb sorsú családoknak szól, akiknek kellő önerő híján alig lenne esélyük bármiféle energiahatékonysági korszerűsítésre az ingatlanjukon, hogy ezáltal csökkenjen a rezsijük, és még a környék levegője is tisztuljon amiatt, hogy a fűtést is átállítják elektromos módra.

