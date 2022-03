Agrárbiztos: több eszközzel is lehet támogatni a precíziós beruházásokat

Jó módszernek tartja a kisebb és közepes gazdaságok megerősítésében és általában a vidék helyzetének javításában a kiemelkedő, 80 százalékos önrészre irányuló magyar szándékot Janusz Wojciechowski. Az Európai Bizottság mezőgazdaságért felelős biztosa szerint a precíziós gazdálkodás egyszerre illeszthető bele a környezetvédelmi és a mezőgazdaságot fejlesztő törekvésekbe, ennek pedig az uniós finanszírozásban is tükröződnie kell.

A jelenlegi, Ukrajna elleni háború milyen hatással lehet az európai agrofood szektorra?

Ennek a drámai helyzetnek mindenképpen lesz hatása az élelmiszeripari szektorra, de közvetlen veszélyt nem érzek.

Tény, hogy nyilvánvaló hatást gyakorolnak a fejlemények az import takarmány-alapanyagok révén a sertés- és baromfitartásra.

Ez indokolja, hogy stratégiai attitűddel gondolkozzunk a mezőgazdaságban is, mert adódnak különféle kockázatok, és ezekre egy fenntartható tervvel fel kell készülni. Nem szabad engedni, hogy túltermelés alakuljon ki, és érdemes megerősíteni a kis és közepes gazdaságokat is. Bár csökken a gazdaságok száma, de még most is 430 ezer gazdaság van Magyarországon, köztük sok családi gazdaság, amelyben van potenciál. Sokan úgy gondolták, hogy akkor van ereje ezeknek a gazdaságoknak, ha méretben növekednek, de a kisebb és közepes szereplők is nagy erővel rendelkeznek, akár a zöldség-gyümölcs termesztésben, akár az állattenyésztésben, de akár a gabonatermesztésben is nagyon nagy potenciált jelentenek Magyarország számára.

Mikor fogadja el az Európai Bizottság a Magyarország által a Közös Agrárpolitikához benyújtott nemzeti stratégiai tervet?

Most abban a fázisban vagyunk, hogy elemezzük az összes tervet. Magyarország határidőn belül elküldte a tervét, amely nem minden országnak sikerült. Mostanra egy kivételével minden ország stratégiai tervezetét megkaptuk. Belgiumra várunk, akik két tervvel készülnek, mert olyan a mezőgazdaságuk, hogy provinciákra, tartományokra lebontva készítették el, ilyen formában küldik. A következő lépés az lesz, hogy egy észrevételi listát küldünk minden tagállam részére, ezt néhány héten belül mindenki megkapja. Nincs tökéletes terv, mindegyiket kell egy kicsit csiszolni, javítani, ebben a levélben megírjuk majd a javaslatainkat, hogy mit lenne érdemes javítani.

Június végére tervezzük jóváhagyni az összes tervet.

Milyen elvárásai vannak a Bizottságnak a magyar mezőgazdasági reformokat illetően?

Ami minden államra elvárás, hogy fenntartható legyen a mezőgazdaság, amely ellenáll mind a klímaváltozásnak, mind a különféle környezeti tényezőknek. Azt gondolom, hogy Magyarországnak ezt könnyebb lesz elérni, mert a CO2-kibocsátás, a peszticidek használati szintje, a műtrágyahasználat átlag alatti. Talán az állattenyésztésben az antibiotikumok használata kicsit magasabb, de a többivel kapcsolatban jól áll Magyarország.

Agrárium 2022 Hasonló témákról lesz szó hamarosan tematikus konferenciánkon.

A magyar kormány az uniós agrártámogatás második pillérének 36 százalékát fordítaná zöldberuházásokra. Ez elegendő?

Az elvárt szint 35 százalék, ebben Magyarország benne van a 36 százalékkal. Azt viszont meg kell nézni, hogy ezeknek a beruházási terveknek mennyire van meg a zöld vonatkozása, ezt minden tagállamnál ellenőriznünk kell.

Én nem tekintenék erre teherként, egy zöld beruházás inkább egy lehetőség. Akár többet is lehetne erre szánni.

