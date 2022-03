Nem azt az EU-pénzt kapjuk most, amit Orbán Viktor kért a levelében

Weinhardt Attila 2022. március 25. 08:06

Orbán Viktor kormányfő egy hete a helyreállítási program hitelkeretének azonnali rendelkezésre bocsátását kérte az Európai Unió vezetőitől, a miniszterelnök sajtófőnöke pedig a tegnap esti EU-csúcson egy ettől teljesen eltérő, támogatási jellegű forrás megszerzéséről számolt be. Ráadásul az utóbbi fejleményben már semmi újdonság nincs, hiszen a forrás megszerzését lehetővé tevő javaslatot a múlt héten a magyar kormány képviselője is megszavazta és mi is beszámoltunk róla.