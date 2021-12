Magyarok százezreit kínozhatja rejtetten a kullancs-kór, ami most egy világraszóló megoldással felismerhetővé válik

Évente mintegy 15 ezer ember kaphatja el Magyarországon a kullancsok által terjesztett Lyme-kórt, de sokan nem is tudnak erről, így manapság már legalább a népesség 10 százalékát érintheti a kór és a szövődményei, egy áttörést jelentő új vizsgálati módszer viszont drasztikusan javítja a felismerhetőséget és ezáltal a kezelés lehetőségét – jelezte a Portfolio-nak adott interjúban Bózsik András Pál. A Lyme Diagnostics Kft. ügyvezetője (képünkön jobbra) bemutatta, hogy az 1,1 milliárd forintnyi közvetlen brüsszeli pályázati pénz segítségével hogyan jutott el édesapjával (képünkön balra), a cég tudományos igazgatójával közösen a világszinten is komoly érdeklődést generáló, a vérmintán és a mesterséges intelligencián alapuló igazolt diagnosztikai módszerhez, és mi konkrétan a DualDur teszt lényege, illetve most hol tartanak az üzleti hasznosítás terén. Az interjú során néhány általános tévhitet is eloszlatott Bózsik András Pál és közben két jó hírt is megosztott. Az egyik jó hír szerint ha valakit megcsípett egy kullancs, akkor utána már egy héttel nagy biztonsággal kimutatható a fertőzés ténye, vagy hiánya; a másik szerint pedig „már az első néhány száz elvégzett vizsgálat segített az orvosoknak betegek tucatjai problémájának megoldásában”, így már vannak olyan esetek is, amikor „többéves szenvedés okára sikerült fényt deríteni a pozitív lelettel, de volt, hogy éppen a negatív eredmény indította el az orvost a helyes irányba”.

Portfolio: Két évvel ezelőtt arról beszéltek édesapjával közösen az Európai Bizottság budapesti képviseletén tartott rendezvényen, hogy az elnyert 1,1 milliárd forintnyi Horizont 2020 forrásból éppen intézik az Önök által kidolgozott Lyme-kór diagnosztikai módszer klinikai vizsgálati minősítésének megszerzését. Végül milyen vizsgálati módszert/módszereket sikerült kidolgozniuk és hogyan sikerült klinikailag igazolniuk?

Bózsik András Pál: A fejlesztés olyan eredményeket hozott, ami messze felülmúlta várakozásainkat. A projekt eredeti célja az automatikus mikroszkópos rendszer továbbfejlesztése, és annak klinikai validálása volt. Ezen felül sikerült további két vizsgálati módszert is kidolgoznunk, és az egyiket validálnunk is.

A klinikai vizsgálatban a DualDur automata rendszerre vonatkozó előzetes célokat meghaladtuk, és ezzel a legjobb vizsgálati módszert hoztuk létre az összes tesztelt megoldás közül.

Emellett a terápiához fontos információkat szolgáltató, az eddigieknél sokkal érzékenyebb szerológiai vizsgálatot is sikerült igazolnunk. A mikroszkópos vizsgálat eredményét egy új immunfluoreszcenciás módszerrel is ellenőriztük, ami önállóan is megállja helyét.

A klinikai igazolás Európa eddigi legnagyobb Lyme diagnosztikai klinikai kutatásában történt, 6 ország 8 vizsgálóhelyén, amelyek Közép-Európa legjelentősebb Lyme-centrumai. A vizsgálatban 400 – beteg és magát egészségesnek valló – alany vett részt. Ez szakmai jelentőségén túl az üzleti elfogadottságot is megalapozta, és ez vitt végül minket arra a döntésre, hogy előtérbe helyezzük az orvosok és betegek igényeit, és a tudományos vonalhoz való további forrásszerzés helyett a vizsgálat piaci bevezetésén és a bevétel alapú működés megvalósításán dolgozzunk. A további kutatásokat pedig a bevétel visszaforgatásával és piaci befektető segítségével finanszírozzuk majd. Nyolc pontos fejlesztési projektlistánkat a nemzetközi szakma legjobbjaival egyeztetjük, és bátran mondhatom, lesznek még áttörések, amelyek talán még jelentősebbek, mint amit eddig elértünk.