Például amennyiben az állatjólétbe fektetünk be, az az állattenyésztésnek jó lehetőséget adhat, ha így jobban sikerül elérni a fenntarthatóságot. Beszéltem erről a gazdákkal, és nagy érdeklődéssel hallgatták ezeket a lehetőségeket.

Magyarország 80 százalékos önrésszel egészítené ki a vidékfejlesztési forrásokat. Ezt hogyan értékelné?

Természetesen pozitívan értékelem. Fontosnak tartom, hogy minél több pénzt irányítsunk a fejlesztésekre a regionális politika keretein belül.

Nagyon fontos, hogy szinergia legyen a különféle uniós és nemzeti támogatások között, de ez szépen összhangban van azzal, amit mi is gondolunk. Ez a 2040-ig terjedő hosszú távú vízió a vidék fejlesztésére, a magyar szándék nagyon szépen illeszkedik ebbe a tervezetbe.

Összességében a jövedelemtámogatás végül a kisebb vagy a nagyobb gazdaságoknak lesz kedvezőbb?

Nagyon fontos lépésnek tartom a stratégia 10 százalékos redisztribúciós elemét, amely a nemzeti borítékból ki lett véve.

Kulcsfontosságú, hogy mi az a kritérium, tulajdonság, amely alapján egy adott nemzet kisgazdaságnak definiál valamit.

A magyar tervben ez első körben a 10 hektárig terjedő területekre vonatkozik, és ez a javaslat nagyon érdekes megoldás. Utána a 10-300 hektárig terjedő gazdaságokra vonatkozna ez a támogatás. Azonban ez a kötelező redisztribúciós fizetési terv nagyon fontos jele annak, hogy az EU nagyon szeretné a kisgazdaságokat megmenteni.

A KAP hogyan tudja támogatni a digitalizációs és precíziós gazdálkodás terjedését?

A green dealen kívül a digitalizáció az egyik kiemelt prioritás az Európai Unióban. Ebben a tekintetben a vidéki területeken nagy lemaradásokat kell pótolni. Én azt gondolom, hogy az ilyen beruházásoknak alapvetően a kohéziós alapból, illetve a helyreállítási alapból kellene támogatást kapniuk - ez azonban a tagállamok döntése.

Digitalizációról beszélünk, de ez akár az ökológiai alapprogramba is tartozhatna, abból is lehetne finanszírozni. A technológiai beszerzéseket, a különféle gépek vásárlását akár a második pillérből is lehetne bonyolítani.

Azt gondolom optimális modellként, és ezt is fogom javasolni mindenkinek, hogy egy olyan megoldásban gondolkodjanak, hogy az ökológiai alapprogramon belül valósítja meg a precíziós fejlesztéseit a gazda, viszont a második pillérből finanszírozzák a szükséges beszerzéseket. Így lehetne a két program összekapcsolását megvalósítani.

Lépni fog a Bizottság a sertéságazat ügyében

Janusz Wojciechowski, a mezőgazdaságért felelős uniós biztos a napokban Budapesten járt és találkozott Nagy István agrárminiszterrel, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével, Győrffy Balázzsal is. A biztos a Közös Agrárpolitika következő ciklusát illetően kiemelte, hogy Magyarország időben benyújtotta a bizottságnak a stratégiai tervét, így remény van arra, hogy határidőre elfogadják, és be lehessen vezetni. A tárgyalásokon szóba került a sertéságazat nehéz helyzete is. Ezzel kapcsolatban a biztos közölte, hogy az Európai Bizottság hamarosan rövid távú megoldási javaslatokat tesz a termelők megsegítésére. Jelezte, hogy az energiaárak növekedésével a növényvédő szerek is drágulnak, a Bizottság ezzel a témával szintén kiemelten foglalkozik. Janusz Wojciechowski továbbá megköszönte a magyar mezőgazdaság szereplőinek helytállását, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a járvány idején nem alakult ki élelmiszerválság.

Fotó: Stiller Ákos / Portfolio