Fejlődési csapdában vergődik Magyarország és a régió nagy része, de látszik kiút

Az uniós felzárkóztatási politikának vannak kimutatható sikerei, de ha megkapargatjuk a felszínt, akkor bizony azt is látjuk, hogy az elmúlt két évtized jelentős részében fejlődési csapdában volt Magyarország, sőt a visegrádi országok régióinak nagy része és Románia, Horvátország, illetve Bulgária egésze is – derült ki az Európai Bizottság által minap kiadott nyolcadik kohéziós politikai jelentésből . Ebben a dél-dunántúli régió a fejlődési csapda szempontjából nagyon kedvezőtlen színkódot kapott, és Közép-Magyarország is kilógott a térségből, de míg előbbire a kormány által tervezett hatalmas pénzeső, utóbbira Budapest és Pest megye közigazgatási szétválasztása (és az abból Pest megyének várható pénzeső) jelentheti az egyik kiutat, amellett, hogy az innováció, a foglalkoztatás, a zöld és digitális átállás terén is sok feladat vár még az országra.

Szépnek tűnik az eredmény

Ha csak az alábbi ábrára nézünk, akkor egyből rávághatjuk, hogy jól látszik az Európai Unió felzárkóztatási (regionális támogatási) politikájának eredménye, hiszen a szegényebb keleti és déli térségek átlagosan jóval gyorsabb egy főre jutó GDP-növekedést produkáltak az előző évhez képest az elmúlt 20 évben, mint Európa nyugati fele. Magyarországon ez az ütem a 2-3%-os tartományban volt, míg az EU átlagában 1,2%-ot mértek 2001 és 2019 között.

A nyolcadik kohéziós jelentés közleménye azt is hangsúlyozza, hogy az uniós felzárkóztatási támogatásoknak köszönhetően a kevésbé fejlett régiók egy főre jutó GDP-je 2023-ra várhatóan akár 5%-kal is magasabb lehet, mint EU-támogatások nélkül lenne és átlagosan 2,6%-pontos az egy főre jutó GDP-emelő hatás a 2014-2020 között kiosztott támogatásoknak köszönhetően. Azt is kiemelik egy bővebb összefoglalóban, hogy ezeknek a beruházásoknak köszönhetően 3,5%-kal csökkent a régiók legfejlettebb 10%-a és a régiók legkevésbé fejlett 10%-a közötti különbség az elmúlt évtizedekben.

Az alábbi ábrák egyébként a két évtizedet három fejlődési szakaszra bontva is bemutatják, miszerint a 2000-től a 2008-2009-es válságig terjedő szakaszban Magyarország régiói is gyors egy főre jutó GDP-növekedést mutattak, aztán jött a válság miatti megtorpanás szakasza, végül az újabb gyors növekedés szakasza.

A fentiekből összességében kedvező kép rajzolódik ki az uniós kohéziós politikát illetően, de ha megkapargatjuk a felszínt, akkor jóval árnyaltabb képet kapunk. Érdemes megnézni például az alábbi ábrát, és máris érzékelhetjük, hogy a lendületes magyar, illetve kelet-közép-európai régiós egy főre jutó GDP-növekedés ellenére is csak oda jutottunk 2019-re, hogy az uniós átlagos életszínvonaltól még mindig jócskán elmaradtunk vásárlőerő-paritáson és az észak-magyarországi régió bordó színt kapott, azaz az uniós átlagos életszínvonal felét sem érte el ott az életszínvonal.

Éppen a fentiek miatt a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklusra érvénybe lépett új regionális támogatási térképen is a kevésbé fejlett, az EU-átlag 75%-a alatti besorolást kapta egész Magyarország Budapestet kivéve. Ez a támogatási térkép egyébként egyúttal azt is jelenti, hogy a fővárost kivéve egész Magyarország a leginkább támogatott (legmagasabb támogatási intenzitásra jogosult) térségnek számít, és éppen azért választotta szét az új fejlesztési ciklusra közigazgatásilag Budapestet és Pest megyét a kormány, hogy Pest megye a relatív alulfejlettsége miatt jogosulttá váljon ezekre a magasabb támogatásokra. Éppen ezért írtuk azt, hogy Pest megye lehet az új uniós fejlesztési ciklus egyik nagy nyertese, ha csak az elérhető támogatási összegeket nézzük.

A fentiek már érzékeltetik az elmúlt két étvized felemás felzárkózási politikai eredményét, de az alábbi ábrák még látványosabban bemutatják ezt. Az Európai Bizottság egyrészt azt vizsgálta meg, hogy az egyes régiók 2000-ben és 2019-ben mely fejlettségi kategóriába tartoztak (az egy főre jutó, vásárlőerő-paritásos GDP alapján az uniós átlag 75%-a alatt kevésbé fejlettnek nevezik, 75-100% között átmeneti régiónak, 100% felett fejlettebb régiónak) és volt-e a két évtized alatt érdemi előrelépés, azaz például a kevésbé fejlett régióból az átmeneti régióba mely régiók tudtak előrelépni 2019-re.