Mindez a rengeteg további lehetőség az eredeti ötlet újragondolásának köszönhető, ez édesapám találmánya, ami segít megtartani és koncentrálni a vérminta teljes tartalmát, a baktériumokat, a vérsejteket, gyakorlatilag bármelyik frakcióját.

Bózsik András Pál és édesapja Dr. Bózsik Béla Pál. Kép forrása: Denis Erroyaux, Lyme Diagnostics Kft.

Mennyire zavart be a tesztelési és a klinikai elfogadtatási folyamatba az, hogy időközben kitört a globális koronavírus-járvány, így a világ erre a vírustörzsre figyelt, a diagnosztikai iparág pedig nagy terhelés alá került?

A klinikai vizsgálat betegbevonási részét szerencsére addigra már lezártuk, mire a vírus felkavarta világunkat. Az utána következő időszakot viszont beárnyékolta, hiszen mind az adatok feldolgozása, elemzése, mind az ez alapján lehetséges publikáció késedelmet szenvedett. Nemzetközi fórumokon indultunk el befektetőket keresni, nagyon nagy volt az érdeklődés, de sajnos a további svájci, német, osztrák, izraeli stb. utakat nem tudtuk már realizálni. Rengeteg rendezvény maradt el, ahol nekünk a személyes jelenlét lett volna az előnyünk.

A piac nagy szereplői a Covid vizsgálatában rejlő óriási üzlet reményében szinte minden más vizsgálatot háttérbe szorítottak. Ez egyben egy piaci űrt hozott létre, például a legnagyobb európai Lyme-laboratórium megszűnt, másrészt a kis szereplőket képtelenné tette ennek a lehetőségnek a kihasználására. Így nekünk is átmenetileg változtatnunk kellett üzleti modellünkön, és a gyorsabb, önálló megvalósítás mellett döntöttünk.

Most már globálisan négy olyan vizsgálatot nyújtunk, amely a saját szellemi tulajdonunk, és számos különleges vizsgálati csomag is elérhető partnereink számára, amelyek folyamatosan bővülnek.Számunkra az orvos segítése, ezért a filozófiánknak megfelelő vizsgálatok integrálása sokkal fontosabb, mint a hagyományos konkurenciában való gondolkodás. A „kullancs-kór”, ahogy édesapám mostanában aposztrofálja, vagyis a Lyme-kór és társfertőzései, az általuk okozott mindenfajta egészségügyi probléma sokkal összetettebb annál, hogy egyetlen piaci szereplő egyetlen vizsgálata megoldaná.

Sajnos a legfrissebb adatok alátámasztják a korábbi becsléseket, és ez a kór a népesség legalább 10 százalékát érinti (kumuláltan). Így fizetőképes kereslet van bőven.

Az említett 2019-es eseményen azt hangsúlyozták édesapjával együtt, hogy az akkor elérhető sokféle szerológiai vizsgálat azért nem igazán alkalmas a Lyme-kór megfelelő diagnosztizálására, mert nem elég érzékenyek, így nem tudják kimutatni az immunválaszt, ami egyébként sokszor késik, nem elegendő, esetleg elmarad. Önöknek milyen érzékenységű vizsgálati módszert sikerült kifejleszteniük, van-e benne szerepe a mostanában egyre terjedő mesterséges intelligencia alkalmazásának és az egész vizsgálat lényegét hogyan tudná összefoglalni a laikus olvasóknak?

A mi jelmondatunk „hiszem, mert látom”. Mi a kórokozót speciális alakja és mozgása alapján azonosítjuk. Olyan modern módszereket alkalmazunk, amelyek képesek megítélni, hogy a kórokozó jelenléte, mennyisége, minősége alapján milyen a páciens egészségi állapota.

Mondhatjuk, hogy van értéke annak, hogy mi járunk a legközelebb az úgynevezett „abszolút igazsághoz”. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy véleményünk szerint minden orvos a legjobbat akarta eddig is a betege számára, és még ha voltak is szakmai viták, most van egy módszer, amivel mindenki léphet egyet előre.

Az eddig leggyakrabban használt módszereknek a tapasztalatok és a tudományos publikációk alapján is van egy elméleti felső határa, legyen ez a Western blot, ELISA vagy ELISPOT. Ez a határ az immunrendszer reakciója, vagyis az a tény, hogy a kórokozó a szervezet immunválaszának minden módszerét képes leállítani vagy módosítani. Így az bármilyen teszttel is mérhetetlen marad a betegek mintegy harmadában. Az immunválasz hullámzása, a módszerek hiányosságai miatt viszont egyesek csak kevesebb mint 50 százalékban képesek a betegeket azonosítani, sőt, a feltörekvő vizsgálatokról is elszomorító publikációk jelennek meg. Valamit mérnek tehát, de ez nem alkalmas a betegek többségének azonosítására. Ennek ellenére fontos információ az antitestek jelenléte vagy a T-sejtes immunválasz.

Az ún. direkt módszerek ezzel szemben alkalmasak arra, hogy az immunreakció helyett a kórokozó jelenlétét kimutassák, de két akadály merült fel. Az egyik egy gondolati beidegződés, az, hogy a kórokozót egy évszázados információra való hivatkozással nem gondolták kimutathatónak a vérből. Ezt mára számos cikk és módszer cáfolja: a kórokozó igenis mindig kimutatható mennyiségben jelen van a vérben, és ezt mi 35 éve tudjuk.

A másik pedig, hogy egyetlen kórokozó kimutatása csak elméletben adja meg a betegség lehetőségét, de nem tud megkülönböztetni tünetmentes és tünetes alanyt. Egy „vak” direkt vizsgálat, például a PCR mindamellett, hogy nem megfelelő érzékenységű, mindössze egyetlen adatot szolgáltat, a vizsgálandó gének mennyiségét. De az egy csepp vérből végzett mikroszkópos vizsgálatok is kudarcot vallottak.

A DualDur módszerrel az azonosított kórokozók mennyisége mellett a mesterséges intelligencia és a statisztika olyan többletadatot szolgáltat, ami képessé tesz minket a mindennapokban fontos segítő információk nyújtására. Emiatt tudjuk felvázolni az orvos számára a jelen helyzetet, a tervezett kezelés célját, és bemutatni annak sikerességét.

Már az első néhány száz elvégzett vizsgálat segített az orvosoknak betegek tucatjai problémájának megoldásában.

Már vannak esetek, amikor többéves szenvedés okára sikerült fényt deríteni a pozitív lelettel, de volt, hogy éppen a negatív eredmény indította el az orvost a helyes irányba.

Nyilvánvalóan a DualDur rendszer számos innovációtartalma, a „deep tech” az, amiért a leggyakrabban alkalmazott vizsgálathoz képest 60 százalékkal magasabbnak bizonyult az érzékenysége, de a mindennapokban legfontosabb mutató a precizitás, vagyis a PPV, 96 százalékos lett.

Kiknek érdemes Önökhöz fordulni és hova? Csak olyanoknak, akiknek vannak tüneteik is, vagy ez nem feltétlenül igaz, mert akár sok rejtett betegséget is fel lehet fedezni?

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy elsősorban orvosokon, szakembereken keresztül nyújtsuk a vizsgálatot. Így például nem reklámozzuk azt a páciensek számára, viszont keresünk orvosokat, akiknek a napi praxisukban segíteni tudunk. Azok a páciensek, akik vállalják azt, hogy az eredmények birtokában kiválasztott vagy általunk ajánlott orvoshoz fordulnak, nekik van lehetőségük közvetlenül megrendelniük a DualDur-t, ha nincs a közelükben partner orvosunk.

Mi elsősorban azt szeretnénk, ha tünetes betegeket vizsgálnának a módszerünkkel.

Az egészséges állapot definíciója egy nehéz kérdés. A Lyme-kór akár éveken keresztül is fennállhat csak a szakember számára nyilvánvaló tünetekkel (ld. alább - a szerk.), mégis azt gondolom, hogy ha valaki nem beteg, ne vizsgáltassa magát. Bár örülünk minden bevételnek.

Bózsik András Pál és Dr. Bózsik Béla Pál. Kép forrása: Denis Erroyaux, Lyme Diagnostics Kft.