Budapest kivételével egész Magyarország végig a legkevésbé fejlett térségnek számított, hiszen mind az ezredfordulón, mind 2019-ben az uniós átlag 75%-a alatti fejlettségi szinten állt az összes magyar régió.

Nem volt tehát fejlettségi kategória váltás, és ugyanez igaz volt a visegrádi régió nagy részére is Csehországot, illetve a nyugat-lengyel térséget leszámítva. Bukarest és a litván főváros, Vilnius, térsége viszont például a 75%-a alatti fejlettségi szintű térségből a 100% feletti kategóriába ugrott.

Még lehangolóbb, ha az alábbi ábrára nézünk, ugyanis ez azt mutatja, hogy bármilyen fejlettségi szintű régió képes volt arra, hogy növekedési csapdába keveredjen akár sok évre is. Számos példát találunk erre Nyugat-, Dél- és Kelet-Európában, így a magyarországi régióknál is (a legsötétebb tónusú színeket kell nézni a háromfokozatú színskálán).

A Bizottság szakértői ennek megállapításához azt vizsgálták meg, hogy 2000-ben mennyi volt az egyes régiók fejlettségi szintje az EU27 akkori hipotetikus átlagához képest (75% alatti, 75-100% közötti, és 100% feletti) és a három kategóriához háromfajta színkódot adtak aszerint, hogy például egy 75% alatti kiinduló fejlettségi szintű régió azóta hány évet töltött a fejlődési csapdában (0-9 évet, 10-14 évet, 15-19 évet). A fejlődési csapda meghatározásához egy három változóból álló komplex mutatót alkottak (egy főre jutó GDP-növekedés, foglalkoztatás és termelékenység változása) és szerintük azok a régiók voltak egy adott évben fejlődési csapdában, amelyeknél ennek a komplex mutatónak az értéke 0,5 feletti volt. Azokra a régiókra mondják a 2000-2019 közötti időszak egészére, hogy fejlődési csapdában voltak, amelyeknél legalább 15 évben volt ez a mutató 0,5 felett. Ez például egyes görög, dél-olasz, spanyol, de néhány francia, holland, sőt a bécsi térségre is igaz.

Amint az alábbi ábrán láthatjuk:

a 75% alatti kiinduló fejlettségi szintű Dél-Dunántúl, illetve a 75-100% közötti kiinduló fejlettségű Közép-Magyarország az elmúlt 20 év több mint felében (10-14 év) fejlődési csapdában volt.

Az ország többi része az ezredfordulón 75% alatti fejlettségű volt és az elemzés szerint 0-9 év közötti ideig szintén fejlődési csapdában volt.

Amint fentebb már jeleztük: akár a fejlettebbnek mondható, az EU-átlag 100%-a feletti kiinduló szintű régió is belekeveredhetett fejlődési csapdába, de jóval gyakoribb volt, hogy ez a 75-100% feletti fejlettségi szintbe tartozó régiókkal történt meg. Éppen erre utal az alábbi első ábra is, annak piros vonala, amely ezeket a 75-100% közötti fejlettségi szintű régiókat vizsgálta meg és az jött ki, hogy ezek fejlettsége az EU-átlaghoz képest a 2008-as válság után 90%-ról 87% körülre csökkent. Az alábbi második ábrán az is látszik, hogy a vidéki, de nagyvároshoz közelinek mondható régiók fejlődési pályája egyre inkább elszakadt felfelé a vidéki, az ilyen nagyvárosoktól távolabb eső régiók pályájától.

Hasonló, sajnos vízszinteshez közeli vonalakat a magyar régiók uniós átlaghoz mért fejlettségi szintjében is régóta azonosítani lehetett, és a fentiek alapján látható, hogy ez távolról sem csak magyar jelenség, miszerint egy-egy régió nem tud az uniós átlaghoz közelebb kerülni fejlettségi szintben. Éppen ezt lenne hivatott rengeteg pénzzel orvosolni a kormány azon szilveszteri döntése, hogy a 2021-2027-es uniós felzárkóztatási források kétharmadát a négy legszegényebb magyarországi régióban (Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl és Dél-Alföld) fogja elkölteni, azt célozva, hogy az ott létrejövő fejlesztések, kapacitások, az uniós átlagnál gyorsabb fejlődési pályára állítják az adott térségeket.