Két éve úgy fogalmaztam a beszámolóban, hogy világraszóló sikertörténetet értek el már azzal, hogy 3,5 millió eurónyi forrást tudott elnyerni a projektjük a Horizont 2020 SME Instrument 2. fázisában. Hogyan sikerült a projekttel elszámolni az Európai Bizottság felé és milyen tapasztalatokat szereztek ennek során pénzügyi értelemben, illetve a projektmenedzsment terén?

Először is hadd kezdjem azzal, hogy a téma fontossága és az elnyert támogatás mértéke miatt kiemelt figyelem övezte a projektet. Ilyen körülmények között is a projekt mindkét elszámolási időszakát úgy zártuk, hogy a beszámolót módosítás nélkül fogadták el, és az eredményeket befektetésre méltónak ítélték.

Az Európai Parlament 2018-as határozatában már megemlítettek minket, hogy a Lyme-probléma megoldására ilyen projektekre van szükség. 2019-ben az Európai Bizottság kiválasztottja, 2020-ban pedig az Európai Parlament egészségügyi mintaprojektje lettünk. Visszatérve a Covid hatására, ez utóbbi kampány már nem tudott kiteljesedni, pedig a képek és a szöveg is megvolt már, 2020 márciusában indult volna a kommunikáció…

De én mindig is gyakorlatias voltam. Szerencsére a csapatunk is olyan, hogy gyakorlati üzleti szakemberek és gyakorlatias fejlesztők alkotják. Ugyanakkor a határok feszegetése, a kihívó de reális elvárások mellett a biztonságra törekszem. Mindig van A, B, C, D tervem. Ezekből következően nem is lehetett más a cél, mint a tökéletes végrehajtás.

A projekt sikeres lezárása így utólag már csak egy „skalp”, egy nagyszerű eredmény, egy eszköz volt. Nézzünk a jövőbe, hogyan tudunk mi lenni a legsikeresebb Lyme-laborszolgáltató Európában.

Az uniós pályázat a validált módszer nemzetközi piacra vezetését is ösztönözte. Ez hogyan történt meg, és hogyan fogadta az Önök módszerét a piac itthon, illetve külföldön? Egyáltalán mekkora piacról beszélhetünk manapság Európa-, illetve világszinten?

Az üzleti tervezés, a piackutatás, a befektetésre való felkészülés már a projekt kezdetétől kiemelt célunk volt. Neves európai, izraeli és sikeres hazai szakemberek segítettek, akik az üzletág nagy globális cégeit vezették. Azon kívül, hogy a klinikai vizsgálatban részt vevő klinikák mindegyike érdeklődött a módszer mindennapi alkalmazása iránt, valójában az elégedett betegek segítségével szájról szájra jár a hírünk, így jelentkeznek újabb és újabb klinikák.

Ez egy kicsi világ, sokan ismernek már minket, vagy látják a leleteink hasznát, de még messze nem vagyunk a lehetőségek csúcsán.

Amikor a klinikai adataink megjelennek majd, amikor több ezer vizsgálatot elvégeztünk már, akkor a nagyobb laborhálózatok segítségével kell majd kielégíteni az igényeket.

A lehetőségeket tekintve, ahogy az éves becsült esetek száma folyamatosan emelkedik (a becslési módszerek növekvő pontossága miatt), immár Európában legalább milliós nagyságrendűre tehető, úgy a becsült piaci számok is egyre magasabbra szöknek. Annyit a saját kutatásunk is megmutatott, hogy a Lyme diagnosztikai piac konzervatív becslés szerint is legalább 10 százalékkal növekszik évente, és a két vezető piac, Európa és az USA együtt legalább másfél milliárd euró értéket képviselnek. Az utóbbi évek Lyme-tudatossága, a növekvő ismertség, és a lakosság körében jelen lévő 10 százalék körüli látens átfertőzöttség miatt hamarosan a vizsgálatok számának robbanásszerű növekedése várható. Ugyanakkor az új, prémium vizsgálatok megjelenése a piac értékét ezen felül is növelni fogja.

A piacra lépés tükrében nyilván nem kerülhetjük el a pénzügyi kérdéseket sem. Hogyan áll a projekt a megtérülést illetően, illetve keresnek-e befektetőket, támogatókat, akik segítségével tovább tudják erősíteni szerepüket a globális piacon?

Az alapvető költségeinket már fedezik a bevételek, de még több lépcsőben lesz szükség befektetésre. Olyan, könnyen elérhető, megtérülő következő lépéseink vannak, amiket kár lenne kihagyni, de nincs mindenre forrásunk. Most nagyon kell fókuszálnunk az erőforrásainkat is.

Az igazi nagy lehetőségre már előkészültünk, a fokozatos európai terjeszkedésre, de ennek sebessége egy befektetéssel növelhető igazán. Az USA piacára való belépés közelebb van, mint gondoltuk, de mi mégis magyarok vagyunk, európaiak, és ezért amíg csak lehet, megpróbáljuk itthon tartani a fókuszt. Nem gondoltam volna, hogy ennyi szenvedés van olyan európai országokban, ahol a hivatalos statisztikák szerint ez a betegség elhanyagolható, Olaszország, Anglia, Spanyolország például.

Több lépcsős befektetésekről tárgyalunk, szakmai és pénzügyi befektetőkkel. Túl vagyunk már néhány pénzügyi és szakmai átvilágításon, de még nem köteleztük el magunkat. Egy teljesen új módszer bevezetése sokkal nagyobb kockázat, ezért csak a bátraknak ajánlom a projektet.

De általános vélemény szerint mi már olyan fázisban vagyunk, ahol viszont a működési kockázat jelentősen kisebb. Ellentétben sok „fekete doboz” projekttel, nálunk a működés bizonyítéka nemcsak néhány számadat, de saját szemmel is látható. Nem tudnánk „kamuzni”.

Dr. Bózsik Béla Pál és Bózsik András. Kép forrása: Denis Erroyaux, Lyme Diagnostics Kft.

Bár most már túl vagyunk az idei, új faj felismerését is hozó, kullancs szezonon, mégis érdekes kérdés, hogy milyen tapasztalataik vannak a fertőzött kullancs általi csípések itthoni esetszámában, és az elterjedés jellemzőit illetően (földrajzi változások, fajták, típusok)? Látnak-e lényeges változásokat több éves összevetésben, amelyekre felhívják a 2022-es szezon kapcsán az emberek figyelmét?

Az esetszámok tekintetében a magyar piac elég jól becsülhető. Édesapámnak a The Lancet nevű mértékadó folyóiratban megjelent régebbi becslése szerint éves szinten 10 ezer fölötti esetszámmal kalkulálhatunk. A legújabb konzervatív becslések 15 ezerre rúgnak.

A szezonról beszélve, fontos információ, hogy a Lyme-kór volt az első betegség, amit összefüggésbe hoztak a klímaváltozással. Ezen adatok szerint a kullancsok aktív időszaka kiszélesedik, tehát nem beszélhetünk hosszú „téli szünetről”. A földrajzi terjeszkedés is megfigyelhető.

Tehát sajnos a közeljövőben nem fogunk megszabadulni a kullancsok által terjesztett betegségektől sem, hiszen még a marokkói klímában is meg tud élni a hazánkban is őshonos kullancsfajta. Egyelőre tehát több fertőzött lesz.

De senki se ijedjen meg, nem érdemes rettegni. Inkább oda kell figyelni. Néhány tévhitet hadd oszlassak el a könnyebb megelőzéshez:

a kullancs már a csípés után néhány órán belül is fertőzhet, nem vár 24 órát, ezért minél előbb távolítsuk el, szétnyomás nélkül

a világos, zárt alsó ruházat a legfontosabb megelőző tevékenység, a kullancsok leginkább alulról másznak felfelé

a csípés helye körül csak az esetek harmadában jelentkezik a jellegzetes kokárdaszerű folt, az nem szükséges feltétele a diagnózisnak

Jó hír, hogy ezentúl, ha mégse tudtunk hatásosan védekezni, akkor a DualDur módszerrel a csípést követő egy hét múlva már bizonyossággal ki tudjuk mutatni a fertőzést. A szezon kérdésére visszatérve: a Lyme-kór tünetei akár éveken át észrevétlenek maradhatnak a páciens számára. Egy változás az élethelyzetben vagy az immunrendszer állapotában előhozhatja a tüneteket, ezért aki jellemző tüneteket észlel, forduljon specialistához!

Melyek a Lyme-kór tipikus tünetei és hogyan működik a DualDur?



Címlapkép és képek forrása: Denis Erroyaux, Lyme Diagnostics Kft.