A felzárkóztatási és agrárforrások mellett nyilván ott lenne még az EU koronavírus-válság miatt létrehozott helyreállítási alapja is, amiből Magyarország mintegy 5000 milliárd forintnyi forráshoz juthatna, de a támogatásokhoz szükséges programot a Bizottság hónapok óta nem fogadja el jogállamisági problémák miatt, a hitel részről pedig tavaly átmenetileg lemondott a kormány.

EU-pénzek egyébként már eddig is jócskán mentek ezekbe a kevésbé fejlett, az EU-átlag 75%-a alatti magyar régiókba is, így önmagában a még sokkal több pénz odairányítása nem elegendő. Az alábbi ábra például azt mutatja, hogy a teljes magyar beruházások közel fele volt még a 2014-2020-as ciklusban is EU-s hátterű, előtte a 2007-2013-as ciklusban pedig kiugróan magas volt az összes magyarországi beruházáson belül a EU-pénzek aránya.

Azt, hogy önmagában nem a több pénz oldja meg egy-egy régió bajait és indítja el a felzárkózás útján, az Európai Bizottság közleménye is rögzíti, hiszen így fogalmaz „A fejlődési csapda jövőbeli elkerülése érdekében a kevésbé fejlett régióknak fejleszteniük kell az oktatást és a képzést, növelniük kell a kutatási és innovációs beruházásokat, és javítaniuk kell intézményeik minőségét.” Az intézmények minőségének javítása és a regionális kormányzás körülményeinek javítása mind fontos a Bizottság szerint, hiszen valójában a (megyei) önkormányzatok, társulások fogják elvégezni annak a munkának a dandárját, ami a pénzek előre meghatározott stratégia szerinti elköltésével járnak. Ezzel összefüggésben az alábbi ábra arra mutat rá, hogy javítani kell a regionális kormányzás minőségét is a sikeres felzárkózás érdekében.

Azt is rögzíti a Bizottság közleménye, hogy „Az intézmények működésének javítása hozzájárulhat a beruházások eredményességének növeléséhez, valamint az innováció és a vállalkozói készség fokozásához, amelyek döntő fontosságúak a hosszú távú gazdasági növekedés szempontjából. Valamennyi tagállam javította üzleti környezetét, de továbbra is jelentős eltérések vannak. Az igazságszolgáltatási rendszer eredményessége is tagállamonként eltér, és néhány tagállamban a jogállamiság az idők során meggyengült.”

Ha már az innováció szóba került, mint a felzárkózás fontos eleme, érdemes látni azt is, hogy bár Magyarország 2019-re a GDP 1,5%-ára, akkori történelmi csúcsra emelte a kutatás-fejlesztési kiadások arányát, ez még mindig csak az uniós középmezőnybeli helyezést jelentett és ezzel együtt is sajnos az innovációs eredménytábla évenkénti felméréseiben rendszeresen a mérsékelt innovátorok között szerepel az ország.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 06. 21. Magyarország lemaradt az európai innovációs rangsorban

A megemelt GDP-arányos K+F+I kiadások mellett is az látszik, hogy a magyar innovációs teljesítmény csak a főváros térségében éri el az uniós átlagot és az ország többi részében jóval alatta található.

A foglalkoztatási rátában viszont még a járvánnyal tarkított 2020-as évben is viszonylag jól állt Magyarország, hiszen a legtöbb régióban a 20-64 éves korosztály 70%-a körüli, vagy afeletti volt ez az arány.

Érdemes végül a szintén szóba került zöld átállás kapcsán is két érdekes ábrára kitérni, amelyből a bal oldali azt mutatja, hogy az egyes régiók milyen átalakuláson mentek keresztül az elmúlt 30 évben a fosszilis tüzelőanyagokból származó CO2-kibocsátás terén, illetve ezzel 2018-ra hova jutottak el (jobb oldali ábra). Amint látható: ezen a téren is viszonylag jól áll az ország, igaz a magas 1990-es bázis is szerepet játszik ebben (a szocialista ipar összeomlásának kezdete a viszonyítási alap). Mindenesetre ezzel együtt is a 2018-as regionális CO2-kibocsátásunk is viszonylag kedvező volt, főleg az alföldi és tiszántúli részen.

A kohéziós jelentés egyébként a márciusi brüsszeli nagy kohéziós fórum szakmai vitáinak megalapozására is szolgál és számos további érdekesség is megtalálható benne, így például az, hogy

A foglalkoztatás növekszik, de a regionális különbségek továbbra is nagyobbak, mint 2008 előtt.

A szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma 2012 és 2019 között 17 millióval csökkent.

Az EU népessége elöregedik, és az elkövetkező években csökkenni fog. 2020-ban az EU lakosságának 34%-a élt elnéptelenedő régióban. Ez az arány az előrejelzés szerint 2040-re eléri az 51%-ot.

Címlapkép forrása: Getty Images